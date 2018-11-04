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الرئيسية | مجتمع | الترافع عن "نبتة الكيف" يوحّد جهودا شبابية في العاصمة الرباط

الترافع عن "نبتة الكيف" يوحّد جهودا شبابية في العاصمة الرباط

الترافع عن "نبتة الكيف" يوحّد جهودا شبابية في العاصمة الرباط
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 04 نونبر 2018 - 11:00

داخل مقر فضاء "تيليلا"، وسط العاصمة الرباط، اختار مجموعة من الشباب فتح نقاش حول نبتة "الكيف"، أو القنب الهندي، والتحسيس باستعمالاتها السلبية والحديث عن منافعها، خصوصاً في الاستعمالات الطبية.

اللقاء دعت إليه مجموعة على "الفيسبوك"، تطلق على نفسها "نبتة"، وهي تجمع لعدد من الشباب المغاربة من أجل "الدفاع عن الغطاء النباتي الموجود في شمال إفريقيا، والدفاع عن المناخ ومناقشة مشاكل التلوث".

كما وضعت المجموعة ضمن أهدافها "نشر التوعية حول الاستعمالات الطبية لبعض النباتات، التي لا تعتمد على المواد الكيماوية، وإنما على مناخ شمال إفريقيا"، في إشارة إلى نبتة "الكيف" المنتشرة في شمال المغرب.

ورغم أن اللقاء كان مفتوحاً، حسب الدعوة التي نشرتها الجهة المنظمة، فإن القائمين عليها لم يرغبوا في التصريح بأسمائهم ولا إعطاء رأي بخصوص الموضوع للصحافة، وقالوا إن الأمر عبارة عن نقاش صريح بين الشباب.

وربطوا امتناعهم عن التصريح بخصوص اللقاء وفحواه بحساسية الموضوع على المستويين الرسمي والمجتمعي، وقالوا إنهم يفضلون ألا يعطوا رأياً قد لا يوافق الأغلبية، لكنهم أكدوا أن "اللقاء غرضه التوعية الصحية والتحسيس بأضرار الاستعمال العشوائي لتلك النبتة".

ونفى أصحاب المبادرة أن يكونوا ساعين إلى إشاعة تعاطي الكيف، بل أكدوا أنهم "لن يبقوا مستمرين دون الحديث عن هذه الثروة الوطنية التي تعاني التهميش"، وأنهم يسعون إلى "محو الصورة السلبية الملتصقة بعدد من النباتات".

ويؤكد القائمون على اللقاء أنهم "مجموعة مستقلة لا تنتمي إلى أي تيار أو توجه سياسي، وإنما تسعى إلى الحفاظ على البيئة، وتوعية المواطنين والمواطنات بالمنافع الصحية وأضرار الاستعمالات العشوائية لعدد من النباتات، وتأثير الاستغلال غير المهيكل على الغلاف النباتي بشمال إفريقيا".

وتضع المجموعة ضمن آليات ترافعها تنظيم ندوات فكرية وورشات ونقاشات ودورات تكوينية، بهدف "الحفاظ على الثروة الوطنية النباتية ونشر الوعي الإيكولوجي ومحاربة الاستعمال العشوائي والنهوض بالمنتوج الوطني".

ونبتة "الكيف" منتشرة في شمال المغرب، ويقوم عدد من الفلاحين الصغار بزراعتها، لكنهم يفعلون ذلك بعيداً عن أعين السلطات لأن الممارسة ممنوعة قانونياً. وتفيد تقارير الجمعيات أن هذه النبتة مصدر رزق الآلاف من السكان.

وغالباً ما يثير "الكيف" وتقنينه نقاشاً محتدماً في المغرب، إذ ترفض فئة كبيرة هذا التقنين، مع وجود مؤيدين من جمعيات محلية وفاعلين سياسيين، يدعون إلى تقنين الزراعة بغرض والاستفادة من النبتة طبياً وعلمياً، ومحاربة استعمالاتها الترفيهية السلبية.

ويوجد على رأس المطالبين بالتقنين كل من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وقد سبق أن تقدما بمقترحي تشريع بالبرلمان قبل سنوات، لكن ذلك لم تحظ بالموافقة اللازمة، فيما يعبر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة منذ سنة 2011، عن رفضه التقنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الكيري سناء الأحد 04 نونبر 2018 - 11:37
كان من بين المطالب القانونية لحراك الريف التي انطلقت في 28 اكتوبر 2016 بمدينة الحسيمة اثر مقتل الشاب محسن فكري هو عدم المتابعة القضاءية لبسطاء مزارعي القنب الهندي بمدينة الحسيمة و باقي المناطق فما هي الحلول الممكنة لحل مثل هذا المطلب الذي كان من بين المطالب الاخرى لساكنة الحسيمة
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2 - علولة الأحد 04 نونبر 2018 - 11:37
الكيف او الحشيش او القنب الهندي او النكهة اسماء لا تعني اكثر من تخدير العقل وأحيانا تخدير الدين لانها تنسي الانسان انه مسلم وحرمت عنه الخبائث
لست ظد من يحرثها ولا ظد من يفلحها الا أني لا افهم شيءواخد يقال انها ممنوعة منعا كليا وأحيانا امر بمختلف الطرق الرئيسيّة واحدها يميناً وشمالا وفِي بعض المناطق يكون هناك الدرك الملكي يلقي مراقبة للسيارات ويقوم بتفتيشها لأجل الحصول على ممنوعات مثل هذه المادة بينماهي توجد امام عينيه يتمتع بخظريتها ومنظرها ولا يفعل شيء
أقول انتقاد في منتهى القمة من وزان الى الخسيمة الى وادلاو الى تاونات كلها مناطق الكيف ليس هذا هو مغربنا الذي يحارب تجارها وفلاحها ومنعها من التعاطي لكن مالها حلال عليهم وحرام على البقية ولا يقوم بمتاجرتها الا هم أنفسهم مستعملين يعظ الوجوه الا مخزنية لكي لا تنفذح الأمور
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