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الرئيسية | مجتمع | الملك يطلق برنامج "الدروس الحديثية" لتعميم الحديث النبوي الشريف

الملك يطلق برنامج "الدروس الحديثية" لتعميم الحديث النبوي الشريف

الملك يطلق برنامج "الدروس الحديثية" لتعميم الحديث النبوي الشريف
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:56

أشرف أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة بمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على إطلاق "الدروس الحديثية" لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، حول الحديث الشريف.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية للعناية بالسنة النبوية وبالحديث الشريف وتوعية عامة الناس بشروط صحتهما، وحمايتهما، باعتبارهما المصدر الثاني للدين الإسلامي بعد القرآن الكريم.

وبهذه المناسبة أعطى الملك محمد السادس الإشارة لتسجيل وبث الدرس الافتتاحي الذي يلقيه الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى الأستاذ محمد يسف.

ويروم برنامج "الدروس الحديثية" لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم حول الحديث الشريف إبراز الوحدة الدينية للأمة المغربية وصد كافة المحاولات الرامية إلى تحريف سيرة وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتهدف هذه الدروس إلى تنوير المواطنين في مسائل الحديث النبوي الشريف، بشكل عام، وحمايتهم من الجهل والآثام المرتبطة به ومن التيارات التي تقوم بنشر الأحاديث الموضوعة، عبر وسائل الإعلام، ولاسيما على شبكة الإنترنت، خدمة لأهداف إيديولوجية.

وسيشرف على الإعداد العلمي لهذه الدروس كل من المجلس العلمي الأعلى وجامعة القرويين (دار الحديث الحسنية)، بينما ستسهر قناة محمد السادس للقرآن الكريم (السادسة) وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم على الإعداد التقني والبث.

وستأخذ الدروس مجموعة من الأشكال، تتمثل في دروس تمهيدية عامة تتطرق لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الحديث عنه، وللصحابة ونهجهم في النقل عنه، وكذا لمنهج الإمام مالك في التعامل مع الحديث الصحيح، وجمعه وتدوينه.

وستهتم هذه الدروس التمهيدية، أيضا بمنهج العلماء المؤسسين في تصنيف الحديث، وأهل الفرق والأهواء وعبثهم بالحديث، وبعناية ملوك المغرب بالحديث الشريف، وكذا باهتمام علماء المغرب بالحديث الشريف، وبالحديث الشريف في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن.

وستأخذ هذه الدروس أيضا شكل دروس توجيهية يختار فيها عالم محدث نماذج من الحديث على تفاوت درجات الصحة، ويتناولها بالتوضيح، وكذا شكل دروس تفاعلية يقدمها عالم محدث ومعه منشط تلفزي أو إذاعي، يتلقى أسئلة المشاهدين والمستمعين ويجيب عنها بخصوص درجة صحة الأحاديث. كما سيتم في هذا الصدد توظيف عدة وسائل لاستقبال الأسئلة على مستوى البرامج التفاعلية، ولاسيما وضع هاتف مع مجيب آلي لتسجيل الأسئلة واعتماد عنوان إلكتروني وتطبيق "واتساب".

وسيتم بث هذه الدروس الحديثية بشكل متزامن على شاشة قناة محمد السادس للقرآن الكريم (السادسة) وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وستتم برمجة الدروس بصنفيها (تفاعلية وغير تفاعلية) بوتيرة درس واحد من كل صنف كل أسبوع خلال ساعات ارتفاع نسبة المشاهدة، بينما سيعاد بث كل درس مرتين في الأسبوع.

وتبلغ مدة الدرس التمهيدي العام 20 دقيقة، بينما تبلغ مدة كل من الدرس التوضيحي غير التفاعلي والدرس التوضيحي التفاعلي ساعة واحدة لكل واحد منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - yassine hma9 الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:04
ياريت لو اعطيتي تعليمات بماحسبة الخونة و خدام الدولة
كنتمنى من مالك يعمل شي حاملة شاملة لجميع الادارات و الشركات و الصبيطارات و المحاكم
بغيت نشوف الخونة طالعين فسطافيط كيف كطلعو ولاد الشعب
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92
2 - rida ait elghazi الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:07
أطال آلله في عمرك وحفضك بما حفظ به الذكر الحكيم يا ملكنا الغالي
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-66
3 - المهاجر الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:12
الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة التي لا تتعارض مع جوهر النص القرآني هي الصالحة في هدا الزمان. ...إما الأحاديث المندسة والضعيفة التي تتعارض حتى مع العقل يجب علينا كمسلمين أن نبرأ منها ....وهي بريئة براءة الذئب من دم يوسف. ...
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19
4 - HAMID الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:17
على المسؤولين ان يتبعو الحديث النبوي الشريف .
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14
5 - الحسين الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:22
ان كثيرا منا للاسف الشديد لما يسمع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يظن انها امور ثانوية بينما الأمر ليس كذلك.
فالسنة هي المفسرة لكتاب الله تعالى .وبدونها لا نستطيع ان تفهم الأحكام الاسلامية والشريعة.
لان القرآن جاء مجملا وجاءت السنة بالتفاصيل.
مثال واحدا على ذالك قوله تعالى واقيموا الصلاة. فلا نستطيع أن نفهم كيفية الصلاة و أركانها وركوعها وسجودها و كم عدد الركعات الا بالرجوع إلى السنة وقس على ذتلك في الزكاة والصوم والحج وكل العبادات والمعاملات
فجاءت السنة مبينة كل ذالك. قال تعالى
وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
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-4
6 - زكرياء المغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:25
عاش الملك محمد السادس نصره الله وأيده
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-45
7 - مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:26
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى امير المومنين يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب و المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات وعلى الساءر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار ولعل المجل الديني على راسها بأساليب تواكب العصر و تدافع عن الاسلام و المسلمين في المرحلة العصيبة مر و يمر منها الاسلام والمسلمين من ضمنها مخاطر شتى على راسها إلصاقه بالإرهاب مربط فرس وبيت قصيد بالعالم اليوم.
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-39
8 - حائر الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:32
العناية بالسنة النبوية امر جيد. اذا فتح ملف الهجرة النبوية واسبابها امر ضروري. ملف عودة الرسول صلعم وكيف عاد امر يجب الحث عليها. ثم دعوته لكبار القوم للاسلام او محاربتهم امر واقعي. فعله بامر الزكاة" خذ من اموالهم صدقة" يجب العمل به كذلك. اضف الى ذلك كيف صلى والاقتداء به لانه كقائد امة لم يسبق له ان صلى وراء احد. اذا لكم واسع النظر وحللوا وناقشوا. ملاحظة مسلم وتفكيره ليس هو نفس المسلم اليوم
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-3
9 - ميرو الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:32
قال تعالى:"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".فالله عز وجل تكفل بحفظ القرءان الكريم وذلك بتيسير حفظه وفهمه للناس،وجعل البعض من عباده جندا مجندين لذلك،سواء كانوا من أولي الأمر أو من عامة الناس،وحفظ القرءان الكريم يمتد لحفظ السنة النبوية،فبها يحفظ القرءان،قال تعالى:"وما آتاكم الرسول فخذوه،ومانهاكم عنه فانتهوا", وعموما يبقى إهتمام جلالة الملك بالقرآن والسنة وحفظهما أمرا محمودا،جزاه الله عن ذلك كل خير،لكن نرجوا ونتمنى كذلك أن يحرص على الحفظ لشعبه كرامته وماء وجهه،ويعمل جاهدا على حمايته من الذل والهوان،وذلك بالعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل ومحاسبة المفسدين والضرب عليهم بيد من حديد،فالأوضاع النفسية للمغاربة مؤخرا لاتبشر بالخير،نسأل الله السلامة والخير لوطننا وملكنا.
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-12
10 - فاعل خير الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:34
عاش الملك شحال قدو يصلح فهاد البلاد.الله يعاونو على المفسدين الكبار
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-27
11 - Touhali الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:56
إيجاد شغل والقضاء على البطالة والفقر.
تعلم الحديث الشريف والسيرة النبوية جميل جداً لماذا ﻷنا كل من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ويتجه نحو الأفضل ويبتعد من كل شر النفوس والفساد. إن طبقنا الحديث الشريف والسيرة النبوية الشريفة؛ الكول سيبتعدون من جميع أنواع الفساد. الله يهدي الجميع على طريق حب الوطن والمواطنين وخدمة البلد الذي نعيش فيه وهو المغرب الحبيب. إصلاح التعليم وبناء المدارس والجامعات، بناء لمستشفيات وتجهيزها، إصلاح الطرق الفاسدة، إصلاح المدن وتنظيفها من نفايات.
وأكثر من كل ماذكرت إيجاد شغل والقضاء على البطالة والفقر .
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12 - مفتاح الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:57
اتمنى النجاح لهذا البرنامج.انه سيمكننا ان شاء الله من فهم السنة و السيرة النبوية بالعقل لا بالتزمت والخرافات.
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