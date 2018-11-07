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تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش"

تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:30

مباشرة بعد عودتهم من العطلة المدرسية، اليوم الأربعاء، انتفض مئات التلاميذ على قرار حكومة العثماني اعتماد التوقيت الجديد (غرينيتش + ساعة)، إذ شهدت بعض المؤسسات التعليمية مقاطعة للفصول الدراسية ووقفات احتجاجية داخل المدارس وخارجها، تنديدا بإبقاء التوقيت الصيفي على طول السنة.

وشهدت مؤسسات تعليمية في كل من تمارة، وقلعة السراغنة، وتازة، وزاكورة، وأزيلال، وأيت ملول، وخريبة ومناطق أخرى، تظاهرات ضد توقيت المغرب الجديد؛ وذلك استجابة لدعوات مجهولة كانت قد انتشرت بشكل واسع قبل أيام على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مدينة تازة، نظم تلاميذ ثانوية علي بن بري تظاهرة احتجاجية اتجهت نحو المديرية الإقليمية للتعليم، رافعين شعارات من قبيل: "مقاريش مقاريش"، "ولا لا ثم لا للتوقيت المهزلة"، "والعثماني سير فحالك الحكومة ماشي ديالك"؛ وهو الشكل الاحتجاجي نفسه الذي نظم في مدينة قلعة السراعنة، بعد خروج مسيرة تلاميذية من ثانوية تساوت التأهيلية، دعت مدارس أخرى إلى الالتحاق بالشكل الاحتجاجي.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أن المؤسسات التعليمية ستواصل، بعد استئناف الدراسة يومه الأربعاء 7 نونبر الجاري، العمل بالتوقيت العادي (انطلاقا من الساعة 8 صباحا)، على أن يتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد الذي سبق للوزارة أن أعلنت عن صيغه في بلاغ سابق ابتداء من يوم الإثنين 12 نونبر الجاري (انطلاقا من الساعة 9 صباحا).

وسيكون التوقيت المدرسي الجديد بالنسبة إلى السلك الابتدائي في الوسط الحضري على صيغتين، الصيغة الأولى بموجبها ستخصص قاعة لكل أستاذ، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، وتبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة بعد الزوال، ومن الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء، خلال الفترة المسائية؛ وفيما يخص يوم الأربعاء، ستخصص الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة.

الصيغة الثانية للتوقيت المدرسي الجديد بالنسبة إلى السلك الابتدائي في الوسط الحضري تقوم على اشتراك أستاذين للقاعة الدراسية. وبموجب هذا الإجراء سيدرس الفوج الأول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والنصف، ومن الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف خلال الفترة المسائية؛ أما الفوج الثاني فسيدرس من الساعة الحادية عشرة والنصف إلى الساعة الواحدة والنصف خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة والنصف خلال الفترة المسائية، من يوم الإثنين إلى يوم السبت.

التعليم الثانوي بسلْكيْه الإعدادي والثانوي سيعرف بدوره اعتماد صيغتيْن لأجرأة التوقيت المدرسي الجديد، إذ ستمتد الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، والفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة، بالنسبة للصيغة الأولى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - h.m الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:42
هذه الاحتجاجات مبهمة نوعا ما في الوقت العادي GMT سوف تبدأ الفترة الصباحية مع الثامنة الى الثانية عشر و كذا الفترة المسائية و مع الساعة الجديدة GMT+1 سوف تبدأ مع ااتاسعة اذا اين المشكل؟!!
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-333
2 - موظف مقهور الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:42
هادشي لي بغينا ولادنا يقاطعو دراسة حتى تستجيب الحكومة المحكومة و تعود للتوقيت العادي و بعدها بغينا الموظفين فالمغرب ينتافضو ضد الحوار المشؤوم و نوقفوا الخدمة فالادارات دالمغرب حتى تستجيب لمطالب الموظفين البسطاء... راه أي إدارة فالمغرب كيسيرها و يخدمها موظفو سلمي 6 و 7 أما موظفين سلم 10 و خارج السلم أغلبهم ما خدامينش و دولة كتغطي عليهم إلا من رحم ربي.. مقاطعين
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156
3 - هشام الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:42
قسمونا و خربقونا بهاد الساعة الله ياخد فيهم الحق هاد مالين القرار
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165
4 - yass الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:43
العز لوليداتنا...مني تكون هاد حكومة واقعية و فعالة و ناجعة... و ف جميع الميادين ديك ساعة يمكن لنا... نكنو فصفكم .
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132
5 - عدنان القرماشي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:43
الجميل لو انضم الاساتذة و المدراء للمقاطعة على مستوى المغرب حينها سيفهم العثماني و من يقف ورائه ان المغاربة شعب فايق و عايق.
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132
6 - التازي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:43
انا فخور بابناء مدينتي تازة.
قمة النضج
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109
7 - abybakk الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:46
le gouvernement a fait une usine à gaz avec cette nouvelle heure, et ça va exploser partout
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56
8 - حسين عمري الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:46
انها حكومة الاخفاقات والفشل..المشاكل تلاحقها بسبب ارتجالية قراراتها ..لم يبق الا القطاع التلاميذي لجتج. اكتملت الصورة...فهىل ترحل هذه الحكومة..التي تريد تعويم المطالب الشعبية والهاء الشعب بوقيت جديد...
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72
9 - محمد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:46
الحمد لله الامل لا زال في الشباب الناشئ ان يوقف كل من هم خلف هذه القرارات المدمرة للشعب ماديا ومعنويا ان يوقفهم عند حدهم، اما النقابات و الاحزاب وجمعيات الأباء فقد سقط القناع عنكم جميييعا فبحثوا عن ما تواروا به سوآتكم
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72
10 - عزيز الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:48
عجيب أمر هذه الحكومة التي تسبح ضد تيار إرادة الشعب بكل فئاته خصوصا منذ تولي حزب الندالة و التعمية الحكومة سنة 2011 و تصر على تعذيبه بدنيا و نفسيا و ماديا.
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22
11 - زهير الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:48
أحسن توقيت للمغرب هو GMT+2 و ليس GMT+1 كما هو معمول به حاليا
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-20
12 - غيثة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:48
و الله هدا هو لحماق بعينيه كركبة و في قطاع جد مهم و هو الركيزة الاساسية في الأمم..الا في المغرب كلما وصل جز لرئاسة الحكومة اول ما يشمر على ساعدية ليظهر خطته و يطبق برنامجه الدي وعد به فلا يجد أمامه إلا التعليم ثم التعليم ثم التعليم ..لهدا مرة نتائجه المستعصية التي طفت على السطح. ظاهرة التسريب المدرسي ظاهرة خروج الطلبة بعد إلتحاقهم بالجامعة قبل الحصول على شهادات..ظهور نوع من الوظائف التي امتهنها هؤلاء و بكل جرءة مثل التشرميل السرقة الموصوفة تحت تهديد بالسلاح الابيض الإغتصاب و اخيرا ظاهرة القتل و الإنتحار....لكن ما نقول حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من خدل المغرب و المغاربة من الأحزاب التي ترفع شعار استغل الفرصة فالحظ لن يطرق بابك مرتين ......☝️
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8
13 - said الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:49
مزيان تبارك الله عليهم هاد شي لي خاص اكون
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14
14 - هشام كولميمة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:49
أعتقد أن المقاطعة هي الحل مع هذه الحكومة التي تتخبط في اتخاذ القرارات و التي لا تأخذ بعين الاعتبار الشعب المغربي...
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15
15 - شرارةالحراك الشعبي العارم الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:52
فكها يامن وحلتيها.... ماذا يقول الآن وزراء وقادة حزب الباجدة و باقي الدكاكين الريعية السياسوية الفاسدة المشكلة لتحالف حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي تستأسد ضد عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية في الوقت الذي كان ينتظر الكثير و الكثير من التدابير التي تستجيب لمطالبه الاجتماعية والاقتصادية في العيش الكريم و المساواة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية...ستكون هذا الإجراء أو القرار الإجباري القسري و القهري اللاشعبي هو عود الثقاب الذي سيشكل فتيل حراك شعبي عارم منتفض كان خامدا سيطيح و يسقط محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة...
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13
16 - زمان تطوان.. الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:53
الله يهديك الحكومة حاول ولو مرة تنفيد متطلبات الشعب الذي أنت تتمطط بفضله وتعيش عيش الرفاهية . نرجوكم زيدو في الأجور ولا تنسوا المتقاعد .زيدو في المستشفيات والمدارس والمراحض العمومية.وكفانا من الزيادة في أسعار النفط والتوقيت وما لان غل فيه.
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12
17 - ماروكو الصغيرة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:54
لماذا أتخذ القرار هذه السنة بالضبط أجبنا يا سي ماكرون ؟!
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12
18 - سناء الإدريسي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:54
انا خايفة غير يحاكمهم كلهم بتهمة التمرد على الساعة. حيث في بلادنا كل واحد انتفض سواء صغير او كبير فهو محاكم. يعني من الكبير حتى للصغير شوف واسمع واسكت. هذا هو شعار هاذ الحكومة مثل سابقاتها ولن يتغير الحال. بل يبقى الحال على ما هو عليه.
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13
19 - برافو الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:54
برافو للوليدات لي داروها وقاطعوا الدراسة احتجاحا على المحكومة مدارتهاش النقابات المتواطئة البئيسة تحية نضالية لتلاميذ وتلميذات المغرب برافو عليكم
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9
20 - عادل الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يقف وراء هذه الحمل الغير المسوؤلة،من يعبئ الاطفال الابرياء بهذه الأفكار الخاوية،عوض ان يكون الاستاذ مربي أجيال اصبح الاستاذ يحرض الناشئة على افكار الهدامة، توقيت ممتازة فقط لا يناسب الأساتذة الكرام لان الساعة تشوش عليهم سباتهم العميق اطر بلا مسوؤلية
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-18
21 - عبدالله الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:57
مسكين الشعب المغربي ولى ضحية ديال حرب الأحزاب او زادوها دابا حتى بالاطفال ، هاذا هو ام الجهل بعينيه.
هنا في اوروبا زيادة الساعة او نقصها شيء عادي ولا تسمع شيءا يزعج الشعب ، ماذا هادا واش المغرب ولى غابة متوحشة ديال الأحزاب او ولى مستعمر من طرف الأحزاب التي تخدم مصلحتها وتستخدم الأمية كسلاح ؟
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-10
22 - Abdo الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:57
صاحب التعليق الاول انت لم تفهم شيئا التوقيت الصيفي مضر والتلاميذ سيسبقوهم اباءهم للعمل مع التامنة صباحا وهم مضرين للبقاء داخل المدارس طيلة اليوم يعني فقط ساعة راحة وقت الزوال
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12
23 - ماجد واويزغت الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:02
مابغيناش التوقيت الصيفي بغينا توقيت غرينتش حكومة ديال الويل الله ياخد فيكم الحق
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2
24 - Abou majd الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:02
لا اعرف ما السبب الذي دفع إلى تأخير تطبيق التوقيت الجديد إلى يوم الاثنين بدل اليوم الاربعاء ٧ هل دخل الوزير في مشاورات جديدة هل عرف متاخرا ان القرارات ليست من اختصاصه ويجب ان يستشير أولي الامر
لا اعلم لانه صرح سابقا ان الزمن الجديد سيبدأ يوم ٧ وليس يوم ١٢ هذه اللخبطة لا نرى سببا وجيها لها سوى بعد الأمر عن اصحابه واهله انه من باب حسن خلق المرا وعلو مكانه وهمته ان يترك الأمر لاهله الا فاتركوا الامور لاهلها لان الأمر جلل ولو بدا غير ذلك لان المضاعفات قد يحيل الأمر كارتيا
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2
25 - قنديشة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:03
ولدي صغير ليوم ملي فيقتوا في صباح قالي علاش فيقتيني في الفجر
دموعي نزلت تفكرت الناس لي عندهم مدارس بعيدة مع هاد البرد والشتا حسبي الله ونعم الوكيل
والاكيد كل الاسر شعلت الضو باش توجد وجبة الفطور لابنائها ادن فين هي استغلال طاقة
مادمنا في المغرب فلانستغرب نتمنى من الله يخد حق كل مظلوم في هاد البلاد تعيسة
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4
26 - محلل فوق العادة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:05
التلاميذ والناشئة هم ادرى بمصلحتهم واولى من كل الدراسات فعلى السيد العثماني ان يلغي هذا القرار المشؤوم لكي لا ينظم الى ابنائنا الاباء والامهات وتعم الاحتجاجات كل ربوع الوطن. انها قضية مبداء اولا وقبل كل شئ اذ لا يعقل ان تفرض هذه الساعة بالشكل الذي يعرفه الجميع دون اذنى استشارة مع من يهمهم الامر اولا واخيرا وهم التلاميذ والطلبة واباؤهم ان لم نقل كافة الشعب.
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2
27 - استاد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:05
انتم من يقرر وليس من ليس له اصﻻ أبناء استمرو في طلب حقكم ﻻن الحق يؤخد وﻻ يعطى ﻻ بد ل اليل ان ينجلي وﻻ بد لاقيد ان ينكسر
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3
28 - KA3I الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:05
هذا ما كان يبحث عنه مسؤولوا الدولة، أن تشتعل شرارة الإنتفاضة و الإضرابات و إضاعة الدروس لكي يستمر المغربي في الكلخ ديالو. ولكن دراري صدقو رجال غير ما تكونش إنفلاتات
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3
29 - ذكريات سابقة.... الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:07
هكذا كنا في الستينيات 60 و السبعينات 70 كتلاميذ وبعد ذلك كطلبة...كانت لنا ردود فعل وكنا ننتفض إزاء كل إجراء تعسفي تتخذه الوزارة الوصية دون أي استشارة أو حوار .
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2
30 - فاقد الأمل الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:08
أودي فين عمر هاد الحكومة ستاجبة لشي مضاهرة أوتراجعات فقرارها ديما كييبداو المضاهرات أو لحتجاجات , الحكومة كتميك بحال إلا مشافت والو من بعد هاد المضاهرات كيبقاو انقسو بشوية بشوية تا كنولفو اوكيصدقو رابحينا هما
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1
31 - Younes الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:09
الخطة نجحت في خلق نقاشات هامشية تتعلق بالساعة الاضافية لتصرف المغاربة عن نقاشات اعمق تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبني ديموقراطية حقيقي ومؤسسات مسؤولة امام الشعب
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3
32 - KATKOUT الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:09
هادشي ليوقع تيبين أن وخا راهم دراري و باقي صغار و لكن عقلهم كبير و تيفكرو ..لعكس ديال حكومة ديالنا لا تفكير لا عقل لا والو ..واش هادي حكومة و لا بومة
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33 - العزة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:09
نتمنى ان تنضم جميع المدن والمؤسسات العز ل تازة
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2
34 - فرحان الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:10
بغيت نقول ليكم برافووووووووووووووووووووووووووووووو .
برافو عليكم ..
كلمة واحدة .نحن ابناء الشعب يجب ان نتحد .لم نعد مرتاحون في بلدنا .
احتجاجات جرادة
حراك الريف المبارك
سقوط المنازل على ساكنيها
حادثة القطار
احتجاجات الاساتدة
احتجاجات واستقالة الأطباء
زيادة ساعة
زيادة ثمن المحروقات
إضراب اصحاب الشاحنات
إضراب اصحاب الطاكسيات
إنتحار الشباب
هجرة الشباب نحو الضفة الأخرى
بالله عليكم واش هادي بلاد يحق لنا ان نفتخر بها وندافع عنها .
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1
35 - مصطفى الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:11
لم أكره لو أرجعوا لنا التوقيت العادي وتبدأ الأعمال مع الساعة التاسعة .
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-1
36 - مغربي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:14
اوا فكها ياسي العتماني...........
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0
37 - saida الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:16
تبارك الله عليكم هاذا هو المنتظر من ولاد الشعب الاحرار...ويبقى السؤال واش المغرب فيه زاكورة ورزازات والنواحي وتازة؟ ؟؟؟؟هذه هي المدن الاكثر تضررا من جميع النواحي
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0
38 - ملاحظ الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:19
المشكل ليس في التوقيت المدرسي او الساعة.. لان التوقيت سيتغير الاسبوع المقبل ليصبح من 9:00ال 1:00 و مم 3:00الى 6:00.. وهو توقيت جيد للتلاميذ و الاطر.. المشكل في تهالك منظومة التعليم.. و غياب استراتيجية لترسيخ الاخلاق و السلوك القويم في التلاميذ.. كما لا يجب أن ننسى أن الجهات المعارضة لا تفوت أدنى فرصة لتوجيه لكمات الى الحزب الشبه الحاكم.. كما وجدها التلاميذ فرصة للتنصل من ساعات دراسية لان المنظومة لم تستطيع احتواءهم و تربيتهم على التعطش للتعلم و تنويع الانشطة الموازية كالمسرح و الرسم و الرياضة و غير ذلك مما قد يحبب المدرسة للطالب كمكان مفضل لقضاء اوقاته.. بدلا من تركهم عرضة لكل انواع المخدرات اللتي اصبحت امام كل المدارس وعلى مرأى من الجميع بل اصبح التلاميذ يتنافسون في اقتنائها و تنويعها
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0
39 - ام ندى والبنون الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:20
العز لتلاميذنا ...لو اتحد كل تلاميذ المغرب وقاطعوا وصمدوا لاسقطوا هذه الساعة فقوتهم في كثرتهم ..اتمنى من كل قلبي ان ينجحوا فهذه الحكومة صماء لا تولي سمعها لنا اذن مقاطعووووون حتى تستجيبوا
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40 - abou الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:24
هؤلاء التلاميذ مدفوعين من طرف اعداء الوطن
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0
41 - مواطن2 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:24
قلت دائما بان التوقيت العدي + 1 ساعة صالح لادارات معينة...المطارات .الموانئ.الابناك.البريد ...البعثات التعليمية الاجنبية..وبعض القطاعات التي لها علاقة باوروبا خاصة...ويستثنى من ذلك التعليم بالدرجة الاولى..الصحة.الجماعات المحلية.والمصالح التي لا علاقة لها باوروبا..اما اقتصاد الطاقة.فهو امر لا يستفيد منه المغرب..ذلك ان المغاربة بصفة عامة يسيرون بالتوقيت العادي في حياتهم اليومية...فاذا كان ينام في الساعة12 ليلا في السابق..سينام في التوقيت الجديد على الساعة 1 ليلا...اما التجار والمهنيون فانهم لا يهتمون للتوقيت الجديد..ولم يعملوا به ابدا. وفرض التوقيت الجديد يضيع اياما من الدراسة على التلاميذ..وتخريب معدات دراسية بدون ادنى شك....فالى اين بقرارات قد يكون ضررها اكبر من نفعها.
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