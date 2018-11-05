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الرئيسية | مجتمع | جمعية تنتقد غياب وزارة الحقاوي عن "تيط مليل"

جمعية تنتقد غياب وزارة الحقاوي عن "تيط مليل"

جمعية تنتقد غياب وزارة الحقاوي عن "تيط مليل"
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:05

استغربت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "الغياب التام" لأي تفاعل من قبل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بخصوص أوضاع المركز الجهوي "دار الخير تيط مليل"، موضحة أن النزلاء يعانون في صمت بسبب عدم تسليط الأضواء على "الواقع المزري" للأجنحة التي يعيشون داخلها.

وقالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن الجهات الوصية والمسؤولة بشكل مباشر على المركز لم تتدخل من أجل إصلاح الأوضاع إلى حدود الساعة، رغم المراسلات التي وجهتها إليها الهيئة مرارا وتكرارا، داعية إياها إلى ضرورة التحرك في أقرب وقت حتى تتحصّل على نتائج سريعة تقِي المركز من المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأبرزت الهيئة الحقوقية نفسها، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن الضابطة القضائية بالمنطقة تباشر تحقيقاتها بشأن الموضوع منذ مدة، بتعليمات من النيابة العامة والوكيل العام للملك، مشيرة إلى أنها استدعت بعض المسيرين والمستخدمين قصد تعميق البحث معهم وأخذ إفاداتهم حول ما تضمنته شكاية الهيئة.

وفي الوقت الذي تتهم فيه الجمعيات الحقوقية إدارة "دار الخير تيط مليل" بإهمال النزلاء، يؤكد إبراهيم بيوض، مدير المركز، أنها مشاكل موروثة من حصيلة الجمعية السابقة التي جرى تجميد أنشطتها بسبب اختلالات مالية وإدارية.

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