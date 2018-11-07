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الرئيسية | مجتمع | نصف الطلبة الجدد يغادرون الجامعات المغربية بدون شهادات عليا

نصف الطلبة الجدد يغادرون الجامعات المغربية بدون شهادات عليا

نصف الطلبة الجدد يغادرون الجامعات المغربية بدون شهادات عليا
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:00

أفادت معطيات حكومية بأن نسبة التمدرس في التعليم الجامعي لازالت ضعيفة، إذ لا تتجاوز 37 في المائة من عدد السكان في الفئة العمرية 18-22 سنة.

ووصل عدد الطلبة في الجامعات المغربية خلال الموسم الحالي 860 ألفا. وتمثل الإناث 49 في المائة والطلبة الجدد حوالي 244 ألفا.

ويدرس هؤلاء في 135 مؤسسة جامعية، بطاقة استيعابية توفر 517.519 مقعدا، ويتلقون التكوين على يد 14.400 أستاذ جامعي.

وتستقطب كليات الحقوق أكبر نسبة من الطلبة المغاربة، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 400 ألف طالب، تليها كليات الآداب بحوالي 216 ألف طالب وطالبة.

وجاءت هذه المعطيات الإحصائية ضمن مناقشة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لميزانيتها الفرعية لسنة 2019 في البرلمان.

وكشفت هذه المعطيات أن 16.5 في المائة من الطلبة الجدد في سلك الإجازة ينقطعون عن الدراسة في السنة الأولى؛ وتنخفض هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى 8.1 في السنة الثالثة من سلك الإجازة. كما ينتقل 7.8 في المائة من هؤلاء الطلبة نحو مؤسسات الاستقطاب المحدود.

كل هذه المؤشرات تعطي نسبة إجمالية للانقطاع عن الدراسة بدون الحصول على أي شهادة بـ47.2 في المائة.

وأوردت وزارة التربية الوطنية أيضًا أن عدد الطلبة ارتفع بـ42 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل ارتفاع عدد الأساتذة بـ17 في المائة وعدد المقاعد بـ28 في المائة.

ولتحسين نسبة التأطير البيداغوجي يحتاج المغرب إلى توظيف 2488 أستاذ جامعي بهدف مواجهة الاكتظاظ وتغطية حاجيات المؤسسات الجديدة ومواكبة الارتفاع المرتقب للطلبة، بفعل التزايد المهم لحاملي الباكالوريا بحوالي 18 في المائة.

كما سجلت الوزارة تراجعاً لكلفة كل طالب في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 14 ألف درهم سنة 2013 إلى 11 ألف درهم سنة 2017.

ويحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بميزانية تبلغ 11.3 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2019، بنسبة ارتفاع تبلغ 5.43 في المائة مقارنة مع ميزانية 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - sauver la jeunesse الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:26
seules les écoles d'apprentissage de métiers pour donner des formations qualifiantes à nos jeunes permettent de lutter contre le chômage qui ruine des familles entières,
même les étudiants en lettres doivent apprendre des métiers en adaptant leurs formations ,
les métiers,le retour à la terre ,à la campagne pour sauver la jeunesse et le pays ,
il faut créér une constitution pour résoudre les problèmes des formations pour aider les jeunes à s'en sortir
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2 - محمد سعيد KSA الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:30
السلام عليكم

من الطبيعي الإنقطاع في أول سنة وهذا شائع في جامعات العالم ولأسباب مختلفه.

منظر الخبز على طاولات مطعم الجامعة مؤذي جدا والإسراف واضح فما هي المخرجات الثقافية والعلمية المرجوة والطلبه فوضويون في أساسيات الإنضباط على طاولة طعام؟
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3 - احمد المغربي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:30
الدول القوية و اللي عندها مستقبل هي الدول التي لديها تعليم قوي. منذ الاستقلال و نحن نسمع عن إصلاح التعليم و اتفقت من أجل ذلك أموال باهضة و لحد الآن لا نرى أي شيء. التعليم المغرب في الحضيض و من اضعف ما هو موجود على مستوى العالم. السؤال المطروح هل هناك إرادة و نية فعلا في المغرب للاصلاح ؟
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4 - مواطن2 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:42
تلك هي البداية فقط....ربما سيكون الآتي اسوأ....الدولة تصرف الملايير على تعليم لا ينفع.....ومغادرة نسبة كبيرة من الطلبة له اسبابه...واهمها البطالة التي تنتظرهم وهم يحملون شواهد عليا...في منزلي امراة ابني حاصلة على دبلوم من مدرسة وطنية عليا ENCG بميزة مستحسن وهي الان في سنتها الخامسة .. بدون اي عمل ...فعن اي تعليم يمكن الحديث بتفاؤل...في اعتقادي ان الكليات والمدارس العليا اذا استمرت الامور على شكلها الحالي...لابد ان يكون مصيرها اكثر سلبية مما ينشر....ويكفي ان ترى جل الفراشة والباعة المتجولين وسائقي الطاكسيات جلهم من حاملي الشواهد العليا....كنا نستغرب من مصر عند سماعنا لسائق الطاكسي يحمل دكتوراه والان نعيش الامر في بلادنا.
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5 - عبد الصمد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:43
من خلال الصورة تتضح جليا العشوائية و الفوضة
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