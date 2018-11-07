اختلالات نظام "راميد" تقود العثماني والدكالي إلى القصر الملكي

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة أنس الدكالي.

وأفاد الديوان الملكي، ضمن بلاغ له بهذه المناسبة، بأن العاهل المغربي خلال هذا الاستقبال، أخذ علما بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهاته المتعلقة بقطاع الصحة، المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان.

ويتعلق الأمر، يضيف المصدر، على الخصوص بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة.

واسترسل بلاغ الديوان الملكي بأنه خلال هذا الاستقبال، أخذ الملك علما بأولى خلاصات اللجنة التقنية الوزارية التي تم إحداثها لهذه الغاية.

"وبهذه المناسبة، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية" يورد البلاغ ذاته.

وفي هذا الصدد، يردف المصدر، جدد الملك التأكيد على "العناية السامية التي يخص بها قطاع ومهنيي الصحة، والإرادة الملكية في رؤية هذا القطاع الحيوي يكتسب على نحو سريع النجاعة والتطور العميق لأدائه وجودة الخدمات الممنوحة".

ويكمل بلاغ الديوان الملكي: "يتمثل الهدف في أن يبدأ المواطنون في معاينة أوجه تحسن ملموسة في تنفيذ مخطط العمل الجاري بلورته".