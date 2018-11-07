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هيئة تربوية تشجب "الإقصاء" من مشاورات التوقيت المدرسي

هيئة تربوية تشجب "الإقصاء" من مشاورات التوقيت المدرسي
هسبريس- مصطفى شاكري
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:00

شجبت الأطر الإدارية التربوية "أسلوب الإقصاء وعدم الإشراك" من قبل وزارة التربية الوطنية، "الذي لن يزيد الوضع المحتقن سوى توترا وقلقا"، مُطالبة كل الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التعليمية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الخرجات والمبادرات "المرتجلة" التي تنهجها الوزارة.

وأكد التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "الأطر التربوية مُستمرة في تنزيل برنامجها النضالي كاملا وعلى كافة المستويات، إلى حين فتح باب الحوار والاستجابة لمطالبها المشروعة"، داعيا مختلف المسؤولين الإداريين بالمؤسسات التعليمية إلى الالتفاف حول إطاراتهم، ثم الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المسطّرة في حال استمرار أساليب "التسويف والتهميش".

وانتقد التنسيق الثلاثي ذاته مصادقة وزارة التربية الوطنية على مشروع المرسوم رقم 2.18.855، القاضي باستمرار العمل بصيغة التوقيت الصيفي من قبل المجلس الحكومي، مبرزا أن هذا المستجد أثر على استقرار الحياة الدراسية، ما تسبب في زيادة منسوب الاحتقان والتوتر داخل الفضاء المدرسي.

واستغربت الجمعيات الوطنية الثلاث، التي تتكون من الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري المدارس، وجمعية مديري المدارس الابتدائية، وجمعية مديري ومديرات التعليم الثانوي، اللقاءات التشاورية التي عقدتها الوزارة الوصية بخصوص أجرأة التوقيت المدرسي وفق التوقيت الصيفي، في ظل غياب المعنيين المباشرين به.

وشددت المكاتب الوطنية للجمعيات الثلاث على أن "التدابير الفوقية المتواترة والمفتقدة لشروط التنزيل التربوي لن تساهم سوى في التأثير على استقرار الأسر والتلاميذ والمؤسسات التعليمية"، منددة باستمرار الوزارة في نهج "المناورة والإقصاء غير المبرر" للمعنيين المباشرين بتنزيل سياستها.

ونبهت جمعيات التنسيق الثلاثي إلى "عدم توفر الشروط الفعلية لتنزيل قرارات الوزارة، بفعل النقص الحاد في الموارد البشرية وفضاءات الاستقبال"، مؤكدة ضرورة إعادة تدقيق التدابير المتخذة لتنزيل المرسوم، ومحمّلة الوزارة الوصية على القطاع عواقب "التدبير الأحادي الفوقي"، معتبرة أن الدعوة إلى القيام بأنشطة مختلفة بين الحصة الصباحية والمسائية ضرب من "العشوائية والتعالي على الواقع".

وقالت الجمعيات الثلاث إن "إعادة عقارب الدخول المدرسي إلى نقطة الصفر بعد استقرار الدراسة قد تأتى بفضل مجهودات جبارة بذلتها الأطقم الإدارية والتربوية وشركاؤها في كل المؤسسات، لكن يلاحظ تدخل بعض المديريات باجتهادات زائدة لفرض تنزيل هذه التدابير المستعصية على الأجرأة بفعل الإكراهات المشار إليها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmed الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:42
دهبت اليوم الى ثانوية الوحدة بتاونات حيث الدراسة شبه معطلة لأشتكي عن التغيير المتعدد لاستعمال الزمان فوجدت الجواب :سيتغير و يتغير لأن النيابة هي من تغير كل مرة ترسل لنا أستاذا بالتكليف ويرفض العمل ومادا عسانا نفعل.....
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5
2 - مجد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:52
الله ياخد الحق ف من تسبب ف ذهاب تلاميذ أبرياء .
لم يكتملوا ساعات النوم. يستفقون بصعوبة.
واش أ عباد الله طفل 4 سنوات
يستيقظ مع 6 صباحا و والديه مع 5h30 ليذهبوا إلى العمل مع 7h00 ليصلوا مع 8h00. الأرهاق العذاب قلة المردودية
الله إعذب و يرهق لي كان سبب
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13
3 - مغربية الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:54
بلا بلا بلا بلاملينا من هاد الهضرة صافي عيينا يقولون مالا يفعلون غير الهضرة الخاوية الحكومة دارت شغلها والباقي يمشي ينفخ في النفار
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0
4 - غير راضية على الوضع الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:05
أولادنا ضاعوا ظلما لسنا فئران تجارب كل مرة تتجربوا فينا ساعة ناقصة ساعة زايدة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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7
5 - أم غاضبة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:05
مكين لا حوار ولاهم يحزنون الساعة ترجع لبلاصتها وانتهى الكلام را مصيبة هاذي
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8
6 - بائع القصص الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:07
يتسائل البعض لماذا تفشل كل المجهودات في دول شمال إفريقيا في تحقيق الدموقراطية، اقول ان اهمها تبدأ من عقلية استبدادية الابوية والحياة النمطية في العائلات، العثماني لا يرى أهمية في إشراك المجتمع في الحوار في اتخاذ القرارات وإنما يعتبر كونه رئيس الحكومة مثل رب الأسرة يفرض ما يجب أن يكون " من لفوق للتحت" ما عدى ان اتته اوامر من أعلى، يعني انه يؤمن بالحكومة نظام عمودي وتسلسلي...
وا بكري طفرناها معا هاذ القوم...العقلية القديمة
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1
7 - حمقتونا الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:09
من الواجب علينا نحن المغاربة عدم الامتتال للساعة الاضافية التى فرضت علينا جبرا لان الحكومة تتناقض معا نفسها تحول دخول المدرسي لساعة التاسعة و الدخول الموظفين للساعة التاسعة بحجب توصيل الابناء الى المدرسة و ليس اليوم الاول من انتهاء العطلة بل حتى ليو الاتنين اريد ان افهم مادا سيحدت الى غاية يوم الاتنين ......... الحماق هدا
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