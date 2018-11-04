الاتحاد المغربي للشغل يعمّق "عزلة العثماني" بمقاطعة الحوار الاجتماعي

هسبريس - يوسف لخضر

قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية في المملكة، مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي مستقبلاً عقب لقائها برئيس الحكومة.

وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد، إن النقابة قررت مقاطعة أي جلسة مع رئيس الحكومة تتضمن العرض الحكومي نفسه، إلى حين مراجعته.

وتشبث العثماني، خلال اللقاء الذي تم أول أمس الجمعة مع النقابات المركزية الأربع، بالعرض الحكومي السابق المتمثل في الزيادة في أجور فئة من الموظفين العموميين بـ400 درهم موزعة على ثلاث سنوات.

وعرف اللقاء انسحاب كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما أكملت كل من نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموعد إلى نهايته.

وأوضح مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العثماني متشبث بالعرض الهزيل والتمييزي، لأنه ينص على زيادة بـ200 ابتداء من يناير 2019، و100 درهم ابتداء في يناير 2020، و100 درهم سنة 2021".

وأشار إلى أن هذا العرض يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية وأجراء القطاع الخاص، مؤكداً أن نقابته حاولت إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض والتأكيد على فضيلة الحوار؛ دون جدوى.

وتطالب نقابة الاتحاد المغربي للشغل بزيادة 600 درهم معممة على جميع السلالم في الوظيفة العمومية، والزيادة في أجور القطاع الخاص ومراجعة الحد الأدنى للأجور، والتخفيض الضريبي عن الأجور.

في المقابل، قال عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المركزية المقربة من حزب رئيس الحكومة، إن "عرض الحكومة ليس جامداً، وقد حاولنا إمكانية تجويده خلال لقاء الجمعة مع العثماني والوزراء المرافقين له".

وأضاف الحلوطي أنه "تقرر إحداث لجنة تقنية بين الحكومة والنقابات من أجل تدقيق المقترحات لنصل، في نهاية المطاف، إلى عرض شامل لجميع الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص".

وأوضح الحلوطي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الأمور يجب الحسم فيها قبل متم المصادقة على قانون مالية 2019، لتضمينه التكلفة المالية للزيادة المرتقبة.

ويتوجب على هذه اللجنة التقنية تدقيق المقترحات بخصوص تحسين الدخل، على أن تعرض نتائج عملها على اللجنة الوطنية، برئاسة رئيس الحكومة، للحسم فيها قبل متم شهر نونبر الجاري.

وانسحاب أبرز النقابات يجعل مهمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صعبة، خصوصاً بعد خطاب الملك محمد السادس الذي أكد أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة التوصل إلى اتفاق.