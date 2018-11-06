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الرئيسية | مجتمع | عائلات شهداء وأسْرى ومفقودي الصحراء تحتج في "المسيرة الخضراء"

عائلات شهداء وأسْرى ومفقودي الصحراء تحتج في "المسيرة الخضراء"

عائلات شهداء وأسْرى ومفقودي الصحراء تحتج في "المسيرة الخضراء"
هسبريس - محمد الراجي (صور: سهيل الرميدي)
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:00

تزامنا مع تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، خاضت عائلات شهداء وأسْرى ومفقودي الصحراء وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، للمطالبة بالعناية بأهالي الأسرى ومفقودي الحرب في الصحراء.

وتتمثل المطالب الأساسية التي رفعها المحتجون في "تعويض أسَر الشهداء والمفقودين ماديا ومعنويا، وإحداث مندوبية سامية تُعنى بهذه الشريحة، وتمكين جميع الأسَر من الحقوق المتعلقة بالسكن والتشغيل والتطبيب، وحل المشاكل التي تتخبط فيها".

وقال إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطني لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية: "الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل أن نبرهن للجميع أنّ آباءنا كان لهم دور كبير في استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة. وجئنا إلى هنا للمطالبة بردّ الاعتبار إلينا".

وانتقد الحجام عدم تفاعل الجهة المعنية مع مطالب أسَر شهداء ومفقودي وأسرى حرب الصحراء، قائلا: "الحرب في الصحراء كانت لها فاتورة كبيرة على المستوى الإنساني، وهناك مؤسسات من المفروض أنها تُعنى بأسَر الشهداء والأسرى والمفقودين لم تقم بالدور الذي يجب أن تقوم به".

وأردف المتحدث ذاته: "عيب وعار أن يراوح ملف هذه الشريحة من المجتمع مكانه لما يزيد عن ثلاث وأربعين سنة..قد حان الوقت للحسم فيه، لأن الدولة المغربية عالجت مشاكلَ شائكة أكثر من هذا الملف؛ وبالتالي نطرح السؤال لماذا هذا الإقصاء وهذا الاستثناء الذي يطالُنا؟".

مسؤولو الإدارة العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بادروا إلى توجيه دعوة إلى أسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء قبل شروعها في خوض وقفتها الاحتجاجية، طالبين انتداب أربعة ممثلين للحوار.

ودار نقاش بين أفراد أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء حول الدخول في حوار مع إدارة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية؛ فدعا بعضهم إلى تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلى حين معرفة ما سيسفر عنه الحوار، لكنّ آخرين عارضوا هذا الطرح وتمسكوا بإجرائها، وقال أحدهم: "إذا وقّعوا معنا محضرا يَلتزمون فيه بالاستجابة لمطالبنا فهذا سيكون مؤشرا على أنّهم جدّيون في التعاطي مع مطالبنا، وإذا لم يوقعوا محضر الالتزام فهذا يعني ألّا شيء سيتحقق، كما حصل في اجتماعات سابقة"، بينما قال آخر: "فيمّا شافونا غنحتجّو كيلوحو لينا عْظْم ديال الحوار باش نسكتو".

وبعد نقاش حاد خاض أفرادُ أسَر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء القادمين من مختلف جهات المملكة وقفة احتجاجية في الساحة المقابلة للإدارة العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية؛ فيما كان أربعة من ممثليهم يتحاورون مع مسؤولي إدارة القوات المسلحة الملكية، أملا في الوصول إلى تسوية لملفهم المطلبي الذي عمّر ثلاثا وأربعين سنة.

وحسب المعلومات التي قدمتها الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، فقد خلفت حرب الصحراء 30 ألف شهيد، و2400 أسير عسكري ومدني، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Rachid الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:09
بصراحة الشعب عاق اخيراً ...واصحاب القرار نائمين وتايقين في الاجهزةً الأمنية ..مفراسهوم العراق وسوريا من أقوى المخابرات ووقعات مشاكل...أتكلم غيرة على الوطن ديرو شي حل مع الشعب المغلوب على أمره
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26
2 - كلشي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:11
كلشي تيحتج في هاد البلاد,كلشي باغي الفلوس باردة او الزيادة في الغنيمة.
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-44
3 - tamsamani rif puur الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:12
جميع لي شاركو بمى يسمى (بالمسيرة الخظراء) ولي شاركو في حرب الصحراء كتلقاهم اليوم كلهم فقراء ومطحونين ومهمشين ومنسيين ومقهورين ومقموعين وكاينين لي منهم تسطاو كاع بحال واحد جاري الله يرحموه
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44
4 - وفاء 1 الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:14
الوطنية للمواطنين الباءسبن والغلة للدولة والمستغلين لنا الله ياوطن
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32
5 - محمد المغربي الطانطاني الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:19
في المغرب يحتقر الجندي و الأستاذ و هما يضحيان بالغالي و النفيس من أجل الوطن.
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43
6 - karim الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:20
تريدون فقط المال و ليس لكم هم في الشهداء او ارض او الصحراء جنرلات المغاربة ليسو اغبياء يعرفون انكم مجرد مجموعة انتهازين
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-40
7 - عبدالله الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:23
قال المرحوم
ليس عندي جنود يسلمون أنفسهم للمرتزقة فإما الحياة أو الاستشهاد
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-25
8 - Ziryab الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:24
الوطنية و حب الوطن يقابلها استجابة الدولة لمطالب المواطنين. و ذلك بإرساء نظام ديموقراطي حققيقي وتوزيع عادل للثروات و مساواة الجميع في الحقوق و الفرص.
أما أن تقمع المواطن و تتركه بدون شغل وبدون رعاية و لا تكوين يدبر حاله لكي يعيش.و تطلب منه أن يكون وطنيا مثل خدام الدولة و خدام الريع و الصفقات فهذا ضحك على المواطنين.
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17
9 - المكلخ الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:25
ارجو من الدولة المغربية ان تأخد مطالب هؤلاء بجدية وفي اقرب الاجال فكيف لنا ان نتحدت عن حب الوطن والدفاع عنه ونترك من خلفنا من كنا نعيلهم بعد الله في الفقر......ولنا في فرنسا التي يعتبرها الكتيرون كمرجعية احسن قدوة فهي لاتهتم فقط بمن يحملون الجنسية الفرنسية بل وحتى الاجانب الدين حاربوا الى جانبها خلال الحربين العالمتين بل ولقب الجنرال دوغول الملك محمد الخامس رحمه الله برفيق الكفاحاو التحرير
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-3
10 - ilyass الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:29
عار عليكم لا منصف لأبناء الفقراء الذين شاركوا في المسيرة الخضراء، و لا الجنود الذين قضوا حياتهم في الصحراء و ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن و الكل يضرب و يحتج لمطالبه دون أن يعطي شيئا لهذا الوطن هلوموا أيها المضربين و المحتجين إلى حدود الصحراء و لو 48 س .
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6
11 - sima الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:30
لم أكن أعلم أن مسيرة الصحراء أدت إلى مقتل 30 ألف ، و2400 أسير عسكري ومدني، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري==========فهل كانت حرب على الصحراويين ,اين المفقودين وألأسرى والقتلي؟؟؟؟؟أن لا أفهم شيء
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7
12 - عبدالله رحموني ورزازات الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:50
كلامك غير مسؤول لانك تجهل القضية الوطنية.الوقفة موجهة العارفين بأمور الأمة.اما الخونة ومن في شاكلتهم فلى رأي لهم.
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1
13 - إبن شهيد الصحراء. الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:56
ألى التعليق 2 كلشي. مشكلتنا في المغرب أنه يندس بيننا بعض المتملقون الذين ينسفون كل حراك نضالي، ويعطون أحكام كتلك التي يزرعها بيننا المخزن لنتناطح بيننا. فأنت علقت على الموضوع بدون دراية فيه وهذه هي المشكلة الكبرى. علقت على شريحة ضحى افراد عائلتها من أجل هذا الوطن وفي الأخير تنكرت الدولة لأسرهم. فأنت لا تعرف ضخامة المشكل حين يراهم الشعب مشردون، سوف يعزف هو بدوره عن الدفاع عن هذا الوطن وخير دليل رفض شبابنا للتجنيد. والنتيجة كل من أراد النيل من هذا الوطن في هذه الظروف سيزرع لك كيان ربما وسط المدن أو في الجبال وستجد امثال البوليزاريو يتطولون في ساحة جامع الفناء بمراكش وحينها جيب الشينوا يحرروك. خلاصة القول كلنا لنا حق في هذا الوطن وإلى سيأتي وقت لا تنفع فيه الفهامات.
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