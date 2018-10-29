جمعيات آباء التلاميذ: ملتزمون بتوقيت الوزارة

هسبريس من الدار البيضاء

قالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إنها ملتزمة بالتوقيت المدرسي الذي تم الاتفاق حوله مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي.

وأضافت الفيدرالية، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، أنها أصدرت بلاغا في الموضوع يوم 29/10/2018 عبرت فيه عن ارتياحها لما تم إقراره بعد إدخال التعديلات الممكنة على القرار الحكومي، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تحقيق ذلك عبر التواصل المتواصل مع فروعها الإقليمية والجهوية لضمان تنفيذه على مستوى المؤسسات التعليمية.

وسبق للفيدرالية أن عبرت، على إثر إصدار الحكومة المرسوم المتعلق بالتوقيت الجديد للمملكة، عن "استغرابها الشديد لهذا القرار الحكومي وتبريراته الواهية"، واعتبرته "شكلا من أشكال تأزيم الوضع المدرسي".

كما سجل مكتبها "رفضه القاطع لهذا الاجراء الارتجالي أحادي الجانب وغير محسوب العواقب دون اعتبار لكافة شركاء المنظومة التربوية"، داعيا الحكومة إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار المتسرع والعودة الى العمل بالتوقيت الطبيعي حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها".

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أن المؤسسات التعليمية ستواصل، بعد استئناف الدراسة يوم الأربعاء 7 نونبر الجاري، العمل بالتوقيت العادي (انطلاقا من الساعة 8 صباحا)، على أن يتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد الذي سبق للوزارة أن أعلنت عن صيغه في بلاغ سابق، ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري (انطلاقا من الساعة 9 صباحا).