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كُتّاب وآراء
الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني
توفي اليوم الشاعر المغربي المخضرم علي الصقلي الحسيني، كاتب النشيد الوطني الذي يبدأ بعبارات "منبت الأحرار.. مشرق الأنوار".
ورغم إنتاجه للعديد من الدواوين الشعرية خصوصا لشريحة الأطفال، غير أنه اشتهر أكثر بكتابة وصياغة كلمات النشيد الوطني الذي يردده ملايين المغاربة.
ودرس الصقلي، 86 عاما، في جامعة القرويين بمدينة فاس، كما أنه واصل مساره الأكاديمي ليصبح أستاذا في ذات الجامعة.
التحق الصقلي في عام 1956 بالديوان الملكي، حيث عُين مستشارا بوزارة الخارجية.
وشغل منصب أستاذ ملحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الرباط في عام 1964، وعمل منذ عام 1971 مفتشا عاما بوزارة التربية الوطنية.
انضم الراحل إلى اتحاد كتاب المغرب في عام 1967. واهتم بالكتابة للأطفال وبالتأليف المدرسي، وشارك في العديد من الندوات التربوية والمهرجانات الثقافية داخل المغرب وخارجه.
وحصل سنة 1981 على جائزة المغرب عن مؤلفه "المعركة الكبرى". كما حاز على جائزة الملك فيصل العالمية في الآداب سنة 1991 في أدب الأطفال.
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تعليقات الزوّار (5)
هذه هي نتيجة كتابة النشيد بلغة غريبة عنا.