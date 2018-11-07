وفاة الجمري عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج

هسبريس - و.م.ع

أعلن مجلس الجالية المغربية بالخارج عن وفاة السيد عبد الحميد الجمري، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس لجنة الأمم المتحدة للحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، عن سن تناهز 61 عاما.

وشغل الفقيد، المزداد شهر دجنبر 1957 بكروان بجهة مكناس، وهو أحد أكبر المدافعين عن حقوق المهاجرين، عدة مناصب في المغرب وخارجه كخبير في هندسة مشاريع التنمية والتكوين والتعاون.

كما شغل منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة للحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وفضلا عن شغله مناصب خبير لدى الاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية، ومستشارا دوليا في هندسة مشاريع التنمية، ومديرا للمعهد العالي للتدريب والتنمية (فرنسا)، ترأس أيضا الشبكة الدولية "مبادرة 21 للتنمية" : إنشاء وتنفيذ في عدة دول.

وقاد الراحل العديد من برامج الاندماج والمساعدة على الاندماج السوسيو-مهني للمهاجرين في الدول الأوروبية، ووضع برامج تكوين وتدريب للفاعلين في مجال الاندماج الاجتماعي.

كما أنجز هذا الخبير المغربي عدة بعثات نيابة عن الحكومات الأوروبية والإفريقية والشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية في هندسة المشاريع والتدريب، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الهجرة، والتأهيل الجماعي، والتشخيص الهيكلي، وبلورة وتطوير البرامج الإقليمية ، ووضع استراتيجيات التنمية الدولية، وتقييم البرنامج ومشاريع التعاون مع المغرب وإفريقيا، ودعم المجتمع المدني والفاعلين في مجال التنمية.

وللراحل عبد الحميد الجمري العديد من المؤلفات والمنشورات التي تتناول قضايا الهجرة.