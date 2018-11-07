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كُتّاب وآراء
وزارة التربية: توقف الدراسة مجرد "حالات معزولة"
بعد الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية بسبب التوقيت المدرسي الجديد، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأمر "يتعلق فقط بحالات معزولة".
وأوضحت "وزارة أمزازي"، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "التلاميذ والتلميذات التحقوا بأقسامهم في أغلب الحالات بعد تدخل الفرق التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لإعطاء التفسيرات اللازمة بخصوص هذا التوقيت".
وأشادت الوزارة ذاتها بـ"بروح المسؤولية والالتزام التي أبانت عنها الأطر التربوية والإدارية من خلال القيام بواجبها المهني النبيل، وكذا التعبئة الكبيرة التي قامت بها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيون وكافة المتدخلين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
برافو عليكم .
كلمة واحدة .نحن ابناء الشعب يجب ان نتحد .لم نعد مرتاحون في بلدنا .
احتجاجات جرادة
حراك الريف المبارك
سقوط المنازل على ساكنيها
حادثة القطار
احتجاجات الاساتدة
احتجاجات واستقالة الأطباء
زيادة ساعة
زيادة ثمن المحروقات
إضراب اصحاب الشاحنات
إضراب اصحاب الطاكسيات
إنتحار الشباب
هجرة الشباب نحو الضفة الأخرى
بالله عليكم واش هادي بلاد يحق لنا ان نفتخر بها وندافع عنها .
إضراب التلاميد سيشمل كل المغرب .
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
تصوروا معي إذا خرجنا من المدرسة في 13:00 متى سنصل إلى البيت فلن تستطيع حتى الجلوس حال وصولنا سندطر إلى العودة إلى المدرسة و خصوصا الأشخاص الذين يعودون إلى المدرسة في 02:00 ربع ساعة في الوصول إلى البيت و ربع ساعة للغداء فتبقى لك نصف ساعة للذهاب إلى المدرسة
هذا ليس في صالح التلاميذ طالبوا بحققوقكم
ومتى كان المسؤولون يعترفون بالحقيقية فالنكذيب يشمل كل التقارير الدولة وكل مايقع في البلد في إطار قاعدة العام زين وكلشي بخير ذلك ما أوصل البلد للمجهول