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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يأمر بدعم إنساني لسكان مناطق البرد القارس
أمر الملك محمد السادس مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنظيم عمليات الدعم الإنساني بالمناطق التي مستها موجة البرد القارس خلال شهر أكتوبر الماضي.
ووفق بلاغ للمؤسسة، فإنه استجابة للأوامر الملكية، تعرف المرحلة الأولى من التدخل، التي اطلقت اليوم السبت، عمليات على مستوى منطقة ميدلت.
وستنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي يرأسها الملكي محمد السادس، حملة طبية ببلدية بومية، بهدف تمكين المعوزين في المنطقة من الولوج إلى العلاجات الطبية عبر خدمات تتعلق بالعلاج والكشف متعدد التخصصات.
المصدر نفسه ذكر أن هذه الخدمات تشمل الطب العام والطب الباطني وطب الأطفال وصحة الأم، وطب الأسنان وطب العيون والطب البيولوجي، والكشف بالأشعة والكشف عن الإعاقة الجسدية قد صناعة أجهزة التقويم الملائمة.
مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من خلال بلاغها، شددت على أن العملية تتوخى التحسيس والوقاية من المضاعفات المرتبطة بالبرد؛ خاصة الأمراض المزمنة والتنفسية والروماتيزم.
التحرك يعرف تعبئة طاقم بشري وتقني بعين المكان، متمثل في 7 وحدات طبية وصيدلانية، بهدف توفير العلاجات الضرورية والاستجابة لحاجيات الساكنة في أفضل الظروف.
"فضلا عن القطب الإنساني والمساعدات الاجتماعية، يشارك أطباء متطوعون تابعون لجمعيات متعاقدة، وأطقم من المندوبية الجهوية للصحة، في هذه العملية التضامنية"، وفق مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
ولم يغفل البلاغ الإشارة إلى أن العملية يتم تنظيمها بمساهمة جمعيات محلية في بومية، بمعية الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية ووزارة الصحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
سكان المغرب المنسي يحتاجون إلى الكرامة، الى برنامج حكومي طويل الأمد، بما في ذلك من بنية تحتية و مواصلات و تشغيل و تعليم و تطبيب على مدار الساعة...
لا للحملات، لا للمعونة الحكومية ( الدقيق، السكر، الأغطية، ...الحمص، الحريرة، ...)
كفانا استهتاراً بعقول الناس البسطاء
لكن الى متى سياسة الإحسان هذه؟ففي كل سنة يتكرر هذا المشهد: مواطنون يعانون من قساوة الطقس:الحرارة صيفا والبرد شتاء.. العطش صيفا والجوع شتاء..اين هي برامج التنمية التي تتغنى بها وسائل إعلامنا الرسمية؟لماذا لا تتم صرف ميزانية الإحسان هذه على البنية التحتية لهذه المناطق؟هل هي سياسة المن والفوقية التي تكرس مقولة تثبيت الإحسان لهؤلاء الناس؟الا يجب تطبيق المثل القائل:من أعطاك سمكة فقد أعطاك غذاء يومك ومن علمك اصطيادها فقد منحك قوت دهرك؟إذن الا يجب على الدولة الاهتمام بهذه المناطق وبادر إلى فتح أو اش لفك العزلة عنها وإنجاز مشاريع توفر فرص الشغل والاندماج بدل استمرار فكرة الإحسان والمن؟الدولة تعلم جيدا وضعية مختلف مناطق المغرب غير النافع وبالتالي تتوفر على كافة المعطيات الجغرافية والديموقراطية والاجتماعية لها..فلماذا تصر على استمرار تهميشها رغم مرور أكثر من06سنة على الاستقلال؟أن قوافل الدعم و(الإحسان)و(المن)تكون عادة عند الكوارث وليس بصفة مستمرة وفي نفس المناطق.ان هذا السلوك يدين الدولة لأنها تثبت عدم إنجازها لأية مشاريع تنموية...كفى من سياسة الإحسان هذه ولتقم الدولة بواجبها.
الحلول على مرمى العين لاكن يبقى المتحكمين دائما يحتاجون الى من يشكرهم على تقديم عمل انساني في الظاهر هذه الساكنة اذا علموهم ورفعوا عنهم الجهل ورفعوا عنهم العزلة بالبنية التحتية بما فيها الطرق والمستشفيات يسكونون اكثر امتنان وشكر