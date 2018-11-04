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الرئيسية | مجتمع | تقرير حقوقي يرسم صورة سوداء لواقع التعليم العمومي بالمملكة

تقرير حقوقي يرسم صورة سوداء لواقع التعليم العمومي بالمملكة

تقرير حقوقي يرسم صورة سوداء لواقع التعليم العمومي بالمملكة
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 04 نونبر 2018 - 15:00

وصف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضعية التعليم المغربي بـ"المزرية"، مذكّرا بأن البلد عرف احتجاجات مستمرة في سنة 2017 ضد المخطّطات والسياسات الهادفة إلى ضرب المدرسة العمومية، وتفويت العديد منها للخواص؛ وهو ما يشكّل، حسب التقرير نفسه، ضربا لمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي تأسّس عليها نظام حقوق الإنسان.

وعدّد التقرير مجموعة من التحديات، التي تواجه الحق في التعليم، من بينها انتشار الأمية، وحرمان مئات الآلاف من الأطفال من الولوج إلى التعليم، خصوصا الأطفال المنتمين إلى شرائح اجتماعية فقيرة وقروية، والإناث والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأطفال في وضعيات صعبة.

ومن بين تحديات الدراسة بالمغرب جودة النظام التعليمي، الذي يعرف ارتفاعا في نسب التكرار، والانقطاع عن الدراسة، والاكتظاظ في السنة الدراسية 2016-2017، الذي بلغ مستويات توضّح معطيات التقرير أنها "غير مسبوقة" في تاريخ المدرسة المغربية، إلى جانب "الخصاص المهول" في الأطر التربوية والإدارية، والنقص في البنيات التحتية المدرسية، واللجوء إلى التعاقد مع أطر دون تأهيلها للتدريس، والإبقاء على المناهج والبرامج الدراسية نفسها التي لا تتلاءم مع قيم حقوق الإنسان.

حالة التعليم

وحسب تقرير الجمعية، لا يزال التعليم المغربي يعاني ضعف الولوج، مع تفاقم مختلف أشكال التمييز، وتفشي الأمية بين الكبار، وتزايد معدلات الهدر المدرسي، إلى جانب تدني نوعية هذا التعليم وجودته.

ورغم تزايد نسبة تمدرس الأطفال بالسلك الابتدائي، التي وصلت إلى 99.1 بالمائة، فإن هذه النسبة تبقى ضعيفة في السلكين الإعدادي والثانوي، حيث لا تتجاوز 66.6 في المائة في الثانوي التأهيلي؛ وهو ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التصريح بأن الحق في التعليم يعاني التمييز وانعدام المساواة، وأنه ليس في متناول جميع المغاربة.

كما عبرت الجمعية عن قلقها من كون هذا التمييز يمس أساسا أطفال المناطق القروية وشبه الحضرية، خصوصا الفتيات، والفئات الاجتماعية الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، والأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة مثل أطفال المهاجرين.

وتظهر المعطيات التي جاءت في التقرير وجود فوارق مجالية بين الوسطين الحضري والقروي، فنسبَة تمدرس الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و17 سنة تصل إلى أزيد من 86 بالمائة في الوسط الحضري، بينما لا تتجاوز 40.6 في المائة في الوسط القروي؛ وهو ما يخفي فوارق مهمة بين الجهات والأقاليم وداخلها، التي تعرف نسب تمدرس ضعيفة، خصوصا في المناطق النائية.

ويمثّل الأطفال في وضعية إعاقة الفئة الأكثر عرضة للتمييز في مجال الوصول إلى التعليم. واستشهد التقرير في هذا السياق بقلق اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من انتشار نظام تعليم خاص منفصل عن الدولة، وتدني عدد الطلاب ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي وفصوله الدراسية، والحواجز التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة في الوصول إلى المدارس العادية؛ مثل طول المسافات، ونقص المعلمين المدرَّبين في مجال التعليم الجامع، ونقص المناهج الدراسية ميسرة الاستعمال، وضعف الإلمام بلغة الإشارة، والمواقف السلبية المجتمعية المناهضة لالتحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، وعدم وجود آلية للإبلاغ يلجأ إليها الآباء والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحرمون من إمكانية الحصول على التعليم أو من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

تفشّي الأمية والهدر المدرسي

يعتبر التقرير أن الدولة المغربية فشلت في الحد من الأمية، التي تقدّر نسبتها بين السكان، الذين يبلغون 25 سنة أو أكثر، بـ44 في المائة، وتبلغ نسبتها 57.9 في المائة في صفوف النساء، بينما لا تمس إلا 28.2 في المائة من الرجال، فيما تصل نسبتها إلى 32 في المائة في صفوف من تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

ولا يكفي عدد المؤسسات التعليمية في استقبال العدد المتزايد من الأطفال في سن التمدرس، خصوصا في المناطق القروية والبعيدة والمعزولة والمناطق شبه الحضرية. وتعرف هذه المؤسسات التي بلغ عددها 10911 مؤسسة تفاقما في نسبة الاكتظاظ، مع عدم استجابة الفرعيات، التي يوجد جلّها بالعالم القروي، للمعايير المعمول بها في بناء المؤسسات التعليمية.

وتستمر معاناة النظام التعليمي المغربي مع آفة الهدر المدرسي، يضيف التقرير نفسه، من حيث تزايد معدلات التكرار، والانقطاع عن الدراسة، وضعف استكمالها، وهو ما تترتّب عنه نتائج اجتماعية كارثية مثل انتشار الأمية، وتعزيز صفوف الشباب العاطلين، والانحراف، وهو هدر مدرسي يرافقه هدرٌ في الموارد المالية يقدّر بـ7.42 مليارات سنويا.

ويتجلى فشل الإصلاحات التي تهدف إلى تعميم التعليم الأولي في حرمان 50.5 في المائة من الأطفال من التعليم الأولي خلال الموسم الدراسي 2016 – 2017. وتزداد هذه الفوارق عندما يتعلق الأمر بالنوع، حيث وصلت نسبة تمدرس الفتيات إلى 43 بالمائة فقط؛ وتكرّسُ هذه الفوارق هيمنةَ القطاع الخاص الذي يطغى عليه هاجس الربح، مع تسجيل التقرير تفاوتا خطيرا في رسوم التسجيل والدراسة بين مختلف المؤسسات.

انتقادات بالجملة

ونبّه التقرير إلى تجاوز المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حدوده كهيئة استشارية ليصبح الهيئة الحقيقية التي تقرّر في السياسة التربوية بالمغرب؛ وهو ما يبدو في عرض الحكومة، من جديد، مشروع القانون الإطار لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية على المجلس من أجل إبداء رأيه فيه.

وتحدّث التقرير عن اعتبار "الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030 حول التربية والتكوين" الميثاقَ الوطني للتربية والتكوين إطارا مرجعيا رغم فشله، خصوصا في القضايا المرتبطة بتنويع الموارد المالية لنظام التربية والتكوين؛ من خلال تنويع الموارد المالية لنظام التربية والتكوين عبر إسهام القطاع الخاص عن طريق مختلف الصيغ، والجماعات الترابية، والأسر الميسورة.

كما ورد في التقرير حديث عن عدم مصادقة المغرب بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، الذي دخل حيّز النّفاذ في شهر ماي من سنة 2013، والذي يتيح إمكانية التقاضي في مجال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بما في ذلك الحق في التعليم.

وذكّر المصدر نفسه بالاحتجاجات والانتقادات، التي تلت تقديم الصيغة الأولية للقانون الإطار عندما كان مشروعا، لكونه "مخطّطا تراجعيّا يهدف إلى القضاء التام على المدرسة، والجامعة العموميتين، تحت ضغط النيوليبرالية المدعومة من طرف الدوائر المالية العالمية، وعلى رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية"، بسبب ضرب مجانية التعليم عبر إقرار رسوم للتسجيل على "الأسر الميسورة"، دون تحديد حدود المفهوم بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، والثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، رغم أن "الأسر الميسورة غادرت التعليم العمومي وترسل أبناءها إلى التعليم الخصوصي".

ومن بين الانتقادات كذلك عدم إشراك الفاعلين المعنيين في بلورة القانون، وعدم استحضار المقاربة الحقوقية الكونية عند صياغته بعدم النّص على أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وتتحمّل الدولة مسؤولية احترامه، وإعماله، وحمايته بالنظر إلى التزاماتها الدولية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم، مع منحه تحفيزات جبائية دون دراسة آثار اللجوء المتزايد إلى خدمات القطاع الخاص الهادف إلى الربح من الحق في التعليم. وأحال التقرير في هذا السياق على دراسات وتقارير وتعاليق تظهر الآثار السلبية للخوصصة على الحق في التعليم، ومساهمتها في ضرب مبادئ المساواة وعدم التمييز وجودة التعليم، وفي تراجع الاستثمار العمومي في التعليم.

ديون التعليم

عرفت ميزانية التعليم، حسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انخفاضا مهما بين سنة 2009 وسنة 2017 بنسبة تصل إلى 8.2 بالمائة، رغم تزايد عدد التلاميذ في المرحلة نفسها.

ويتمّ تحويل جزء كبير من هذه الميزانية لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تدبّر مبالغ كبيرة وصلت سنة 2017 إلى 730 مليون درهم، دون تقديم أي حساب للجهة المانحة.

واستشهد المصدر بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات ذكر بأن أزيد من 8.9 مليارات درهم لم تُحوَّل إلى الأكاديميات خلال مرحلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي؛ وهو ما أثّر ويستمر في التّأثير على تنفيذ برامج العمل بسبب الغرق في ديون لم يُسدّد منها جزء كبير إلى حدود اليوم، مضيفا أن التعاقد الذي سيصبح هو القاعدة يفتح الباب أمام عدم الاستقرار والهشاشة.

وركّز التقرير على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية في تعبئة الموارد الكافية للتعليم، من خلال وضع نظام ضريبي عادل، وتوجيه جزء من النفقات الضريبية نحو التعليم، وفرض ضريبة على الثروات، واستهداف المقاولات الكبرى والأبناك عوض الأسر التي تنفق على التعليم على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثيرا الانتباه في هذا السياق إلى ما أسماه أوجه الفساد، وسوء التدبير، وغياب ترشيد النفقات والتخطيط والبرمجة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - احمد الأحد 04 نونبر 2018 - 15:06
يكفي ان اخبركم انني استاذ ادرس اربع مستويات في قاعة واحدة والقنهم :اللغة العربية والفرنسية والامازيغية و الرياضيات والنشاط العلمي والاجتماعيات والتربية الاسلامية...... اين الجودة في وضعية كهاته؟
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38
2 - أستاذ الأحد 04 نونبر 2018 - 15:07
لا يمكن أن ينجح أي إصلاح، ما دامت الوزارة لا تعتني بالموظفين
الأساتذة هو الطائفة الأكثر تضررا من بين الموظفين المغاربة
ماليا وحقوقا ومكانة اجتماعية وظروفا مهنية
لهذا يجب على العاملين في القطاع الامتناع عن كل إسهام في إنجاح الإصلاح، ما دامت وزارة التربية لم تتحرر من وصاية وزارة المالية
يجب الاعتناء بالعاملين في القطاع وضمان تمتيعهم بحقوقهم والامتيازات المخولة لموظفي سائر القطاعات
ولا داعي للكذب والأمنيات الكاذبة
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11
3 - مولا زمانو الأحد 04 نونبر 2018 - 15:10
كثر اللغط عن التعليم وما يتعلق به
اسيدي انا نعطيكم الحل الشباب الذكور يمشيو يتعلمو الصنعة هالنجارة هالسودور هالصباغ هالميكانيك الى اخره والفتيات لخياطة لحلاقة لكسالة فالحمام طباخة فالاعراس والجناءز وزيد وزيد وصراحة الفتيات يليق ليهم غالزواج هادا هو الحل ديالهم تتغم فدار راجلها مرة يلاطفها بكلمة ومرة اخرى يقلب ليها وجها بتصرفيقة وتمشي لدارهم غضبانة وترجع لدار راجلها محنية العين
بزز منها وتولد ولادها وتربيهم وتسكت وتسمع لعجوزتها وخا تكون مليعاها بالقريص والحكرة .....
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-35
4 - المكناسي الأحد 04 نونبر 2018 - 15:11
كل شئ في بلادي المغرب الى الوراء ... وتحصيل الحاصل هو تدمير الانسان العربي المسلم ....لا هوية لا تربية لا ثقافة ... المغرب سيشهد في السنوات القادمة فوضى عارمة على غرار الخريف العربي ليس المغرب وحده ...اغلب الدول العربية...هذا ما صرحت به مجلة أمريكية...والمريكي لا يلعبون ... اسرائيل تربي أبناءها على التدين الرهيب وحكامنا نائمون باعوا كل شئ رخيصا الا الحفاظ على الكراسي... حذار حذار فغضب الله شديد
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10
5 - Nour الأحد 04 نونبر 2018 - 15:13
تيضحكو هاد التقارير..ولدي الصغير عارف التعليم ديالنا داير فاييت..
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15
6 - أحلام الأحد 04 نونبر 2018 - 15:14
من لديه أمل بأن أحوال المغرب عامة
والتعليم خصوصا بأنها سوف تتحسن
فهو واهم لأن من أدوات الإخضاع والسيطرة
هي نشر الجهل والفقر والمرض
وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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12
7 - vevo الأحد 04 نونبر 2018 - 15:15
التعليم في المغرب أصبح إستثمار في المادي أكثر من البشري فالدولة هي من شجعت القطاع الخاص لنهب المواطنين في مقابل ذلك دمرت المدرسة العمومية ببرامج بأسماء متنوعة نهب مانهب حتى أصبحنا نتذيل الترتيب دول تعيش الحروب أحسن منا في التصنيف.
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6
8 - مار مرور الكيران !!!!!! الأحد 04 نونبر 2018 - 15:18
المدرسة العمومية أصبحت رأسمال لا مادي ، نحب أن نسمع عنها ، ولا نلجها حتى لا ننعت بالفقر وقلة الشي . أصحاب المدارس الخصوصية يحتفظون باطنان من الشيكات بدون رصيد ، لاباء تلاوحو على رأسهم وانخرطوا فالموضة ، وهم الأن مهددون وإن أحد منهم زعم وحول ولدو لشي مدرسة أخرى ولو خصوصية ، فسيشهر حكم المدرسة في وجهه ، الشيك الأصفر ولربما الأحمر .
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6
9 - أستاذ جامعي الأحد 04 نونبر 2018 - 15:25
بالدارجة المغربية وبلا تكلف : راه ماكاين لا تعليم ولا تربية كلشي مزفت وغاديين غي فالتراجعات الجامعات لم تعد قادرة على التسيير لخروج الامور عن السيطرة ، العمادات دايرين لوبياتهم الي كتحميهم من صداع الطلبة وساكتين ، الاساتذة جلهم لا يشتغلون كما يجب واغلبهم وقتهم فمعاهد خاصة والي مسافر الى الخليج او الخارج باتفاقات سرية مع العميد والي ملهي فدروس الوعظ والارشاد والي تيجري على المناصب السياسية وما مسوق لواجبه داخل الكلية والباقيين الي ما لقاوا جهد على برة قاعدين يبيعوا ويشريوا فالماسترات والدكتوراة ، التعليم انتهى في المغرب والحكومات تريد هذا الوضع وتزكيه والسيد الوزير لا ود بينه وبين كاتب الدولة في التعليم العالي والطلبة تالفين والتكوينات عقيمة وغير مجدية والاصلاحات والبدائل اكفس وافضع وهي مرتجلة وعشوائية ... باختصار باي باي التربية والتعليم وتلحق بها اختها الصحة قطاع الصحة
الله يرحم الاستاذ والطبيب ، الله يرحم العلم والصحة فهاد الوطن
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7
10 - elfadel الأحد 04 نونبر 2018 - 15:26
خذمت الجن سيذنا سليمان سنين عذذا بعذ موته و لم يفقهوا بوفاته لولا ذابة الارظ كذالك التعليم في بلذنا مثله كموت سيذنا سليمان هته سنين صلينا عليه صلاة الجنازة عاذ اليوم فقتوا والله ستبكون على ضياع الوقت .علموا ابناءنا كما كان التعليم في السبعينات .ذفتارين و التلاوت و القران وريشة حبرية.تخرجوا العلماء و الذكاترة و الاساتذة.
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2
11 - Hassan الأحد 04 نونبر 2018 - 15:26
Heureusement que notre système a produit une star qui s’appelle Maryem Majnoun , alors que les autres systèmes des autres pays qui ont plus de moyens n’arrivent même pas à se qualifier, notre système fonctionne bien avec des gens qui aiment leurs pays, les génies de ce monde dans le 18 et 19 siècle ont étudié sous les bougies et malgré toutes ces conditions ils ont donné à l’humanite des savoirs qu’aucune autre personne qui vit dans le luxe n’a donné, les génies arabes ont vécu dans les conditions, pour les braves. Après tout, c’est le bon DIEU qui récompense touts les bons fidèles dans cette vie.
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-6
12 - جواد الأحد 04 نونبر 2018 - 15:28
ليس كل ما قيل في هذا التقرير صحيح....نعم هناك تجاوزات ...و لكن هناك أناس أكفاء تخرجوا من التعليم العمومي يجب ألا نعمم...فالتعليم الخصوصي قائم على المظاهر .و تضخيم النقط مقارنة مع التعليم العمومي..بالاضافة أن أغلب الناس الذين يدرسون اولادهم في الخصوصي ميسورين يتابعون أبناءهم و يدعمونهم ماديا و معنويا..عكس التعليم العمومي. وسبب مشكاكل التعليم العمومي. أن هناك أزمة قيم في صفوف الموظفين راجعة لعدة اعتبارات..تجد أستاذ متفان في عمله عندما تقع له مشكلة ادارية أو صحية يتنكر له الجميع ...ليس هناك ثقة بين الإدارة و العاملين. لعدة أسباب.هذه الثقة مهمة لتحقيق الجودة ..كذلك اعطاء حقوق أكبر للتلميذ ....و عدم اعتبار الأستاذ..مسألة تضرب في الجودة..عندما يحس الأستاذ أن لا قيمة له..فلا تنتظر منه شئ..إلا من رحم الله...كلام من الواقع....
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-2
13 - إضافات .... الأحد 04 نونبر 2018 - 15:39
أحيطكم علما بأن المدرسة التي يدرس بها ابني لا يتم تنظيف مراحيضها حيث يلاحظ تواجد البراز بشكل عشوائي وتستنشق رائحة النجاسة من بعيد (توصلت إلى هذا الخبر بعد عودة ابني في أحد الأيام ورائحة الغائط التي تحبس الأنفاس منبعثة من أسفل نعله). والذي أخبرني كذلك بعدم توفر أبواب المراحيض على أقفال داخلية تكفل ستر عورة التلاميذ والتلميذات ولا على عمال نظافة، بل وبعد كل تراكم للأزبال يعتمد على التلاميذ والتلميذات في تنظيف جميع مرافق المؤسسة بما في ذلك الساحة وجني الزيتون خلال الساعات المخصصة أساسا للدراسة ودون إخطار الآباء وأولياء الأمور. وهناك الكثيييير...............
سأتحفظ عن ذكر إسم المؤسسة ومكانها الجغرافي حفاظا على ماء وجه مسؤوليها وأدعوهم بعد قرائتهم لهاذا التعليق للقيام بواجباتهم كما ينص عليها القانون، قبل مباغتتهم بزيارة ميدانية من قبل الآباء وأولياء الأمور تحت إشراف أعوان قضائيين
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1
14 - رستم ميهاس الأحد 04 نونبر 2018 - 15:39
و أنا في غربتي القاتلة منذ تسعة أشهر
أناجيك يا وطني
و أقول،
لكم ظلمتني يا وطني الحزين
يا وطنا للمجهول يتدحرج .
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2
15 - غيور"ت" الأحد 04 نونبر 2018 - 15:47
السلام عليكم.
منذ مجيء هذه الحكومة الفاشلة وكل شيء في هذه البلاد يذهب من أسوأ لأسود حتى أصبحنا وكأننا عبيد تحت سيطرة فراعنة من العصور الوسطى. الأمور في بلدنا المغرب العزيز لا تنذر بخير وخصوصا التعليم والصحة فهم في الحضيض. وهذا ما تريده هذه الحكومة لهذا الشعب الصبور العظيم تريد منه شعبا مريضا وجاهلا حتى لا ينتقدها بما هي فاعلة به.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الفاشلين.
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16 - دا الحوس الأحد 04 نونبر 2018 - 15:57
بمجرد ما تم تفييء الاساتذة ووضعهم في سلالم أجور مختلفة بدأ الكل يبحث عن الترقية بسبب الحيف الذي لحق بكثير من المتفانين في العمل وتذمرهم. فتوقف كل شيء وبدأ التخبط في البرامح وطرائق التدريس. " الأهداف، الكفايات ،المشروع....وضاعت البوصلة.
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17 - Ahmed الأحد 04 نونبر 2018 - 16:00
إن من يضرب المدرسة العمومية في العمق هم أولئك الذين يدافعون عن ناهبي الزمن المدرسي فإذا كان المسؤولون "حسب اعتقادكم" يهدمون فيجب أن نعاكسهم بالعمل الجاد والمسؤول وليس بالأقوال لأن تجربة الإتحاد الإشتراكي لن تتكرر لا يلدغ الفرد في الجحر مرتين
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18 - mohasimo الأحد 04 نونبر 2018 - 16:09
إلى الأخ 1-أحمد : تعلمهم سبعة مواد واووو, مثل المثل اللذي نتداوله بعض الأحيان سبع صنايع والرزق ضايع هههههههه, تحية للأخ أحمد والله يكون معاك ومع الجميع.
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