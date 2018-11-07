وزارة التربية: توقف الدراسة مجرد "حالات معزولة"

هسبريس من الرباط

بعد الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية بسبب التوقيت المدرسي الجديد، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأمر "يتعلق فقط بحالات معزولة".

وأوضحت "وزارة أمزازي"، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "التلاميذ والتلميذات التحقوا بأقسامهم في أغلب الحالات بعد تدخل الفرق التربوية التابعة للمديريات الإقليمية لإعطاء التفسيرات اللازمة بخصوص هذا التوقيت".

وأشادت الوزارة ذاتها بـ"بروح المسؤولية والالتزام التي أبانت عنها الأطر التربوية والإدارية من خلال القيام بواجبها المهني النبيل، وكذا التعبئة الكبيرة التي قامت بها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيون وكافة المتدخلين".