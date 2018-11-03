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فتح باب وضع الترشيحات لنيل "البكالوريا الحرة"

فتح باب وضع الترشيحات لنيل "البكالوريا الحرة"
هسبريس من الرباط
السبت 03 نونبر 2018 - 21:20

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019 سيتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 5 نونبر الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 5 دجنبر المقبل كآخر أجل للترشيح.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019 بصفة "مترشح حر" سيخضع لنفس شروط الدورة الماضية، لافتة الانتباه إلى أنه يتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.

وستعمل الوزارة، وفق المصدر ذاته، على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا قبل 24 دجنبر 2018، "على أن تخصص الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2018 إلى 03 يناير 2019 لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك".

ومن المرتقب أن يتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019 يوم 14 يناير 2019. كما يمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ziani saly السبت 03 نونبر 2018 - 21:40
le nombre des marocain qui on leur high school et le plus faible en afrique,car la selection et la norme plus les prof en des notes de l etat pour liquide la majorite
en europe usa tu peut voir un high school qui est plumbier ou electricien ou meme suvre ces etudes avec le travaille
au maroc etudier tout l annee et tu ne passe pas
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