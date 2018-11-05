خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية

هسبريس - مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

تعتقد شريحة عريضة من المواطنين أن النجاح في ميدان الصناعات التقليدية مرهون بالموهبة فقط، بعدما كان الحرفيون يتوارثون هذه المهن أبا عن جد، في حين صار التكوين الأكاديمي ضرورة لا مناص منها في سوق الشغل الذي يشهد تنافسية محمومة في الظرفية الحالية.

وتعتبر أكاديمية الفنون التقليدية، التابعة لمؤسسة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إحدى المؤسسات المرموقة التي يتلقى فيها الطلاب المعارف التقنية والمهنية التي تُكسبهم أدوات الاشتغال داخل المجال، بالإضافة إلى الدورات التكوينية التي تُنظمها لفائدة الصناع التقليديين بغية مواكبة متطلبات سوق الشغل.

واستغلت الأكاديمية معرض مهنيي الصناعة التقليدية "من يدنا" من أجل تعريف الزوار بأهم التكوينات التي تتيحها للطلاب. كما حضر المعرض مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون التقليدية، الذين قاموا بعرض مشاريعهم الشخصية التي أثارت إعجاب الزبناء.

وتعد سلمى طارابيت إحدى خريجات أكاديمية الفنون التقليدية اللواتي نجحن في تأسيس مقاولة خاصة، مكّنتها من اقتحام سوق الشغل خلال فترة وجيزة، إذ استطاعت تجاوز مختلف العقبات التي يجدها خريجو الأكاديمية، لاسيما في ظل غياب المواكبة والتأطير والدعم المادي من قبل المهنيين.

"درست صناعة النسيج والرسم ومختلف الأنظمة المعلوماتية خلال فترة وجودي بالأكاديمية، وحينما تخرجت قررت رفقة زميلة درست معي إنشاء مشروع مهني يخص الإكسسوارات، لاسيما المصنوعة من الثوب التقليدي، وبدأنا بصناعة الأحذية"، تقول سلمى حول طبيعة المشروع الذي أسسته.

وتضيف في حديثها مع جريدة هسبريس الإلكترونية: "قمت بدارسة ميدانية في إطار مشروع نهاية البحث، خلصت فيها إلى أن أغلب الأحذية تكون مصنوعة من الجلد، بينما لا يوجد الكثير من الأحذية التي تُصنع من النسيج التقليدي، لذلك فكرت في إحياء هذه المهنة بعدما اقتربت من الاندثار".

تطمح سلمى إلى تأسيس شركة خاصة بها في الأفق القريب، تكون جامِعة لمختلف أنواع المهن التقليدية، لاسيما السجاد اليدوي المعروف في الأوساط المغربية بـ"الزربية"، مؤكدة أنها تتطلع لتطوير علامة تجارية جديدة توصلها إلى العالمية في ظرف وجيز.

يوجد كذلك داخل رواق أكاديمية الفنون التقليدية حاتم العبدلاوي، وهو مهندس ديكور مختص في الصناعات التقليدية، تخرّج من الأكاديمية نفسها التي تحرص على إدماج الطلاب داخل سوق الشغل، عبر التداريب الميدانية التي يقومون بها بهدف تأسيس مقاولات شخصية.

"تلقينا في أكاديمية الفنون التقليدية المعارف والمهارات الأساسية التي تهمّ مختلف المهن التقليدية، التي عملنا على تطويرها حتى تواكب متطلبات سوق الشغل، كما قمنا بالمزج بين التقليدي والعصري بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن ثمة تسويق المنتجات التي نقوم بتصنيعها على نطاق أوسع"، يقول حاتم عن التحديات الجديدة التي تواجه مهن الصناعة التقليدية.

ويؤكد حاتم، الذي يتوفر على مقاولة بالمحمدية، أن الناس لم يفهموا بعد مهنة مهندس ديكور في الصناعات التقليدية، لذلك فإنه يسعى جاهدا إلى التواصل مع المواطنين والزبناء بهدف تفسير المهام التي يقوم بها، مبرزا أنه يهدف إلى إنشاء شركة خاصة به تضطلع بدور ابتكار منتجات جديدة تواكب السوق الداخلية والخارجية.