الدكاترة غير الموظفين ينتقدون "تمييز" الحكومة

هسبريس من الرباط

في ظل عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات التي سبق أن وجهتها اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين إلى رئاسة الحكومة وإلى مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ارتأت اللجنة بسط مشاكلها للرأي العام، موردة أنه "منذ ما يزيد عن ست سنوات والحكومة المغربية تلجأ إلى مجموعة من الأساليب التي ميّزت وما زالت تميز فيها بين فئتين من الدكاترة الموظفين وغير الموظفين".

وقالت اللجنة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن الحكومة منحت امتيازات كبيرة لفئة الدكاترة الموظفين على حساب غير الموظفين عند الإعلان عن فتح مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين، "علما أن هناك مبدأ أساسيا نص عليه دستور 2011 في الفقرة الأخيرة من الفصل 35 تم خرقه من قبل الحكومة، والذي أكد على أن الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا".

واعتبرت اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين أنه من المفترض على الدولة أن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، "هذا المبدأ الأخير الذي لم يتم احترامه ولا مراعاته بالمطلق عند الإعلان عن مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين في جميع التخصصات منذ بداية الموسم الجامعي 2011/2012 إلى حدود الساعة، حيث فتحت هذه المباريات في بداية الأمر في وجه الدكاترة الموظفين وغير الموظفين على حد سواء دون تمييز، تمهيدا لسياسة التدرج الإقصائية للدكاترة غير الموظفين التي ما زالت تتبناها الحكومة".

وأضافت الوثيقة: "السياسة نفسها اعتمدت، سواء في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أو الرئيس الحالي للحكومة سعد الدين العثماني، بعد الاكتفاء فقط بفتح هذه المباريات في وجه الدكاترة الموظفين، الذين استفادوا خلال الخمس سنوات الماضية من 700 منصب تقريبا في حين لم تخصص لفئة الدكاترة غير الموظفين سوى 400 منصب، بل الأكثر من ذلك فعند فتح هذه المناصب الأخيرة يمكن اجتيازها من قبل الفئتين معا، بمعنى إشراك فئة الموظفين مع غير الموظفين، عكس المباريات المخصصة حصريا للدكاترة الموظفين والتي لا يسمح التباري فيها للدكاترة غير الموظفين".

وتساءلت اللجنة: "أين هي الرعاية الخاصة بالفئات الاجتماعية الأقل حظا التي نص عليها دستور 2011في فصله 35؟ وهل يعتبر الدكاترة الموظفون الحلقة الأضعف عند مقارنتهم بالدكاترة غير الموظفين من جهة؟ ثم من جهة ثانية أين الحق في المساواة، وتكافؤ الفرص، الاستحقاق، والنزاهة، الشفافية والكفاءة المنصوص عليهم في مختلف المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية عند التباري لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين؟".

وشددت اللجنة على أنه "إذا كان اجتياز هذه المباريات مبنيا على المعيار المتعلق بالكفاءة والاستحقاق؛ فإن المنطق يقتضي فتح هذه المباريات أمام جميع الدكاترة بدون استثناء. أما إذا كان المعيار الثاني الذي تنتهجه الحكومة والمتعلق بالحفاظ على ميزانية الدولة تبعا لسياسة التقشف، فهذا ليس مكانها؛ لأن هناك سبلا أخرى يمكن اللجوء إليها دون المساس بحقوق الدكاترة غير الموظفين الذين أفنوا ريعان شبابهم في التحصيل العلمي ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في وضعية اجتماعية قاسية وضحية سياسة توظيفية منحازة وخارقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، وفق تعبير الوثيقة.