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الرئيسية | مجتمع | الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني

الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني

الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:10

توفي اليوم الشاعر المغربي المخضرم علي الصقلي الحسيني، كاتب النشيد الوطني الذي يبدأ بعبارات "منبت الأحرار.. مشرق الأنوار".

ورغم إنتاجه للعديد من الدواوين الشعرية خصوصا لشريحة الأطفال، غير أنه اشتهر أكثر بكتابة وصياغة كلمات النشيد الوطني الذي يردده ملايين المغاربة.

ودرس الصقلي، 86 عاما، في جامعة القرويين بمدينة فاس، كما أنه واصل مساره الأكاديمي ليصبح أستاذا في ذات الجامعة.

التحق الصقلي في عام 1956 بالديوان الملكي، حيث عُين مستشارا بوزارة الخارجية.

وشغل منصب أستاذ ملحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الرباط في عام 1964، وعمل منذ عام 1971 مفتشا عاما بوزارة التربية الوطنية.

انضم الراحل إلى اتحاد كتاب المغرب في عام 1967. واهتم بالكتابة للأطفال وبالتأليف المدرسي، وشارك في العديد من الندوات التربوية والمهرجانات الثقافية داخل المغرب وخارجه.

وحصل سنة 1981 على جائزة المغرب عن مؤلفه "المعركة الكبرى". كما حاز على جائزة الملك فيصل العالمية في الآداب سنة 1991 في أدب الأطفال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أيوب الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:18
لقد كان الشهر الماضي مشؤوما وتبين ان نوفبمر ايضا بعد فينات الموت المتتالية، رحمة الله عليك
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2 - عبدالله الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:20
رحم الله الفقيد. إن لله وإن إليه راجعون
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3 - مصطفى الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:22
رحم الله شاعرالاطفال واسكنه فسيح جنانه
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4 - اعصيم سمير الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:24
رحمه الله واسكنه فسيح جناته رفقة الشهداء والصدقين.والهم ذويه الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون.
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5 - ماحافضوش الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:26
كلمات النشيد الوطني التي لحد الآن جل المغاربة لايعرفون معناها والطامة الكبرى أن أغلبيتهم ماحافضينش النشيد.
هذه هي نتيجة كتابة النشيد بلغة غريبة عنا.
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