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الرئيسية | مجتمع | سيارات الأجرة تتشبث برفع التسعيرة رغم تراجع أسعار المحروقات

سيارات الأجرة تتشبث برفع التسعيرة رغم تراجع أسعار المحروقات

سيارات الأجرة تتشبث برفع التسعيرة رغم تراجع أسعار المحروقات
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:45

رفض سائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير خفض تسعيرة رحلاتهم منذ بداية الأسبوع الجاري رغم تراجع أسعار المحروقات واقترابها من مستوياتها التي سبقت تطبيق الزيادات غير القانونية.

وأقدم العديد من سائقي سيارات الأجرة على تطبيق هذه الزيادات دون الحصول على إذن كتابي من طرف ولاية جهة الدار البيضاء سطات، التي تعتبر الجهة المخولة لرفع الأسعار بناء على قرار ولائي.

وكانت جمعية النفطيين المغاربة قد أعلنت أن أسعار الغازوال والبنزين انخفضت ابتداء من اليوم الأربعاء بنحو 36 سنتيما للتر الواحد في المغرب، وهو ما لم يتجاوب معه سائقو سيارات الأجرة.

وقال خبير في مجال النقل الطرقي ونقل الأشخاص، طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار الزيادة المطبق في هذا الشأن هو أصلا قرار غير قانوني، وهناك غياب للسلطة المحلية التي يتوجب عليها حماية المستهلك البيضاوي.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن القانون والمنطق يؤكدان أنه لا يمكن تحديد الأسعار إلا بقرار عاملي أو ولائي، وبالتالي لا يحق لأي أحد تجاوز هذا الأمر.

وأشار الخبير في مجال النقل الطرقي ونقل الأشخاص إلى أن "الممارسات الحالية لسائقي سيارات الأجرة هي مخالفة للقانون، لأنها اتخذت بشكل فردي دون الرجوع إلى القانون المنظم للقطاع، كما أنها تمس بحقوق المستهلك لأنها تخرق مقتضيات القانون المنظم لهذه الحقوق محليا وعالميا".

وأورد المصدر ذاته أن "الحل هو التدخل العاجل للسلطات المحلية في ولاية جهة الدار البيضاء، وباقي عمالات العاصمة الاقتصادية، من أجل تطبيق القانون واحترام حقوق البيضاويين في التنقل بالتسعيرة القانونية بعيدا عن المزايدات غير المهنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Ali الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:50
اين هي الجمعية او المنظمة التي تدافع عن حقوق المستهلك في المغرب، المرجوا ان تغلقوا ابوابكم لانكم لا تقومون باي شيء. وجودكم كعدمكم.
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95
2 - الحاضي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:55
لقد حررت الحكومة نفسها و افتدت نفسها بالشعب و تركته عرضة للسلب والنهب خاصة المواطن الفقير اللهم انا هذا لمنكر اللهم اللهم ارحمنا
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54
3 - سلاوي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:56
هاد أصحاب الطكسيات هم أكثر الفئات إنتهازية فهاد لبلاد، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعجبوك غ بالبلابلا فاش كتركب معاهم.....
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87
4 - اعليلوش الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:56
والله متيحشمو هاذ مالين الطاكسيات.خصهم غير الفرصة باش يستغلو الزيادة..انتما لبقيتو نقصينا .زيدونا وراه قهرتونا.حسبي الله ونعمة الوكيل في اي زيادة
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49
5 - أين الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:56
بلاد السيبة هي هذه أصبح المغرب غابة متوحشة القوي يأكل الضعيف.أين القصر أين الحكومة الله اعلم
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39
6 - من المغرب الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:58
اذن هل يستفيد المواطن البسيط من انخفاظ المحرقات.اكيد لا .وهل هناك تظامن اكيد لا مثال في المقال اصحاب الطاكسيات كساءر المغاربة نفسي نفسي ولا يهمه المواطن الضعيف من هو السبب اكيد الشعب مكلخ لانهم حركو من اجل انخفاض المحروقات وخرجو للمظاهرات ولا يستفيدون .فقط اصحاب الشركات الكبرى والنقل من يستفيدون
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13
7 - simo الأربعاء 07 نونبر 2018 - 22:58
نحن لن ندافع عن زيادة ولكن ننتقد أسلوب المراوغة والتضليل في الأرقام. فكم كانت الزيادة وما حجم إنخفاضها، الزيادة بالدراهيم وفي صمت والإنخفاض بعض السنتيمات بالتطبيل.
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19
8 - مقاطعة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:03
الحل الانجع هو مقاطعة سيارات الاجرة ، ويركبوا معهم البرد
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30
9 - Nabil الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:05
المشكلة رآه صحاب الطكسيات هوما اللي كيتحمكو في الحكومة ، والطامة الكبرى انه قطاع مهيكل غير في النقابات أما الخدمات وتطوير الخدمات مكينش وميقدو حتى حد يتكلم معاهم الحمية واضيف ولو ترجعو ليهم البنزين ب خمس دراهم يزيدو في التسعيرة واللي مكيدخل والو في النهر كيدخل 300dh احسن من موضف
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21
10 - Karim الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:09
سيارات الاجرة معروفون باغتنام الفرص مهما كان الضرر على المواطن ;وخير دليل ما وقع في حادث القطار لم يرحموا الناس
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32
11 - خالد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:15
و عند اتخاذ الدولة إجراءات زجرية ضدهم تصبح الدولة ظالمة و آكلت حقوق و الله ماتيحشمو
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18
12 - سائق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:19
هاد سائقي طاكسيات كيتسناو غير الفرصة باش امتصو دم المواطنين الفقراء عيب اعار عليكم المجوعفين كدخل ليجبكم في النهار 200درهم ديالكم هي لقليلة اوكينين حسرافة ليغادي اعقبو
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0
13 - تاءه الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:21
تاالمواطن كيساهم في السيبة خلصو باش كاين فالتسعيرة وكبرها معاه تصغار حنا كانخلصوا ادا المستهلك موافق اش فيها الا مركبناش معاهوم وهلا يخدم شي حد الحكومة تسكت علا الطكسيات وتغمض عينيها علا الموضفين والتلاميد ونديرو ديال اصحاب الكهف لا عين شافت لا قلب وجع
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0
14 - Said الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:27
سركم ياشعب البكاء و التشكي, لما جاء UBER لم تساندوه, و بقاوا تسناو فكريمات ديال سيدكم يشرملوا فيكم.
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3
15 - خليلوفيتش الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:30
قاطعوهم هاد القوم ما تنفع معاهم غير المقاطعة صدقوني و الله ثم و الله ليردخوا مثل سنطرال كيف ما كيقول المثل المغربي بلمهل يتكال بودنجال
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1
16 - عباس الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:33
كل ما بني على باطل فهو باطل .هذا القطاع العشوائي الغير المهيكل المبني على الريع .يجب القطع معه تماما و اعادة هيكلته وتنظيمه و تحريره بدفتر التحملات .فتستفيد خزينة الدولة و المواطن بالجودة والثمن ، هذا هو الحل المناسب ، اما الحلول الترفيعية لن تجدي نفعا
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1
17 - نذير علي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:34
الزيادة دائما على حساب المستهلك و قدرته الشرائية و كما أن الحكومة هي أول من يقهر المواطن فالاولاء على الدولة أن تحمي الظبقة الفقيرة من جشع أصحاب النفوس الخبيات لكن لا حياة لمن تنادي فأصحاب الظكيسات هنا مجرد فئة إنتهازية يبحثون عن الربح في غياب المنافسة الشريفة و المتعددة لذا وجب على الدولة أن تسمح لأصحاب السيارات الخاصة أن يقلوا المواطنين كما أدعو الدولة العميقة إلى هيكلة هذا القطاع الغارق في الفوضى و الإنتهازية فالكل يغني على ليلاه لدرجة أن الشعب أصبح مخنوق جدا و لا يستطيع أن يتنفس فالقادم أسوء مع الأسف لدا إفعلوا شيأ قبل فوات الأوان
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18 - جام مغربي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:38
بصفرو ايضا نفس المشكل مع الطاكسي صغير حيث بدأ الارتفاع من 3 دراهم الى ان اصبح اليوم أكثر من 7 دراهم.
أما ثمن الرخصة .لكريما. انتقل من 5 ملايين الى 35 مليون
حيث انتقلت الروسيطة من 200 الى اكثر من 600 درهم يوميا .


و هذا بعلم العمالة حيث يمتلك اقاربهم الكثير منها.
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19 - تنغيري الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:43
واش غير صحاب الطاكسيلت لي خرجو رجليهوم من الشواري،راه هاد البلاد السعيدة كل واحد تيدير لي عاجبو من الحكومة وجبد.ولكن بصراحة وبشهادة الجميع وخا ازيدو اصحاب الطاكسيات ضعف التسعيرة كن على يقين الزلط تابعهوم فيما مشاو حيت طغاو،
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20 - محمد امين الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:44
على كل مواطن أن يقتني سيارة خاصة به وعائلته، وأن يترك هؤلاء يتناحرون فيما بينهم
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21 - مهاجر الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:46
الحمد الله ها هوا جاي الطرام .. جميع البلايص اللي كيدوز منها الطرام غادي تخوا .. خليهم يركبو معاهم البرد تماا.. لن ينفع الجشع
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22 - Yassine الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:48
dommage on n'as pas de loi pour protéger le consommateur

alors payer et fermer vos bouches
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23 - Marocain n’est plus marocain الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:57
La plus part des chauffeurs des taxis au Maroc ne sont pas qualifiés pour cette profession... plus tôt.. un berger du mouton est beaucoup mieux q ‘ un chauffeur du taxi.. ce sont des délinquants.. leur place dans un prisons..
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24 - شاهد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:57
انا من مستعملي سيارات الاجرة ولا ادافع عنهم هل تعد 36 سنتيما انخفاضا على من تضحكون ؟
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25 - Manutd الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:59
المغرب داهب الى الجحيم لامحال جل القطاعات متهالكة اما اصحاب الطاكسيات الحل الوحيد هي مقاطعتهم لانهم مجموعة من اللصوص والاستغلالين او بالاحرى العياشة الحل هو خصخصة هاذا القطاع
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26 - لهبيل الخميس 08 نونبر 2018 - 00:31
المغرب البلد الوحيد الدي توجد فيه نقابات ضد الشعب.نقابه التعليم. وارباب الشاحنات وسياره الاجره.مجرد مصاصي دم المغاربه.
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27 - اوبري الخميس 08 نونبر 2018 - 00:42
نتمنى تفعيل والسماح لبرنامج uber بالاشتغال داخل جميع المدن وسترون كيف ستنخفظ الاسعار
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28 - التازي الخميس 08 نونبر 2018 - 00:43
انا مافهمتش واش هاد البلاد ما بقا حاكمها حد لي يبغا يدير شي بلان ينوض يطبقو لا حسيب ولا رقيب.
مهزلة والله تا مهزلة.
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