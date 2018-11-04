الترافع عن "نبتة الكيف" يوحّد جهودا شبابية في العاصمة الرباط

هسبريس - يوسف لخضر

داخل مقر فضاء "تيليلا"، وسط العاصمة الرباط، اختار مجموعة من الشباب فتح نقاش حول نبتة "الكيف"، أو القنب الهندي، والتحسيس باستعمالاتها السلبية والحديث عن منافعها، خصوصاً في الاستعمالات الطبية.

اللقاء دعت إليه مجموعة على "الفيسبوك"، تطلق على نفسها "نبتة"، وهي تجمع لعدد من الشباب المغاربة من أجل "الدفاع عن الغطاء النباتي الموجود في شمال إفريقيا، والدفاع عن المناخ ومناقشة مشاكل التلوث".

كما وضعت المجموعة ضمن أهدافها "نشر التوعية حول الاستعمالات الطبية لبعض النباتات، التي لا تعتمد على المواد الكيماوية، وإنما على مناخ شمال إفريقيا"، في إشارة إلى نبتة "الكيف" المنتشرة في شمال المغرب.

ورغم أن اللقاء كان مفتوحاً، حسب الدعوة التي نشرتها الجهة المنظمة، فإن القائمين عليها لم يرغبوا في التصريح بأسمائهم ولا إعطاء رأي بخصوص الموضوع للصحافة، وقالوا إن الأمر عبارة عن نقاش صريح بين الشباب.

وربطوا امتناعهم عن التصريح بخصوص اللقاء وفحواه بحساسية الموضوع على المستويين الرسمي والمجتمعي، وقالوا إنهم يفضلون ألا يعطوا رأياً قد لا يوافق الأغلبية، لكنهم أكدوا أن "اللقاء غرضه التوعية الصحية والتحسيس بأضرار الاستعمال العشوائي لتلك النبتة".

ونفى أصحاب المبادرة أن يكونوا ساعين إلى إشاعة تعاطي الكيف، بل أكدوا أنهم "لن يبقوا مستمرين دون الحديث عن هذه الثروة الوطنية التي تعاني التهميش"، وأنهم يسعون إلى "محو الصورة السلبية الملتصقة بعدد من النباتات".

ويؤكد القائمون على اللقاء أنهم "مجموعة مستقلة لا تنتمي إلى أي تيار أو توجه سياسي، وإنما تسعى إلى الحفاظ على البيئة، وتوعية المواطنين والمواطنات بالمنافع الصحية وأضرار الاستعمالات العشوائية لعدد من النباتات، وتأثير الاستغلال غير المهيكل على الغلاف النباتي بشمال إفريقيا".

وتضع المجموعة ضمن آليات ترافعها تنظيم ندوات فكرية وورشات ونقاشات ودورات تكوينية، بهدف "الحفاظ على الثروة الوطنية النباتية ونشر الوعي الإيكولوجي ومحاربة الاستعمال العشوائي والنهوض بالمنتوج الوطني".

ونبتة "الكيف" منتشرة في شمال المغرب، ويقوم عدد من الفلاحين الصغار بزراعتها، لكنهم يفعلون ذلك بعيداً عن أعين السلطات لأن الممارسة ممنوعة قانونياً. وتفيد تقارير الجمعيات أن هذه النبتة مصدر رزق الآلاف من السكان.

وغالباً ما يثير "الكيف" وتقنينه نقاشاً محتدماً في المغرب، إذ ترفض فئة كبيرة هذا التقنين، مع وجود مؤيدين من جمعيات محلية وفاعلين سياسيين، يدعون إلى تقنين الزراعة بغرض والاستفادة من النبتة طبياً وعلمياً، ومحاربة استعمالاتها الترفيهية السلبية.

ويوجد على رأس المطالبين بالتقنين كل من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وقد سبق أن تقدما بمقترحي تشريع بالبرلمان قبل سنوات، لكن ذلك لم تحظ بالموافقة اللازمة، فيما يعبر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة منذ سنة 2011، عن رفضه التقنين.