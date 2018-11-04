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استهلاك وترويج المخدرات بين التلاميذ يستنفر الأمن في البيضاء

استهلاك وترويج المخدرات بين التلاميذ يستنفر الأمن في البيضاء
هسبريس - محمد لديب
الأحد 04 نونبر 2018 - 20:00

ارتفعت نسبة استهلاك المخدرات المصنعة من المواد الكيميائية، داخل أوساط تلاميذ الثانويات والإعداديات في مدينة الدار البيضاء؛ وهو ما دفع نشطاء جمعويين عاملين في مجال محاربة استهلاك وترويج المخدرات إلى دق ناقوس الخطر ودعوة أجهزة أمن الدار البيضاء إلى التحرك بسرعة لإنقاذ التلاميذ من مخالب العصابات الإجرامية التي تروج لهذه المواد التي تهدد مستقبل أبناء المغاربة.

وقال عبد الصمد التحفي، المنسق الوطني لجمعية "لا للقرقوبي"، إن المؤشرات الميدانية التي حصل عليها النشطاء الجمعويون العاملون في مجال محاربة ظاهرة استهلاك المخدرات أضحت مقلقة وتستدعي تدخلا سريعا وصارما من لدن مصالح أمن ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، التي تتفادى تفعيل إستراتيجية أمنية ناجعة للضرب بيد من حديد على هذه الشبكات الإجرامية، وفق تأكيدات المتحدث نفسه.

وتابع المنسق الوطني للجمعية الناشطة في مجال محاربة استهلاك المخدرات قائلا: "لقد أصبح استهلاك مخدر (إيكستا) ينتشر بشكل واسع في الثانويات والإعداديات التعليمية بمدينة الدار البيضاء، بعد تراجع استهلاك القرقوبي الذي تفضل العصابات الإجرامية التخلي عن ترويجه بسبب الضغط الإعلامي والأمني على هذا المخدر.

ويضيف "أمام هذا التطور، بدأنا نلاحظ أن نسبة الاستهلاك قد ارتفعت في كافة أحياء العاصمة الاقتصادية إلى 40 في المائة، بعدما كانت هذه النسبة مرتفعة بشكل حصري سابقا، في أحياء شعبية معينة من ضمنها سيدي مومن والبرنوصي".

وأضاف التحفي: "لا نفهم لما لا تقوم ولاية أمن الدار البيضاء بتفعيل إستراتيجية أمنية جهوية محلية لمحاصرة هذه العصابات، التي تتوفر كافة الجهات المعنية على معطيات تخص أفرادها المتمركزين في محيط الثانويات، والذين يشتغلون مع مزوديهم الكبار".

يشار إلى أن دراسات ميدانية لجمعيات عاملة في مجال محاربة تناول المخدرات وأقراص الهلوسة قد سجلت زيادة مخيفة في نسبة تعاطي تلاميذ الإعداديات والثانويات لها داخل الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء وضواحيها، خاصة بكل من درب السلطان وسيدي مومن والحي الحسني وليساسفة.

ومكنت الدراسات الميدانية المتخصصين في محاربة انتشار استهلاك المخدرات في أوساط المراهقين من الوقوف على أرقام وإحصائيات مخيفة تهم نسبة التلاميذ الذين يتناولون أقراص الهلوسة بالمناطق السوداء في الدار البيضاء، إذ ترتفع إلى 50 في المائة في المؤسسات التعليمية المتمركزة في مناطق الحي الحسني ودرب السلطان وسيدي مومن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 20:13
منذ 10 سنين و لم أسمع خبرا جيدا في هذه الدولة الفاشلة ..... يجب لوم الشعب أولا لأنه ساكت كالخرفان التي تنتظر الذبح ... و هذا هو مصير المغرب خلال السنوات القادمة
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13
2 - xtruex الأحد 04 نونبر 2018 - 20:26
لم يعد للمدارس دور تربوي بل على العكس اصبحت وكرا من اوكار المخدرات بكل انواعها و الدعارة بكل اشكالها، لم يعد لفقراء هذا الوطن مفر من ان يضحو بفلدات اكبادهم و يلقو بهم فمراهنة احلاها الاجتهاد و المتابرة و مرها الادمان و التشرميل لمفضي الى الافلاس المعرفي و التربوي.
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7
3 - الصراحة على عين ميكا الأحد 04 نونبر 2018 - 20:27
يقال شعار ارتاح ارتاح سنواصل النضال اما بخصوص بيع هذه الموبيقات فالموضوع كبير ومدروس.
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6
4 - البيضاوي الأحد 04 نونبر 2018 - 20:31
صراحة لم يكن في علمي ان هناك جمعيات تحارب المخدرات و إلّا فبماذا يمكن تفسير هذا الإنتشار المهول لموزّعي هذه السّموم خاصة قرب الثانويات و الإعداديات و معاهد التكوين ؟! ربّما هذه الجمعيات لا تمارس الضغوط اللازمة لاستنفار من يهمّهم الأمر او هناك أسباب أخرى غير معروفة لكن الشيء الأكيد أن تجارة المخدّرات و استهلاكها أصبحا من الواضحات المفضحات عسى ان لا تكون هذه الحملة ظرفية لأن الوضع جد مقلق
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5
5 - samia casa الأحد 04 نونبر 2018 - 20:33
Vraiment ces affreux ce quand entends chaque jour des personnes qui racontent sur leurs enfants qui sont entrain de prendre la drogue, ces intéressant d'avoir parlé sur ce sujet pour que les parents y fassent plus attention a leurs enfants et les lieux qui fréquente et avec qui, et aussi la direction des lycée et collèges doivent faire des recherches au niveau des lieux et avertir la police de ce qui se déroule dans .........
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0
6 - الوطنية الأحد 04 نونبر 2018 - 20:34
اكستازي أصبح ينتشر في المدارس الإعدادية بطريقة مهولة لدرحة ان التلميذ لم يعد قادرا على تمالك نفسه داخل القسم حيت يتعرض احسانا الى نوع من الهستيريا او الخرف في الكلام يضحك به اصدقاءه. وهذا يحز في القلب لما وصل إليه ابناؤنا من تدني في المستوى والتعاطي لهذه الحبوب مما تجعل منه شخصا سلبيا
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5
7 - hamdaoui الأحد 04 نونبر 2018 - 20:36
يتم ايقافه و يعاقب باقصى ظروف التخفيف اي مابين ستة اشهر و سنة و يعود مرة اخرى الى مزاولة مهنته و يحسب ان السجن هو فندق خمس نجوم فحتى التلاميذ اصبحوا يروجون القرقوب بالمدارس فيتسامحون معهم لانهم لا يريدون تضييعهم في الدراسة. وجب القبض على الرؤوس الكبيرة
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5
8 - لا يؤرقهم الأحد 04 نونبر 2018 - 20:37
لا يؤرقهم كون فلادات اكبادنا يتعاطون المخدرات بل بالعكس يفرحون لذلك و يعلمون بهدا انهم سيظلون فوق رؤوسنا بشباب ضائع، لانه بشباب واع و سيطالبون بحقوقهم و حقوق ابائهم و هدا سيؤرق المسؤول الاول بالبلاد حتى لا نخلط الاوراق، و نحن نعلم انه يجب تجنيد الكل شعبا و حكومة حتى لا نقلق راحته، فراحته اهم من اي شيء في هدا الكون... دمتم رعاع اوفياء والى تعلق اخر اذا ما تم نشر هدا طبعا
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9 - Wislani الأحد 04 نونبر 2018 - 20:38
على الاعلام العمومي ..توعية الشباب ..والاعلام الديني بالمساجد تخصيص بعض خطب الجمعة لهاته الآفة الخطيرة التي تعتبر أم الآفات ....
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2
10 - mora9ib الأحد 04 نونبر 2018 - 21:02
معضم احياء الدار البيضاء تعج بالمدمنين وهذا طبيعي لان معضمهم اتوا من البوادي وجلبوا معهم البلاء كما ان لغة الكلام الفاحش فحدث ولا حرج فقد اصبحت من قاموس اللغة فلا تجد جملة لاتحمل كلاما فاحشا والا اصبحت جملة غير مفيدة
هذه دولتنا الاسلامية
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1
11 - رشيد الأحد 04 نونبر 2018 - 21:09
هذا يتعلق بأمن الدولة المغربية ككل.. يجب تدخل رئيس الحكومة و تجنيد جميع الوزارات الداخلية و التعليم... إنه خطر يداهم الإستقرار بالمغرب.. يجب أخذ الأمر بالجد الضروري.. هناك من يبحث عن إفساد هذه الأمة و شلها.. تحرك أسي العثماني.. هذا علاش أنت في هذا المنصب..
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