24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل" (5.00)

  2. الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)

  3. انهيار منزلين بالبيضاء .. جهود متواصلة تطوّق الخسائر البشرية للفاجعة (5.00)

  4. لأول مرة .. المغرب يحتضن مدرسة لتدبير حالات الطوارئ النووية (1.00)

  5. "العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تنتقد "لخبطة" تدبير التوقيت الدراسي

جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تنتقد "لخبطة" تدبير التوقيت الدراسي

جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تنتقد "لخبطة" تدبير التوقيت الدراسي
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:00

انتقدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب ما وصفته بـ"ارتجالية" وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في تدبير التوقيت الدراسي.

وفي وقت خرجت وزارة سعيد أمزازي لتعلن الاستمرار بالتوقيت المستعمل حاليا إلى غاية الإثنين المقبل، الذي سيتم فيه العمل وفق التوقيت الجديد للمملكة (غرينيتش+ 1)، عبرت الفيدرالية عن استغرابها هذا الأمر.

وقال حسن خابوس، الناطق الرسمي باسم الفيدالية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا نعرف الأسباب التي جعلت الوزارة تتخذ هذا القرار بعدما كانت قد أعلنت على لسان الوزير اعتماد التوقيت الجديد بدءا من الغد الأربعاء، أول يوم دراسي بعد العطلة الدراسية".

وشدد خابوس على أن "الوزارة يجب أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقا حتى يتفادى الآباء والأمهات هذه "اللخبطة" في التوقيت".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الفيدرالية أن هذا التغيير "غير مفهوم"، وزاد: "نتساءل عن السبب في ذلك..لا يجب أن يظل التلاميذ في "اللخبطة"، والتي من شأنها أن تتسبب في مشاكل عديدة".

وأشار حسن خابوس إلى أن الفيدرالية سبق لها أن نبهت الوزارة عند إصدار الحكومة المرسوم الخاص بالتوقيت إلى المشاكل التي يمكن أن تترتب عن ذلك، مضيفا أنها تعاملت بشكل إيجابي مع مقترحاتها.

وأردف المتحدث نفسه في هذا السياق: "الفيدرالية لم تغفل دور الآباء والأمهات، إذ رفعنا ملتمسا للوزارة بالتدخل لدى رئاسة الحكومة لمنحهم تسهيلات".

وسبق للفيدرالية أن عبرت إثر إصدار الحكومة المرسوم المتعلق بالتوقيت الجديد للمملكة عن "استغرابها الشديد لهذا القرار الحكومي وتبريراته الواهية"، معتبرة أنه "شكل من أشكال تأزيم الوضع المدرسي".

كما عبر مكتب الفيدرالية ذاتها عن "رفضه القاطع لهذا الإجراء الارتجالي أحادي الجانب وغير المحسوب العواقب، دون اعتبار لكافة شركاء المنظومة التربوية"، داعيا الحكومة إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار المتسرع والعودة إلى العمل بالتوقيت الطبيعي حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أن المؤسسات التعليمية ستواصل، بعد استئناف الدراسة يوم الأربعاء 7 نونبر الجاري، العمل بالتوقيت العادي (انطلاقا من الساعة 8 صباحا)؛ على أن يتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد الذي سبق للوزارة أن أعلنت عن صيغه في بلاغ سابق، ابتداء من يوم الإثنين 12 نونبر الجاري (انطلاقا من الساعة 9 صباحا).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - أم ابنائها الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:12
اوا هذا راخرجان العقل مشي اللخبطة الله ياخذ الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - rachid الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:15
قال ليك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. هاذ الرباعة ديال المفسدين في الارض !!؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - med ouhammou الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:17
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.كيف يعقل أن يخرج التلميذ مع الواحدة ويدخل في الثانية.لا حول ولاقوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - Mourad الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:17
لا ينفع مع هذه المحكومة الا مقاطعة هذا التوقيت .صادقوا على هذا التوقيت في يوم وليلة وزيادة الاجور الى متى.الله ينعل لي مايحشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
5 - badr الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:18
جميع الدول تعمل بتوقيت غرينتش و أنتم تظيفوا في الساعات
عما قريب ستوظيفن في الأيام و الشهور و السنوات الله إسمح ليكم أترك التوقيت الطبيعي قبل ما يقع ما لا يريده الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - المعهد العالي للإعلام الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:19
يجب إقالة العثماني في أقرب وقت ...هذا الشخص أصبح عبئا على المواطن المغربي ...لا كفاءة ...لا شخصية ...لا حضور ...لا قوة في الإقناع ...لا حول ولا قوة إلا بالله ...منن تسلطتي علينا ؟ ...الشعب كله يرفض التوقيت العادي كله ...ويأتى شخص واحد ويتحدى هذا الشعب ويقول له : لا نحن من نقرر !!!!! أليس هذه دعوة للفتنة ؟ أليست هذه دعوة للثورة ؟ الدولة تلعب بالنار وتعتقد نفسها أنها في مأمن لكنها لا تعرف أن البركان حينما يثور لا يخبر أحد ولا يوجه إنذار بذلك ...أنا لا أفهم مغزى هذا الإبقاء على الساعة الإضافية ؟ يقولون من أجل اقتضاد الطاقة ...تخربون صحة الملايين من المغاربة ، تخربون صحة الملايين من الأطفال ...تخربون المزاج العام للمغاربة أجميعن من أجل اقتصاد نسبة جد ضعيفة من الطاقة ، هذا هو الهبال والحماق بعينه ، تريدون حل مشكل بمشكل أفضع منه ، ما لكم كيف تحكمون ...العثماني إرحل لم نعد نطيق رؤيتك ...والصحفيون والطلبة الذين سيحضرون لقاءه بمعهد العالي للإعلام والاتصال يجب ان يقاطعوا ذلك اللقاء إذا كانت فيهم وطنية لتوجه رسالة لمن يهمهم الأمر بأننا لسنا قطيعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - Au Tmazirte الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:24
التخربيق بعينه
الشعب أي المواطن لا قيمة له عند المسؤولين و خاصة عند المسؤول الأول في هاته البلاد السعيدة
يكفي لغضبة أو مزاج ما وتععطى الأوام ردونمراعة المواطنالذي لا رأي له و لا قيمة
المهم مازلنا في المؤخرة ولن نغادرها مادام لا ديموقراطية في بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - حمادة الغول الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:24
المغرب يعيش في ظل حكومة الذئاب الملتحية معيشة العصر الحجري . إضراب النقل. الزيادة في جميع المواد الأساسية الشعب مقهور الحكومة غائبة خاصها
تجيب المكلف باش تدخل... باش يتلهاو المغاربة ابتكرت العدامة و التحلية لعبة زايد ساعة نسبة زايد المكتوم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - عشوائية و تخبط الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:25
التخبط والعشوائية و الاستهتار واللامبالاة وعدم الإنصات وصم الأذان وعدم وضوح الرؤية معالم سوء تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية عن الحقوق و المكتسبات الإجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و ودكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة ضد المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - ساعات الكسل الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 15:26
اصلا عدد الساعات الدراسية في المغرب مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأروبية وبدون نتيجة رغم أن مسؤولين بلادنا يتباهو ويمجدون ويقاروننا دئما بأروبا.والله ولو تم نقص ساعتين في اليوم من حصص الدراسة فلن يأتر على مستوى التلاميذ لأن جل مقرارات المواد مكثفة و بدون فائدة.مفرارات الجمود والخمول والكسل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.