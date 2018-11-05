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الرئيسية | مجتمع | صيادلة يواجهون "لا مبالاة الحكومة" بمسيرة وطنية

صيادلة يواجهون "لا مبالاة الحكومة" بمسيرة وطنية

صيادلة يواجهون "لا مبالاة الحكومة" بمسيرة وطنية
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:24

تعتزم كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 3 دجنبر أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، بسبب "الأوضاع الاقتصادية المتردية لصيادلة الصيدليات في السنوات الأخيرة، إلى جانب انسداد أفق الحوار والآمال المعلقة على الوزارة الوصية على القطاع".

وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن "وزارة الصحة لم تقدم أدنى المؤشرات على عزمها التفاعل مع مطالب الصيادلة في المرحلة الأخيرة؛ لذلك قررت النقابة خوض هذه الوقفة التصعيدية".

وأضافت النقابة ذاتها، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "قرار التصعيد جاء كرد فعل تلقائي وهادف للتعبير عن السخط والاحتقان المتزايد داخل الأوساط الصيدلانية، وكذلك جراء سياسات اللامبالاة للوزارة الوصية تجاه الأوضاع المتدهورة للصيدليات الوطنية".

وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن "الأوضاع المتردية للصيادلة لا تحتمل التأجيل"، داعية مختلف التمثيليات النقابية للصيادلة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية من أجل إسماع أصواتهم والتعبير عن أوضاعهم الاقتصادية.

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