أطباء القطاع العام يُعِدون "شهرا أسود" في مواجهة وزارة الصحة

هسبريس - مصطفى شاكري

لم يتأخر رد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على تصريحات وزير الصحة بخصوص الأزمة التي نشبت بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الوزير الوصي على القطاع بعيد كل البعد عن المجال ووصل إلى المسؤولية بالصفة الحزبية، داعية المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق حول "أموال دافعي الضرائب التي لا تنعكس على واقع المنظومة الصحية بمستشفيات المملكة".

وتوعدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزير الصحة ببرنامج نضالي تصعيدي طيلة الشهر الجاري، إذ من المزمع أن يخوض الأطباء إضرابا وطنيا يوم الإثنين 19 نونبر؛ فضلا عن تنظيم إضراب وطني آخر يومي الخميس والجمعة 22 و23 نونبر، في مختلف المؤسسات الصحية والمصالح باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

ودعت نقابة أطباء القطاع العام، في بيان شديد اللهجة تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، جميع الأطباء إلى ارتداء البذلة السوداء يوم الأربعاء 28 نونبر المقبل، بالإضافة إلى التسريع بوضع جميع لوائح الاستقالة الجماعية التي تهم باقي الجهات لدى المديريات الجهوية للصحة.

وقررت النقابة عقد لقاءات متعددة مع الفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية بسبب "غياب أي استجابة حكومية للملف المطلبي"، مشددة على مقاطعة حملة الصحة المدرسية لـ"غياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية"، ثم استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، فضلا عن ضرورة إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.

وطلبت النقابة ذاتها توضيحات من وزارة الصحة بخصوص مصادر الأرقام التي تستعملها في الإحصائيات، رغم مقاطعة الغالبية الساحقة للأطباء للتقارير الدورية والسجلات، نتيجة "الوضعية الكارثية للمستشفيات الصحية، التي تعاني من الخصاص الحاد في الأطر الطبية ونقص المعدات البيوطبية"، مستغربة تحميل الطبيب مسؤولية تردي خدمات المؤسسات الصحية.

واستنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام "التهييج الذي تقوم به الحكومة تجاه القطاع الصحي، عوض الانكباب على تنزيل حلول عملية لإخراج المنظومة الصحية من قاعة الإنعاش وإنقاذها من السكتة القلبية"، مؤكدة أن "علاج الأعطاب المزمنة للقطاع مشروط بالحكامة الجيدة والتمويل الكافي والمستدام للمؤسسات الصحية ولأنظمة التغطية الصحية".

وأوضحت النقابة التي اختارت التصعيد أن "بعض أحزاب الحكومة مازالت تردد الخطاب الذي يكتفي بالتشخيص السطحي والإقرار بنواقص النظام الصحي، بينما تعبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الأزمة الحالية التي يتخبط فيها القطاع"، مشيرة إلى ضرورة فتح حوار وطني مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، قصد البحث عن حلول للأزمة البنيوية التي تعيشها المنظومة الصحية.