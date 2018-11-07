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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية: توقف الدراسة مجرد "حالات معزولة"

وزارة التربية: توقف الدراسة مجرد "حالات معزولة"

وزارة التربية: توقف الدراسة مجرد "حالات معزولة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:00

بعد الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية بسبب التوقيت المدرسي الجديد، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأمر "يتعلق فقط بحالات معزولة".

وأوضحت "وزارة أمزازي"، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "التلاميذ والتلميذات التحقوا بأقسامهم في أغلب الحالات بعد تدخل الفرق التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لإعطاء التفسيرات اللازمة بخصوص هذا التوقيت".

وأشادت الوزارة ذاتها بـ"بروح المسؤولية والالتزام التي أبانت عنها الأطر التربوية والإدارية من خلال القيام بواجبها المهني النبيل، وكذا التعبئة الكبيرة التي قامت بها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيون وكافة المتدخلين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - امازيغ سوسي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:06
روح المسؤولية يجب ان تكون عند المسؤولين وليس عند المواطنين . المسؤولون هم الدين يتقاضون اجورا ضخمة من اجل تحملها ومن اجل القيام بها خدمة للمواطن وليس المواطن الدي يتحمل العبء الاكبر في كل شيء . لو كانت لديكم روح المسؤولية لما اصبح المغرب يتخبط في مشاكل عدة ولما تقهقر الى الوراء سنين عدة .
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106
2 - h.m الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:10
شخصيا احببت التوقيت الجديد ماكاين غا نعاس
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-98
3 - فرحانة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:11
بغيت نقول للتلاميد لدارو الإضراب برافوووووووووووووووووووووووو .
برافو عليكم .
كلمة واحدة .نحن ابناء الشعب يجب ان نتحد .لم نعد مرتاحون في بلدنا .
احتجاجات جرادة
حراك الريف المبارك
سقوط المنازل على ساكنيها
حادثة القطار
احتجاجات الاساتدة
احتجاجات واستقالة الأطباء
زيادة ساعة
زيادة ثمن المحروقات
إضراب اصحاب الشاحنات
إضراب اصحاب الطاكسيات
إنتحار الشباب
هجرة الشباب نحو الضفة الأخرى
بالله عليكم واش هادي بلاد يحق لنا ان نفتخر بها وندافع عنها .
إضراب التلاميد سيشمل كل المغرب .
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77
4 - brahim الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:13
هذي كذبة أو الله إلى كذبة. ......كلشي بغين التوقيت قديمة. هذي غار كذبة.
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42
5 - السعيدي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:14
حكومة العشواءية في تدبير الشأن العام ! الى متى ؟؟!!!
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61
6 - ساعة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:15
حسبي الله و نعم الوكيل
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
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45
7 - أزغوذ الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:24
حالات معدودة .ابحال الجدرمية خصهم حتى ايكون الدم .
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17
8 - fati الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:26
بنادم مابغاش يقرا ماشي ماعجبهومش التوقيت المغاربة شعب الغش وكيغشو نفوسهم
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-39
9 - ياسين الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:26
حتى بلاغاتهم لا تحمل سوى لغة الخشب و الأكاذيب !!!
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18
10 - داوي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:28
هدا لي كيدير هاد القرارات عن طريق الحكومة باغيها ترون في هد البلاد
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12
11 - aziz الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:33
كلمات الطغيان والإستبداد قالها من قبل:القذافي وبن علي ومبارك ..فانظر الى ما آلوا اليه.براكا من احتقار الشعببالتعليمات الظالمة.
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3
12 - فرحات الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:36
إضرابات على جميع المستويات عبر ثراب المملكة و وزراء اليأس يخططون لتغيير سيارات الدولة .نحن شعب ناكل ما لا نزرع و نركب مالا نصنع و طرقنا وقطاراتنا تفزع و حكومة تصفع فغدا في الهاوية سنقع
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6
13 - بيلوط الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:37
ماشي مشكل حيدتو لينا ساعتنا غادي نصبرو حت تجي شي حكومة جديدة وترجعها لينا ولاكين والله تم والله حزب الزيادة والتنمية عمرهوم مزال يحلمو يصوت عليهوم المغاربة و الى مزبلة التاريخ .
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7
14 - اكعرير الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:42
هاذا التوقيت لن يكون ممتاز
تصوروا معي إذا خرجنا من المدرسة في 13:00 متى سنصل إلى البيت فلن تستطيع حتى الجلوس حال وصولنا سندطر إلى العودة إلى المدرسة و خصوصا الأشخاص الذين يعودون إلى المدرسة في 02:00 ربع ساعة في الوصول إلى البيت و ربع ساعة للغداء فتبقى لك نصف ساعة للذهاب إلى المدرسة
هذا ليس في صالح التلاميذ طالبوا بحققوقكم
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2
15 - fes driver الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:43
فعلا بلاغ وزارة التعليم التي تتحدث عن ابتهاج التلاميذ و الآباء والأمهات بالتوقيت الجديد لكن أظن أن البلاغ يعني دولة أخرى أظنها الموزمبيق لأنه على علمنا و الواضح و الجلي هو أن المغاربة عبر غرف الدردشة و التعاليق الإلكترونية لم نجد مواطنا مغربيا يوافق على التوقيت الصيفي الدائم العبث إلا إذا استثنينا الحكومة و على كل حال هي لا تعيش حال المغاربة كما قال أحدهم هم وزراء و ليسوا من العامة و لا يهمهم ما يدور في الشارع لأنهم يعيشون في برج عاجي.
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1
16 - socialllllllll الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:48
قاليك غير داك لي كيهربو من الدراسة هما لي كيحتجو أوا باز بنادم وجهو قزديرة لا حولة ولا قوة الا بالله ايها المواطنون الأعزاء فلنضرب عن االدراسة كلنا جميع الشعم اتمنى لو غدا لا أحد يذهب الى المدارس وغنشوفو كلام هاذ المنافقين
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7
17 - غيلان قدور الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:50
أصلا هو لم يتكلم عن المدرسة العمومية ولا تدخل في حسابات الدولة فكل الإحصائيات الجميلة تخص المدارس الخصاصة ومؤسسات البعثات الأجنبية .
ومتى كان المسؤولون يعترفون بالحقيقية فالنكذيب يشمل كل التقارير الدولة وكل مايقع في البلد في إطار قاعدة العام زين وكلشي بخير ذلك ما أوصل البلد للمجهول
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