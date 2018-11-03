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الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس يأمر بدعم إنساني لسكان مناطق البرد القارس

الملك محمد السادس يأمر بدعم إنساني لسكان مناطق البرد القارس

الملك محمد السادس يأمر بدعم إنساني لسكان مناطق البرد القارس
هسبريس من الرباط
السبت 03 نونبر 2018 - 19:00

أمر الملك محمد السادس مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنظيم عمليات الدعم الإنساني بالمناطق التي مستها موجة البرد القارس خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفق بلاغ للمؤسسة، فإنه استجابة للأوامر الملكية، تعرف المرحلة الأولى من التدخل، التي اطلقت اليوم السبت، عمليات على مستوى منطقة ميدلت.

وستنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي يرأسها الملكي محمد السادس، حملة طبية ببلدية بومية، بهدف تمكين المعوزين في المنطقة من الولوج إلى العلاجات الطبية عبر خدمات تتعلق بالعلاج والكشف متعدد التخصصات.

المصدر نفسه ذكر أن هذه الخدمات تشمل الطب العام والطب الباطني وطب الأطفال وصحة الأم، وطب الأسنان وطب العيون والطب البيولوجي، والكشف بالأشعة والكشف عن الإعاقة الجسدية قد صناعة أجهزة التقويم الملائمة.

مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من خلال بلاغها، شددت على أن العملية تتوخى التحسيس والوقاية من المضاعفات المرتبطة بالبرد؛ خاصة الأمراض المزمنة والتنفسية والروماتيزم.

التحرك يعرف تعبئة طاقم بشري وتقني بعين المكان، متمثل في 7 وحدات طبية وصيدلانية، بهدف توفير العلاجات الضرورية والاستجابة لحاجيات الساكنة في أفضل الظروف.

"فضلا عن القطب الإنساني والمساعدات الاجتماعية، يشارك أطباء متطوعون تابعون لجمعيات متعاقدة، وأطقم من المندوبية الجهوية للصحة، في هذه العملية التضامنية"، وفق مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

ولم يغفل البلاغ الإشارة إلى أن العملية يتم تنظيمها بمساهمة جمعيات محلية في بومية، بمعية الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية ووزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - يسن السبت 03 نونبر 2018 - 19:15
الحكومة لا تتحرك الا بأمر الملك... كلشي تحت يد صاحب الجلالة و مستشاريه... اذن لاش هاد المسرحية د الحكومة.... فليحكم الملك و فلوس الحكومة و البرلمان ... تستثمر ف هاد الاماكن... لو تحقق هذا الامر كانو ايكونو هاد الجبال احسن من الالب و لاس فيجاس.
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94
2 - imy السبت 03 نونبر 2018 - 19:19
عمليات الدعم الا نساني يجب ان تكون قبل موجة البرد،،، made in Morocco
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44
3 - بيضاوي في الأطلس السبت 03 نونبر 2018 - 19:24
المساعدة والتضامن في الأوقات الصعبة شيء جميل ويعكس الطابع الإنساني للمغاربة المتطوعين ، ولكن يبقى الحل الأنجع هو خلق الثروة بالأطلس فهو يتوفر على إمكانيات هائلة يجب استغلالها إيجابيا وعدم استنزافها كما حدث مع غابات الأطلس التي ذهبت عائداتها لدعم المدن الكبرى وبقي الأطلس في العصور الوسطى
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30
4 - omar السبت 03 نونبر 2018 - 19:27
السي مول التعليق الأول رآه الملك هو المسؤل هو رئيس البلاد هدشي مفروض عليه مشي بجميل
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41
5 - المهاجر السبت 03 نونبر 2018 - 19:28
ساقولها ومتاكد مما اقول ....المغرب فيه العديد من الأغنياء اكتر من كل بلدان أفريقيا. ..لكن ليست لهم تقافة فعل الخير ...ملياردير واحد فقط قادر على توفير الأكل والعيش لكل الأسر المعوزة. ..ما بالك أن تضامنا كلنا ...سنبني الجبال ونحطم الفقر اربا اربا.....الحكومة لا تقوم بمبادرات .....افتحوا الصناديق الاجتماعية واعملوا أناس صادقين يسهرون عليها
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27
6 - عبد الصمد السبت 03 نونبر 2018 - 19:28
ربما هناك ميزانية مخصصة للاوامر الملكية
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22
7 - hamid السبت 03 نونبر 2018 - 19:30
الملك نصره الله يامر لكن اين هو المنفد فالحكومة ناءمة
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-54
8 - Said السبت 03 نونبر 2018 - 19:30
الدعم الإنساني و الحملات الطبية أو ما شابه ذالك ليسا من اختصاص الحكومة بل يعتبران طرق آلية الاشتغال المنظمات أو الجمعيات الخيرية أو ما شابه ذلك.
سكان المغرب المنسي يحتاجون إلى الكرامة، الى برنامج حكومي طويل الأمد، بما في ذلك من بنية تحتية و مواصلات و تشغيل و تعليم و تطبيب على مدار الساعة...
لا للحملات، لا للمعونة الحكومية ( الدقيق، السكر، الأغطية، ...الحمص، الحريرة، ...)
كفانا استهتاراً بعقول الناس البسطاء
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21
9 - مغريي السبت 03 نونبر 2018 - 19:32
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق على ملكنا المفدى باستمرار بارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة بالسراء والضراء و بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-35
10 - Ettaibi السبت 03 نونبر 2018 - 19:34
الدعم الحقيقي ماشي هي مانطة من عام الى عام اخر ....إذا اردتم ان تذعمو فادعموهم بالطرق والمستشفيات والقناطر هادا هو الدم اما منطا راها مذيرا والو
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33
11 - 3mir السبت 03 نونبر 2018 - 19:36
الله اكبر ...وفين هي مؤسسات الدولة اللي تنتظر الالتفاتات...ارجعنا لدولة المخزن والسيبة...اللي تنتظر الالتفاته هي بلاد السيبة اللي متروكة لمصيرها وتنتظر المعونة والحماية...هذا عار
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9
12 - محمد ايوب السبت 03 نونبر 2018 - 19:39
عادي جدا...لكن...
لكن الى متى سياسة الإحسان هذه؟ففي كل سنة يتكرر هذا المشهد: مواطنون يعانون من قساوة الطقس:الحرارة صيفا والبرد شتاء.. العطش صيفا والجوع شتاء..اين هي برامج التنمية التي تتغنى بها وسائل إعلامنا الرسمية؟لماذا لا تتم صرف ميزانية الإحسان هذه على البنية التحتية لهذه المناطق؟هل هي سياسة المن والفوقية التي تكرس مقولة تثبيت الإحسان لهؤلاء الناس؟الا يجب تطبيق المثل القائل:من أعطاك سمكة فقد أعطاك غذاء يومك ومن علمك اصطيادها فقد منحك قوت دهرك؟إذن الا يجب على الدولة الاهتمام بهذه المناطق وبادر إلى فتح أو اش لفك العزلة عنها وإنجاز مشاريع توفر فرص الشغل والاندماج بدل استمرار فكرة الإحسان والمن؟الدولة تعلم جيدا وضعية مختلف مناطق المغرب غير النافع وبالتالي تتوفر على كافة المعطيات الجغرافية والديموقراطية والاجتماعية لها..فلماذا تصر على استمرار تهميشها رغم مرور أكثر من06سنة على الاستقلال؟أن قوافل الدعم و(الإحسان)و(المن)تكون عادة عند الكوارث وليس بصفة مستمرة وفي نفس المناطق.ان هذا السلوك يدين الدولة لأنها تثبت عدم إنجازها لأية مشاريع تنموية...كفى من سياسة الإحسان هذه ولتقم الدولة بواجبها.
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11
13 - hobal السبت 03 نونبر 2018 - 19:39
هذه المناطق تسابق الزمان منذ امد بعيد بما ان هذه المناطق معروفة بتظارسها القاسية يجب البحث عن بديل دائم مكان الحقنة التي تذهب الم الساعة
الحلول على مرمى العين لاكن يبقى المتحكمين دائما يحتاجون الى من يشكرهم على تقديم عمل انساني في الظاهر هذه الساكنة اذا علموهم ورفعوا عنهم الجهل ورفعوا عنهم العزلة بالبنية التحتية بما فيها الطرق والمستشفيات يسكونون اكثر امتنان وشكر
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5
14 - maghribi السبت 03 نونبر 2018 - 19:47
يا جلالة الملك نريد حقوقنا وليس دعما نحن مواطنون ولن نقبل ان نكون رعايا
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18
15 - سعد السبت 03 نونبر 2018 - 19:48
تحت حكم عمر عبد العزيز في مصر يريدون إخراج الزكاة لكن لم يأتي عندهم أحد لأخذها لأن لا وجود للفقر عندما نكون في الطريق الصحيح ونحكم بالعدل والديمقراطية.مثلما الحال في الدول المتقدمة. لا ننسوا أمير المؤمنين عمر رضي الله عليه يخرج ليلا ليتفقد رعاياه
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