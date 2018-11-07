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كُتّاب وآراء
تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش"
مباشرة بعد عودتهم من العطلة المدرسية، اليوم الأربعاء، انتفض مئات التلاميذ على قرار حكومة العثماني اعتماد التوقيت الجديد (غرينيتش + ساعة)، إذ شهدت بعض المؤسسات التعليمية مقاطعة للفصول الدراسية ووقفات احتجاجية داخل المدارس وخارجها، تنديدا بإبقاء التوقيت الصيفي على طول السنة.
وشهدت مؤسسات تعليمية في كل من تمارة، وقلعة السراغنة، وتازة، وزاكورة، وأزيلال، وأيت ملول، وخريبة ومناطق أخرى، تظاهرات ضد توقيت المغرب الجديد؛ وذلك استجابة لدعوات مجهولة كانت قد انتشرت بشكل واسع قبل أيام على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي مدينة تازة، نظم تلاميذ ثانوية علي بن بري تظاهرة احتجاجية اتجهت نحو المديرية الإقليمية للتعليم، رافعين شعارات من قبيل: "مقاريش مقاريش"، "ولا لا ثم لا للتوقيت المهزلة"، "والعثماني سير فحالك الحكومة ماشي ديالك"؛ وهو الشكل الاحتجاجي نفسه الذي نظم في مدينة قلعة السراعنة، بعد خروج مسيرة تلاميذية من ثانوية تساوت التأهيلية، دعت مدارس أخرى إلى الالتحاق بالشكل الاحتجاجي.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أن المؤسسات التعليمية ستواصل، بعد استئناف الدراسة يومه الأربعاء 7 نونبر الجاري، العمل بالتوقيت العادي (انطلاقا من الساعة 8 صباحا)، على أن يتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد الذي سبق للوزارة أن أعلنت عن صيغه في بلاغ سابق ابتداء من يوم الإثنين 12 نونبر الجاري (انطلاقا من الساعة 9 صباحا).
وسيكون التوقيت المدرسي الجديد بالنسبة إلى السلك الابتدائي في الوسط الحضري على صيغتين، الصيغة الأولى بموجبها ستخصص قاعة لكل أستاذ، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، وتبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة بعد الزوال، ومن الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء، خلال الفترة المسائية؛ وفيما يخص يوم الأربعاء، ستخصص الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة.
الصيغة الثانية للتوقيت المدرسي الجديد بالنسبة إلى السلك الابتدائي في الوسط الحضري تقوم على اشتراك أستاذين للقاعة الدراسية. وبموجب هذا الإجراء سيدرس الفوج الأول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والنصف، ومن الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف خلال الفترة المسائية؛ أما الفوج الثاني فسيدرس من الساعة الحادية عشرة والنصف إلى الساعة الواحدة والنصف خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى الساعة الخامسة والنصف خلال الفترة المسائية، من يوم الإثنين إلى يوم السبت.
التعليم الثانوي بسلْكيْه الإعدادي والثانوي سيعرف بدوره اعتماد صيغتيْن لأجرأة التوقيت المدرسي الجديد، إذ ستمتد الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، والفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة، بالنسبة للصيغة الأولى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
هنا في اوروبا زيادة الساعة او نقصها شيء عادي ولا تسمع شيءا يزعج الشعب ، ماذا هادا واش المغرب ولى غابة متوحشة ديال الأحزاب او ولى مستعمر من طرف الأحزاب التي تخدم مصلحتها وتستخدم الأمية كسلاح ؟
لا اعلم لانه صرح سابقا ان الزمن الجديد سيبدأ يوم ٧ وليس يوم ١٢ هذه اللخبطة لا نرى سببا وجيها لها سوى بعد الأمر عن اصحابه واهله انه من باب حسن خلق المرا وعلو مكانه وهمته ان يترك الأمر لاهله الا فاتركوا الامور لاهلها لان الأمر جلل ولو بدا غير ذلك لان المضاعفات قد يحيل الأمر كارتيا
دموعي نزلت تفكرت الناس لي عندهم مدارس بعيدة مع هاد البرد والشتا حسبي الله ونعم الوكيل
والاكيد كل الاسر شعلت الضو باش توجد وجبة الفطور لابنائها ادن فين هي استغلال طاقة
مادمنا في المغرب فلانستغرب نتمنى من الله يخد حق كل مظلوم في هاد البلاد تعيسة
برافو عليكم ..
كلمة واحدة .نحن ابناء الشعب يجب ان نتحد .لم نعد مرتاحون في بلدنا .
احتجاجات جرادة
حراك الريف المبارك
سقوط المنازل على ساكنيها
حادثة القطار
احتجاجات الاساتدة
احتجاجات واستقالة الأطباء
زيادة ساعة
زيادة ثمن المحروقات
إضراب اصحاب الشاحنات
إضراب اصحاب الطاكسيات
إنتحار الشباب
هجرة الشباب نحو الضفة الأخرى
بالله عليكم واش هادي بلاد يحق لنا ان نفتخر بها وندافع عنها .