24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4913:1616:0818:3419:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)

  2. دراسة: الغالبية الساحقة من المغاربة تعارض "التوقيت الصيفي" (5.00)

  3. شبح "الساندريات" يحصد روح عامل عشريني في "عاصمة الفحم" (5.00)

  4. الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)

  5. الريسوني رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التقاعد يسبب نزيف 24 ألف مدرس في خاصرة التعليم المغربي

التقاعد يسبب نزيف 24 ألف مدرس في خاصرة التعليم المغربي

التقاعد يسبب نزيف 24 ألف مدرس في خاصرة التعليم المغربي
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:00

أظهرت إحصائيات رسمية لوزارة التربية الوطنية بالمغرب أن القطاع في حاجة إلى 24.558 مدرساً لسد الخصاص المسجل في المستويين الابتدائي والثانوي، الناتج عن الإحالة على التقاعد العادي والتقاعد النسبي والوفاة.

وجاء ضمن عرض قدمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، حول الميزانية الفرعية للقطاع لسنة 2019، في مجلس النواب، أن المدرسين المحالين على التقاعد يبلغ عددهم 8104 في المجموع، 5000 منهم في التعليم الابتدائي و3104 في التعليم الثانوي.

أما المحالون على التقاعد النسبي فيقدر عددهم ضمن المستويين بـ2490 مدرساً، فيما المغادرون لأسباب أخرى من بينها الوفاة فيبلغ عددهم حسب تقديرات الوزارة بـ1613 أستاذاً؛ بينما يغادر فصول الدراسة من أجل متابعة التكوين بالمراكز حوالي 520 مدرساً.

وتشير الإحصائيات الرسمية للوزارة إلى أن الحاجيات الإضافية لتدريس اللغات واعتماد معايير عدد التلاميذ في القسم تبلغ 11.831 مدرساً، 6297 مدرساً في الابتدائي، وحوالي 5500 أستاذ في التعليم الثانوي. كل هذا ينتج خصاصاً في الابتدائي مجموعه 13.814 مدرساً، و10.744 في الثانوي.

ونظراً للأوراش التي يعرفها قطاع التعليم في المغرب، رصدت حكومة سعد الدين العثماني ميزانية تبلغ 50.32 مليار درهم للقطاع برسم السنة المالية 2019، أي بزيادة بلغت 4.5 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وما يعادل 2.2 مليار درهم اعتمادات إضافية.

وعرفت الميزانية المخصصة لبرنامج "تيسير" لدعم تمدرس الأطفال في العالم القروي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 244 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت حصتها 2.17 مليار درهم مقابل 1.5 مليارات درهم، وهي موارد متأتية من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وبعدما أعلنت الحكومة تعميم التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن 4 – 5 سنوات، رصدت برسم السنة المقبلة مبلغ مليار و350 مليون درهم لتسجيل حوالي 120 ألف طفل إضافي في الدخول المدرسي المقبل، إضافة إلى إحداث 5826 حجرة دراسية جديدة في مؤسسات التعليم الابتدائي.

ويبلغ عدد التلاميذ المغاربة برسم السنة الجارية حوالي 7.7 ملايين تلميذ وتلميذة، منهم 38 في المائة في الوسط القروي؛ فيما يشكل التلاميذ في المستوى الابتدائي النسبة الأكبر بحوالي 4.3 ملايين تلميذ، والتعليم الثانوي الإعدادي بـ1.6 ملايين تلميذ، و1.01 مليون تلميذ في الثانوي التأهيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - طارق 004 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:30
اوا خدموا الشباب لي عندو الشواهد الجامعية وغيرها را الكفاءات كينا غير خصها فرصة الله يسهل على جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - جميل جمال الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:37
نغتنم المناسبة بالدعاء الصالح على كل من علمنا ودرسنا من أساتدة عايشناهم في فترة التمانينات والتسعينات.أساتدة من طيبة خلوقة طيبة متفانية مكافحة أدت الرسالة بكل تفاني وإخلاص .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
3 - sss الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:39
هل عدد المجازين العا طلين لا يكفي لسد ذلك الخصاص

الحاصل ،في جميع القطاعات ؟

إن لم يكن كذلك ، إستقدموا الأطر من الخارج !!!

لقد سبق أن جربوها ، في الماء و الكهرباء و النظافة ،....

حتى التوقيت ، في هذه البلاد ، أصبح غير كاف ، لذلك

إستوردوه من الخارج.(مزيان ، الله يعمرها دار).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - amaghrabi الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:48
ارهاق لميزانية الدولة بدون فائدة بحيث في الأخير جلهم اما يهدر المدرسة وينزل الى الشارع واما يفشل ولا يحصل على الباكالوريا وبالتالي يكون عبئا ثقيلا على الدولة واما يحصل على الاجازة والشهادات العليا ويهاجر الى الدول العالمية التي تجده اطارا جيدا تستفيد من خدماته وهي لم تخسر عليه ولو فلسا واحدا.الله يحسن عونك يا بلدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - امينة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:50
مادام هناك خصاص فلماذا توافق الوزارة على التقاعد النسبي للاساتذة بدون اي مبرر فجلهم يطلبون التقاعد النسبي ويحتفظون تقريبا براتبهم ليذهبوا الى المدارس الخاصة . فيجب على السيد الوزير ان يضع قانون بلزم اصحاب التقاعد النسبي بتقديم مبرر يكون معقولا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
6 - cognito الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:53
التعليم قُتِل و ما يقع الآن هو التشهير بالجثة ...
و يجب على المسؤولين الاعتراف بالجريمة التي ارتكبوها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - Saad الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:53
تعرف مدينة وجدة خصاص مهول، بدليل أن استاد في وضعية كارثية يدرس في ثانوية عبد الله كنون التأهيلية، في حين تجد اساتدة يدرسون في الخصوصي بدون مدرسين بما فيهم الموجهين التربويين، ومع دلك السيد المدير الإقليمي بوجدة لا يتحرك، لدلك المرجو من سيادة الوزير أن يرسل لجن للمراقبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - مات التعليم الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:53
مات التعليم منذ زمن بعيد قتلوه وما أبقوه فقط شبح ممسوخ قضي عليه ولن يحييه إلا الله ، سبحانه . فادعوا الله وحده أن يتغير الحال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - سعدان الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:05
لسد الخصاص يجب إرجاع الأساتذة وأطر التعليم الملحقون والموضوعين رهن الإشارة في إدارات أخرى وفي الجمعيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - غالب بدر الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:09
كل مرة يخرجون لنا بمثل هذه الفقاعات و كأننا لسنا امام دولة او حكومة او ادارة عقلانية تخطط و تحسب و تعد و تتوقع و تعرف ابجدايات الحساب...شيئ طبيعي ان يذهب اي موظف او عامل الى التقاعد بسبب السن او سنوات العمل او المرض ووالارهاق ووووو لكن كل مرة تقدم الحكومة الامر و كأنه خطر و بأن البلد ليس فيه شباب قادر على العمل...طيب 25 الف رقم بسيط و عادي و متوقع و متحكم فيه و سهل و لا داعي للتهويل كل مرة و على الحمومة القيام بمهامها و خدمة الشعب و التسيير العقلاني للادارة و الموارد...25 ألف تستبدل ب 25 الف و الشباب كثير مثل الجراد لا ينتظر سوى الشغل فأين المشكل؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - مضطر لا بطل الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:32
يقتل المرء ويمشي في جنازته..هذا هو حال وزارتكم التعليمة...الشباب المغربي هرم من اجل لحظة سماع ان التعليم يحتاج الى اكثر من اربعة وعشرون الف رجل تعليم...رقم مهم يعني توظيف هذا العدد في انتظار تقاعد اعداد اخرى السنة القادمة ...توظيف يعني اقتناء سكن وتاتيثه وزواج في الافق واستهلاك وغيره يعني العجلة ستدور والاقتصاد سينتعش والمجتمع سيتنفس الصعداء ..ولن وزارة الشؤون التعليمية لا تريد ان تفهم ان عدم التوظيف يعني عدم تغدية صندوق التقاعد الذي لا بد من مبدا..غرسوا فاكلنا ونغرس فياكلون ويغرس خلفنا لناكل..فان كان التعاقد فالعجلة ستقف عندنا ولن نجد من يغرس لنا لناكل وابناؤنا في شيخوختنا..فهل سنبيع ما بنينا ام نخرج لنشحد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.