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الغضب من "الساعة الإضافية" يتحوّل إلى مسيرة احتجاجية ضد الحكومة

الغضب من "الساعة الإضافية" يتحوّل إلى مسيرة احتجاجية ضد الحكومة
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:45

يواصل العديد من النشطاء والحقوقيين مساعيهم لتحويل الغضب الشعبي العارم من إقرار حكومة سعد الدين العثماني للتوقيت الجديد إلى مسيرة حاشدة، اختير لها موعد الأحد 11 نونبر الحالي، بالعاصمة الرباط، تحت شعار "احترموا كرامة ورأي الشعب المغربي"، رافضة ما أمسته "القرارات الانفرادية التي تمس مصالح الأسر المغربية، والاستهتار بصحة وتعليم ونقل وتشغيل المغاربة".

ورفض النداء الداعي للمسيرة الشعبية الوطنية "تدمير القدرة الشرائية للشعب المغربي، والمقاربة العنفية الأمنية ضد الاحتجاج السلمي"، مطالبا بـ"إطلاق جميع نشطاء الحراك السلمي، وصيانة الحريات والديمقراطية، والحق في الحياة الكريمة، وكذا التوزيع العادل لثروات البلاد المستحوذ عليها، فضلا عن تقدير كفاءة النساء والشباب في بناء مغرب جديد".

خالد بكاري، أحد الداعين للمسيرة، قال إن "الحدث لم يدع له أي تنظيم محدد، هو محصلة نقاش بين نشطاء، فيهم المستقلون وبينهم من كان لهم انتماء سابق لتنظيمات شبابية حزبية أو لا يزالون فيها، وبعد تأكد تفاعل الناس مع المبادرة سيتم المرور إلى تكوين لجنة تنظيمية تضم الجميع، من نشطاء ميدانيين وممثلي التنظيمات التي أعلنت عن دعمها".

وأضاف بكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الهدف هو دق جرس الإنذار حول ما يقع؛ فالحكومة تنزل بقرارات فجائية دون مقدمات وفتح نقاش عمومي، كما حصل في قضايا التجنيد الاجباري والساعة الإضافية، كما أنها لم تتجاوب في ملف المحروقات".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "المسيرة تحتج كذلك على تحميل المسؤولية لكبش الفداء في حادث القطار، ومقتل الطالبة المغربية المهاجرة حياة، فضلا عن التهجير القسري لمواطني دواوير عين السبع، واستمرار الأحكام القاسية في حق معتقلي الحراكات الشعبية، ثم غلاء الأسعار".

وأوضح البكاري أنه "من اللازم أن يكون هناك رد فعل شعبي ضد هذا الوضع"، مشيرا إلى أن "المبادرة ترحب بجماعة العدل والإحسان والحركة الأمازيغية، فهي ليست محصورة على اليسار؛ لأن من دعا إليها يتضمن طيفا من الحركة الأمازيغية"، وزاد: "هناك نقاش داخل مختلف الإطارات السياسية والنقابية، ومن المنتظر أن تعلن عن موقفها نهاية الأسبوع".

بدروه، قال منعم أوحتي، القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن "سياق المسيرة يتسم بارتفاع حدة الانتقادات داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت قوة ضاغطة افتراضية حققت تراكما يقتضي أن ينزل إلى أرض الواقع"، مشيرا إلى "ضرورة طرح فكرة منظمة تحظى بتفاعل مختلف الشرائح من أجل تنزيلها، وبالتالي نقلها صوب الأجهزة الحزبية للتداول فيها".

وأضاف أوحتي، في تصريح لهسبريس، أن "الأحزاب ستتداول في قرار المسيرة نهاية الأسبوع الحالي، ونتمنى أن تصدر قرارات ومواقف سياسية رسمية داعمة للتظاهرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - محمد المغربي الطانطاني الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:48
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
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120
2 - إبراهيم الجديدة الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:54
الحكومة نائمة و تسبح ضد التيار الله ايدير شي تاويل ديال الخير لهذه البلاد إنها تسير الى النفق المسدود الاضرابات في جميع القطاعات
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141
3 - yassine casawi الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:56
من خلال التجربة
هذ الساعك لي زادو مجرد تشويش باش يتلفو شعب شي شوية على ديك فضيحة تاع الحراغة و حياة لي قتلو بقرطاس و فضيحة كاريان عين سبع و البطالة و الفقر
الدولة ديالنا ملي كينوض ليها الشعب كتصنع لينا شي حدث باش يتلفونا
غادي تمر الايام و فآخر المطاف غيرجعو الساعة الحقيقة كلشي مسرحية. نساو الساعة وركزو على مشكل الحغرة و البطالة و الصحة و الهجرة. كونو مطورين
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114
4 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:58
على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها فهي التي تساهم في شحن الأجواء وخلق التوتر إذ لا يعقل أن يكون الشعب كله تحت وطأة تكلفة المعيش اليومي من قلة الشغل وارتفاع الأسعار والمحروقات التي تزيد من تأجيج الوضع. وعوض أن تعمل الحكومة على تليين المواقف واشعاع الأمل تجدها تسهم بشكل غبي صب الزيت على النار.
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70
5 - محمد الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:59
واش 11 جديدة ولا لقديمة ودولة هذي حتي ساعة ماخلوها تزكا وحكومة الويل والفقر وشعب رضي بذل
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72
6 - حاميدو الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:03
للي ضرباتو يدو ما يبكي حنا للي جبنا هاد الحكومة وهاهي كتحرث علينا كيف ما بغات....نستاهلو كثر من هادشي.
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72
7 - Nani الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:04
C’edt Du n’importe quoi faire des manifs pour une heure de plus ou de moins ...
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-52
8 - ابو آدم القنيطري الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:04
ارجو من سعدالدين العثماني ان يقدم استقالته و جميع حكومته الى الملك و ان يرحلوا في صمت قبل فوات الاوان..الشعب بركان خامد و انفجاره مسألة وقت ليس الا..
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42
9 - l'expert retraite bénévole الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:11
أودي كن غير هذاهم الله إصبروا شوية و إببدلوا الساعة بأخرى وراه ما يكون غير الخير إنشاء الله.

و إلى تعليق مقبل إن مازلنا على قيد الحياة و بصحة جيدة.
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-27
10 - غيور الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:11
حتى لو ثم تنظيم هاته المسيرات في ربوع المغرب فلن تتحرك المحكومة ابدا لانها في سبات عميق فالحل الوحيد و الذي اثبت نجاعته هو المقاطعة ثم المقاطعة و لكم في سنترال موعضة فاذا كانت فعلا شركة رونو هي المسؤولة عن فرض هذا التوقيت فلنبدا بمقاطعة منتجات هاته الشركة و عدم شراء سياراتها في الاسواق المغربية تم مقاطعة الدراسة في ربوع المملكة للضغط على الحكومة و بعدها اضراب شامل في جميع المؤسسات العمومية و الادارات عندها سنصل الى نتيجة اما الاحتجاجات و غيرها لم تفلح في شيء سوى الزج بالابرياء في السجون و توزيع احكام هنا و هناك لتكميم الافواه
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32
11 - الحكرة الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:14
أغلبية المواطنين ممتعضون من قرار الساعة الإضافية،حيث سيتضرر منها حقا شغيلة القطاع الخاص حيث لا حقوق ولا مراقبة أناس تركتهم الدولة في مهب الريح.
وكذلك الأطفال بقطاع التعليم حيث يبدو عدم الاكتراث بهؤلاء الصغار وكذا الضغط على الآباء قصد توجيه أبنائهم إلى المؤسسات الخاصة.
وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في تغيير الساعة الرسمية للبلاد.
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23
12 - غض بان الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:15
كان بعض المغاربة غاضبين من قرار الحكومة حذف ساعة ورغم انها تراجعت ولم تحذفها فقد غضبو لانها لم تحذف,المهم غضبانين زادت او نقصت او بقات
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-23
13 - الحل الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:15
فات الأوان واشتعل رأسي شيبا. الحل الناجع هو أن اهاجر ولو بقي فيا عرق واحد. صافي باراكا عليا عييت.
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7
14 - مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:17
قال بعض الحكماء في السياسة..من أجل مصلحة بلدي اتحالف مع الشيطان......وانت لا تستطيع أن تضحي بساعة جلوسك في مقهى ...
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-25
15 - مصطفي الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:20
تأمين الامن الطاقي يكون بإنشاء مصادر طاقة جديدة وليس الزيادة او النقص في الساعة ما هذه الطريقة في التفكير ؟ هل هنالك دولة في العالم نجحت في تفادي انقطاع الكهرباء بالزيادة في الساعة ؟
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22
16 - إسقاط المراسيم اللاشعبية الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:23
هذا هو المعقول. يجب الإطاحة بالقرارات اللاشعبية القسرية الإجبارية لحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي تستأسد عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية بفعل السياسات والإجراءات اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية لهاته المحكومة الفاشلة
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15
17 - Lgrzami الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:23
والله لو قام المغاربة كلهم بمسيرة احتجاجية ،ما حرك ذلك في الحكومة ساكنا...بل انتظروا يا مغاربة قرارات اخرى اشد...
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12
18 - رافض الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:24
سلام حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق
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9
19 - مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:24
هذه خطة محكمة ضد حزب العدالة و التنمية ليفقد ثقة الشعب و في الإنتخابات القادمة يخسر و ينجح حزب إداري لأن صلاحيته انتهت و العثماني عوض ما يستقل بكرامة عجبو الكرسي سخون و تنفيد الأوامر فقط أوامر سيدو أخنوش بضرب الشعب بالمهزلات و اللامبالات لمشاكل الناس و الله ياخد الحق في كل ضالم
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1
20 - فيصل الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:29
ان هؤلاء الأشخاص الذين نصبو أنفسهم حكومة. لا يمثلون غالبية الشعب وهم يعرفون ذلك لكنهم لا يقرون. ثم انهم. لا علاقة لهم بثقافة المغاربة فهم. اما اصحاب. مال او. حاملين لفكر الاخوان في مصر. وهم فئة متكبرة. متعالية لا يفكرون في طموحات الشباب والشابات. انهم يصنعون الفقر والتهميش والهشاشة. ويلعبون بوقت الشعب وماله. لا تنتظرو منهم شيء.
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4
21 - نسيم البحر الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:30
النظام و ليس الحكومة يخلق بين الفينة و الأخرى عدو و همي للشعب متمثل في الحكومة حتى يمتص غضبهم و يجس في نفس الوقت نبضهم، ليبعدهم عن القضايا الحقيقة المتمثلة في الفقر و البطالة و الصحة و التعليم و الفساد و نهب الثروات. فالشعب في كل مرة ينتفض ضد قضايا ثانوية و ينسى القضايا المصيرية و هذا هو مطلب النظام.
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8
22 - محمدبرزوك الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:31
هذه الحكومةلاتحترم ارادةالشعب من يوم تكوينها ،انها مغرورة ،يجب علينا ان نحتج على سياستها الخرقاءوان نطالب اولا بحدف الحكومة،فبحدفها ستحدف الساعة تلقائياوستحدف معهااشياءاخرى لامجال لدكرها.
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5
23 - ader الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:31
عادة الشعوب هي من تصنع الفتن و الحكومات تخمدها إلا في المغرب حكومة تصنع الفتن و الشعب يتصارع من أجل إخمادها .... لك الله يا مغربي
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11
24 - Saad الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:31
Les anarchistes cherchent toutes les occasions pour semer la terreur de l'anarchie et la haine pour des affrontements anarchiques et infantiles qui ne portent rien au peuple marocain. Ces anarchistes se cassent la tête en vain à chercher un bouazizi marocain
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-8
25 - صاحب القرار عبقري الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:35
قال لك الابقاء على الساعة الصيفية ، دون تغييرها 4 مرات في السنة
والان توقيت شتائي وتوقيت ربيعي ، الان ما غاديش يغيرو الساعة 4 مرات
ما هذا الهراء يا اصحاب القرارات الانفرادية
بغيت غير نعرف شكون هاذ العبقري صاحب القرار ،
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6
26 - soso الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:37
هادشي كلو غمسرحية باش اتلفوكوم شافو كل القطعات ديرين الاضراب قالو اجي تنلفهوم شوية بساعة باش انساو ناس هادشي اديوها غافساعة امشاكيلها افلخر اترجع ساعة كيف كانت اتقولو هاهوما سمعو لشعب ههههه
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5
27 - امينة الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:40
التوقيت الصيفي بهذا الاسم يعني مرتبط بغصل الصيف فقط يعني ثلاثة اشهر جاء بن كيران ليقحم فيه فصل الربيع ثم جاء العثماني فاضاف اليه فصل الشتاء ليتحول طيلة السنة وكلنا عليكم الله
في الوقت الذي كنا ننتظر ابداء الحكومة لموقفها من افواج الاطباء الذين يستقلون ويغادرون المغرب وقبلهم خيرة الاساتذة تخلوا عن تقاعدهم الكلي واكتفوا بالتقاعد النسبي هروبا من بؤس التعليم اطل علينا العثماني بقرار لا معنى وخربقو التوقيت المدرسي ويعلم الله بالمفاجات القادمة
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4
28 - حكومة مذلولة الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:40
مرحبا بالمسيرة وندعو الجميع المشاركة والحضور مابقا مانخسروا ضعنا فأبسط حاجا
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4
29 - الغريب الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:43
من الساعة الصيفية الى الساعة السيفية و الكريساج في ظل المبادرة الوطنية من اجل فتح باب العمل للصوص .
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3
30 - نعم للمسيرة الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:43
نحن ضد هذه الساعة المشؤؤمة.اتقو الله يا حكومة.
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1
31 - مودوخ الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:46
باركة من الحضرة واستعدوا للمسيرة ، لان حتى الاحزاب وبعض النقابات متواطؤن ، الشعب هو من يقرر وليس الحكومة ، باز يقولون في خطاباتهم اثناء فترة الانتخابات نحن مع المواطن لان لسنا مواطنين كدول اوربا يستشرونهم للاستفتاء
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2
32 - سعيد الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:54
هذا حال الشعب المغربي فبعد المطالبة بجودة الخدمات الصحية و التعليم و السكن الائق و العيش الكريم و المطالبة بثروات البلاد و محاسبة الفاسدين أصبح الآن يطالب فقط بإرجاع عقارب الساعة لما كانت عليه نسي تماما جل نضاله من أجل كرامته.
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0
33 - غاضبة الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:54
كلنا متضررون من الساعة الاضافية ضدا في الساعة البيولوجية الموافقة لساعة كرنتش المطابقة للموقع الجغرافي الواقع على خط كرينتش ، وراه لحماق هذا نوجد على نفس توقيت الدول الاسكندنافية
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0
34 - ader الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:56
يجب الضغط على من طلب هذه الساعة المشؤومة ألا و هي شركة رونو يجب مقاطعة كل منتوجاتها أولا و هذا رأيي الشخصي و شكرا
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