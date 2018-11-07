24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4913:1616:0818:3419:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)

  2. الإقلاع عن تدخين "الحشيش" يحسن ذاكرة الشباب (5.00)

  3. جماعات بالعرائش تستفيد من حافلات للنقل المدرسي‎ (5.00)

  4. الراحل الصقلي .. موجّه تربوي وأديب موسوعي (5.00)

  5. عائلات معتقلي "حراك جرادة" تندد بالمتابعات "الجائرة" للنشطاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الداودي "يحلم" بقتل الفقر وتوزيع ألف درهم على المعوزين بالبلاد

الداودي "يحلم" بقتل الفقر وتوزيع ألف درهم على المعوزين بالبلاد

الداودي "يحلم" بقتل الفقر وتوزيع ألف درهم على المعوزين بالبلاد
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:00

قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن حلمه يتمثل في توزيع الدعم المباشر على الفقراء لإنهاء سطوة "الكبار" على الميزانيات، التي ترصدها الحكومة سنويا في إطار صندوق المقاصة لدعم بعض المواد.

وأضاف الداودي، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "الحكومة ستواصل الدعم إلى حين إخراج السجل الاجتماعي إلى الوجود"، موردا أن الزيادة في أسعار البترول لها علاقة كذلك بالغاز الذي نستهلك في المنازل.

وفي الوقت الذي أبدى فيه الوزير أمله أن يكون هناك تراجع في الأسعار في السوق الدولية، أبرز أن مخصصات المقاصة التي بلغت 17 مليار درهم في مشروع مالية 2019، يستفيد منها غير المستحقين.

واستطرد أنه "لو ذهبت هذه الأموال إلى المستحقين، لتم القضاء على الفقر في المغرب. لكن في غياب الاستهداف، فإن هذا الأمر سيكون مؤجلا".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الحكامة أنه "لو تم توزيع الدعم المباشر في حدود مليون ونصف مليون عائلة، بما معدله ألف درهم، فسيكون في حدود 5 مليارات درهم"، مبرزا أن هذا الرقم يقل بكثير عما تخصصه الدولة لغاز البوتان وحده الذي وصل 12 مليار درهم.

الداودي يرى أنه "ضمن برامج الأحزاب السياسية ليس هناك حزب واحد يرفض إصلاح صندوق المقاصة، وهذا مكسب للمغرب"، مشددا على أن دعم "البوطا" يجب أن يتجه إلى الفقراء لأن هناك من يستعمل 100 قنينة في اليوم لأغراض تجارية، كما أن قطاع الدقيق يعرف اختلالات كبيرة تستوجب إصلاحا عاجلا.

الداودي كشف لأول مرة أن هناك نظاما لمعرفة الأسعار في المغرب، رغم أن القطاعات الحكومية لا تتوفر على نظام معلوماتي موحد بهدف إدماج المعطيات، مبرزا أن مجلس المنافسة في صيغته الجديدة سيرى النور قريبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - متتبع الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:11
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - هشام الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:12
باراكا ما تضحكو علينا 1000 درهم للعائله مليون اوناس العائلات اعطينا خمسه فاصله خمسه مليار في السنه ماشي في الشهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - عبداللطيف الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:12
أحلم سيدي الوزير، فإن الحلم لا يكلف صاحبه درهما و لا دينارا،
أحلام سعيدة سي الداودي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - rien pigé الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:13
حلمه ؟
حنا دابا الفقراء ينعسو حتى تفيق من الحلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
5 - om ayman الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:13
هذه قمة الاستهزاء بالمواطن وزيرة تضع في يدها ساعة ب 20 مليون والف درهم قادرة على اعالة عائلة وانقذها من الفقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - Abdou rabat الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:14
أودي كتجيو تكحلو ليها كتعوروها كون غي تسكتو أحسن. أحسن طريقة لمحاربة الفقر هي المحاسبة حماية المال العام وترشيد النفقات وعدد الوزراء والبرلمانيين وحدف التقاعد ديالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - ناخب سابق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:14
الحكومة تقول : مخصصات المقاصة تذهب لغير من يستحقها . المواطن يقول : تعويضات الوزراء والبرلمانيين تعويضات غير مستحقة . إذن تيقو بنا باش نتيقو بيكون عندها الحل سيفرض نفسه . وينتهي الكلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - abrid الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:15
توزيع النقود مجانا يعتبر ريعا
علمه كيف يصطاد السمكة احسن
وان كان مقعدا ولا يستطيع علمه كيف يستثمر فيما يملكه واحميه من غطرسة المنافسين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - مغربية غيورة على وطنها الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:15
ي
اودي حيد غي نتا و داك الحكومة ديال تجار الدين ديال العتماني ورباعتو والفقر كامل غايتحيد حيت نتوما من نهار شديتو الحكومة والنحس تابع هاد البلاد الله ياخئ فيكوم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - حمزة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:15
أجي. هاد السيد ماشي كان قدم الاستقالة ديالو؟؟ اش باقي كايدير فالحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - مواطن الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:15
الذي يستعمل ١٠٠ بوطا لاغراض تجارية كالفلاحة مثلا يبيع للفقير الجزر بدرهمين للكيلو، والدجاج ب ١٠ دراهم للكيلو. ارفع عنه الدعم وسوف يبيع الجزر ب ١٠ دراهم والدجاج ب ٥٠ درهما. ولن تنفع الفقير 1000 درهم. ثم من هو الفقير؟ في المغرب من يعيش في دوار ب 1500 درهم شهريا احسن من موظف يعيش وسط الرباط ب 5000 درهم. ليست العبرة بالدخل، ولن تكون ايها الوزير اذكى من الحسن الثاني التي اخترع صندوق المقاصة واعتبره وسيلة للدعم الاجتماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - brahim الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:16
ولو كان هذا الحلم حقيقة. لا يستفيد منها الفقير لأن الأغنياء هما الاشخاص اللذي سيستفيد. مثل( الرميد +- والدقيق المدعمة لا يستفيد منه الفقير. ))..لك الله يا الفقير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - abdou الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:17
يا سلام عليك السي الداودي ستقضي على الفقر ب1000درهم.قل الحق او اصمت خير لك.لا تستهزئ بالفقراء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - elyoussfi الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:17
أول مرة كنشوف أن الدولة كتفكر تدير شي حاجة مزيانة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
15 - لغة المشاعر والخشب . الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:17
( أحلم ) ...
لو قمتم فقط بدعم قطاع الصحة العمومية ستكونون قد بدأتم في مسلسل اصلاح يصالحكم مع أبناء الشعب أما العجعة بلا طحين فقد مل منها ملل المغاربة وطاج .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - الحلم العميق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:17
أنا متقف تماما مع عنوان المقال. السيد الداودي يحلم أو ربما يخرف. القضاء على الفقر يبقى شعارا سياسيا يلوح به كل من يسعى إلى الفوز في الانتخابات والفوز بمقعد في البرلمان أو حقيبة وزارية في الحكومة. الفقر والغني وتفريق الأرزاق أشياء خلقها الله تعالى بحكمة منه وستبقى هذه الفوارق إلى أن تقوم الساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - ملاحظ مغربي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:18
كفى من الضحك على الذقون!

والله هؤلاء المنتمين لما يسمى بالحزب الإسلامي قتلونا غير بالشعبوية والشفوي والأكاذيب، لدرجة أنه حتى اتباعهم لم يعد يصدقونهم ومابلك ببقية الشعب المغربي..
جعجعة بلا طحين...هؤلاء أثبتوا للرأي العام كله انهم ظاهرة صوتية بامتياز؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - ابو ايمن الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:18
لم يبق لكم سوى دعم البوتاجاز غي مهدوا وعلاش السي الداودي ما تنقصوش من أجوركم واجور البرلمانيين والامتيازات ديالكم والنهب والسرقات وشوف شحال غادي توفرو احسن حاجة ان ترحلو وغادي الفقر يرحل معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - الشعب يريد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:19
بالله عليكم هل مثل هاذا الكلام يصدر عن مسؤول في مستوى وزير .
الشعب مقهور و يموت ببطئ و هو عايش في الأحلام و غير مبالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عبدالله الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:20
لسنا عدميين و نتمنى دالك لكن التمني شيئ و الواقع شيئ أخر فالواقع يقول أن كل من يقود هدا البلد هو اما فاشل و دون المستوى لكنه يتمعش بأموال الشعب أو شخص دو خبرة و قدرة على العمل لكنه انضم الى الركب فأصبح معتاش كبقية من يحيطون به أن الفقراء فلم يفقدو الأمل لأن الله موجود و يرى و يسمع و يمهل و لا يهمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - أمان عمر الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:20
مشروع ممتاز يعوزه فقط التنفيذ وممكن ب 20 مليار درهم أي يستهدف 4 ملايين أسرة مغربية ونقضي على الفقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Tarik الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:20
ياربي هاد السيد يفهم راسو ومشي فحالو،كان مسؤولا وززيرا عدة مرات والنتيجة صفر.كيتنشوفك تيشدني التقزز نتا اوالخلفي والعثماني ؤ زيد ؤزيد.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - ولد الري____ش الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:20
الحكومة تحلم الوزراء يحلمون البر_مائيون يحلمون والشعب يحلم ...........ولما ينجلي الليل ويطل الفجر نستفيق ويذهب كل منا الى ما اعتاد عليه يوميا !!!!الكذب نوعان _الكذب في الحلم _والكذب وجها لوجه _لنحتفل بحلم الداودي ونصفق له بحرارة لانه حلم حلما في صالح الفقراء ...!وبهذا الحلم يكون قد جنى على نفسه ويدق اخر مسمار بنعشه الوزاري لانه ببلادنا لا يحق لوزير ان يحلم هكذا حلم!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - المهدي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:20
ونحن نحلم باليوم الذي نستيقظ فيه ونرى كمامركم وقد اختفت الى غير رجعة .. المسؤولون في الدول التي تحترم نفسها يخططون ويحددون جدولا زمنياً محدد التاريخ لتنزيل برامجهم ووزيرنا بعد ان كاد يستنفد ولايته الثانية لا زال يحلم !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - youssef الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:21
أقتل الفساد و الريع و قم بتوزيع العادل للثروات وسيموت الفقر حقيقة بلا أحلامك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - marocain الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:22
1000 درهم ولاكن لذينا 100 اسد في البلاد .
هل هذا كلام جدي او رجال المطافي او "طمع الهبيل باش انعاس"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - حسن الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:22
اولا من يستهلك الغاز. اصحاب المزارع الكبار لكن يجب دعم الطاقة الشمسية و ستنخفض كمية استهلاك الغاز و ايضا سنحافظ على البءية .كل شي له علاج لكن ماخصناش نبقاو نتفرجو خاص العمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - سمسم الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:22
سمعوا يالحكومة سلموا لكل اسرة دفتر اقتناء قنينة الغاز التلاتة الأولى ب 25 درهم وفوق دالك 120 درهم في الشهر .. هانا لقيت ليكم الحل يالاه سارعوا في احصاء الاسر ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - Sim الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:23
Monsieur daoudi il rêve il croit que les marocains compte sur ses mensonges laisser le peuple tranquille et vous jouer pas avec ses sentiments
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - absurde الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:23
"...مخصصات المقاصة التي بلغت 17 مليار... لو ذهبت هذه الأموال إلى المستحقين، لتم القضاء على الفقر في المغرب."

واش ما يعادل 1 مليار دولار هو اللي ناقص من ميزانة المغرب للقضاء على الفقر

عجيييييييييب !!! اما هاذ الوزير ما تايعفش يحسب, اما تايعتابرنا كاملين حمير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - Atafi الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:23
يحلم بتقاعد مريح لأحفاد احفاده اما هو فتمكن وما يقول فمجر حبر على ورق ويكفي انه خرج في مظاهرة ضد الشعب فكيف سيخدمهم اللهم الا اذا اختل عقليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.