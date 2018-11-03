رافضو الخدمة العسكرية بالمغرب يطرقون باب مجلس حقوق الإنسان

هسبريس – نورالدين إكجان

يواصل رافضو الخدمة العسكرية في المغرب مساعيهم إلى إسقاط مشروع القانون المثير للجدل؛ فبعد اللقاءات التي عقدت في وقت سابق، طرق "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" باب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبا إياه بـ"تحمل مسؤوليته بالدفع نحو عدم تبني هذا المشروع الذي يتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية".

وأضاف التجمع ذاته، في مراسلة إلى إدريس اليزمي ومحمد الصبار، أنه "نظرا للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة، فإن منهجية إنزاله لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب؛ فبينما ينص دستور 2011 على بناء دولة ديمقراطية من بين مرتكزاتها المشاركة، فإن الشباب تم تغيبه كليا عما يخصه بشكل مباشر".

وأردفت المراسلة بأن "التجمع درس مشروع القانون على ضوء السياق الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا حاليا، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي، فتكونت قناعة راسخة مفادها بأن المرامي الحقيقية تتجاوز غرض ما تم إعلانه بشكل رسمي؛ بل إن غاية الاحتواء الاستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب، الذي أصبح يعبر عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع".

وأوضح المصدر ذاته أنه "على ضوء الواقع المغربي المعاش، يظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل- المعطل؛ فرغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين المواطنين".

وأردفت المراسلة ذاتها: "مجموعة من الموظفين المعروفين بأنشطتهم النضالية تم تسريحهم خلال السنتين الأخيرتين بمبررات واهية، ونجد أن تكييف المواد 4 و6 و12 و14 من هذا المشروع بشكل مقصود سيجعل الآلاف من موظفي ومستخدمي القطاع العام خاضعين لأحكام القانون 69.00 والبالغين ما بين 19 و40 سنة، مجبرين بدون إرادتهم على وضع أكثر من 12 شهرا رهن إشارة المؤسسة العسكرية".