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لفتيت: الجهود الأمنية تحاصر الجريمة .. والإرهاب يهدد المملكة

لفتيت: الجهود الأمنية تحاصر الجريمة .. والإرهاب يهدد المملكة
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:36

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "الجهود المبذولة في مجال محاربة الجريمة بالمغرب مكنت من التحكم في الوضعية الأمنية"، مشيرا إلى أن الوضعية تبقى عادية؛ ما انعكس على صورة المغرب فيما يتعلق بالاستقرار الأمني.

وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية حريصة على التصدي لمختلف مظاهر الجريمة التي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن، خاصا بالذكر حمل الأسلحة البيضاء والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بالقرب من المؤسسات التعليمية.

وكشف المسؤول على الداخلية أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير التي تندرج ضمن تفعيل الاستراتيجية الأمنية، مشيرا إلى أن الهدف هو تحسين التدخل الأمني عبر إحداث وحدات أمنية جديدة، وتطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية.

لفتيت نبه إلى أن المغرب يواجه مثل باقي دول العالم خطر تزايد النشاط الإرهابي، مؤكدا انخراط المملكة في مواجهة الظاهرة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في ظل العودة المفترضة لعناصر التنظيمات الإرهابية من مختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة في سوريا والعراق وليبا ودول الساحل؛ ما يجعل المغرب هدفا للخطر الإرهابي.

وزير الداخلية وهو يتحدث عن استراتيجية الدولة المغربية لمواجهة الإرهاب، أوضح أن المغرب تمكن من تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية وتقديم العديد من المتهمين للعدالة، مبرزا أن المملكة تطبق مبادئ المحاكمة العادلة لهؤلاء المتهمين، في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية.

من جهة ثانية، أوضح لفتيت أن الاتجار الدولي بالمخدرات أصبح يشكل خطرا متناميا، بالنظر إلى حجم المداخيل التي تضخها السوق الدولية للمخدرات وعلاقتها بالتمويلات المشبوهة، موردا أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، "لاحظنا تزايد محاولات شبكات التهريب الدولي للكوكايين استعمال المغرب كمعبر لتهريب هذه المادة السامة نحو بلدان أخرى".

وأسفرت العمليات التي باشرتها السلطات الأمنية، بحسب لفتيت، إلى متم شهر شتنبر 2018، عن "ضبط أكثر من 51 طنا من الشيرا، و90 طنا من الكيف، وأزيد من 617 كيلوغراما من الكوكايين، و606 آلاف وحدة مهلوسة"، مشيرا إلى أنه تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الوزراء ديال اخر الزمان الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:50
كل مرة كيطلو علينا بشي خطة جديدة باش يلهيو بها الشعب المغلوب على امره
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4
2 - مواطن عادي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:52
"الجهود المبذولة في مجال محاربة الجريمة بالمغرب مكنت من التحكم في الوضعية الأمنية"...
معا الجملة الاولى معا الكذوب بداو كاليك التحكم فالوضعية الامنية... راه ولاو المجرمين كتر من المواطنين المسالمين... المشكل كاين فالقضاء و عاد من بعد الشرطة.
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2
3 - رشيدو الخميس 08 نونبر 2018 - 00:08
الشرطة تبدل مجهودات جبارة في صمت وصبر لا مثيل لهما من أجل استقرار وتوازن الكل. واليوم لا بد من التفاتة ولو صغيرة لاسرة الامن الوطني. فصغار الموظفين يعانون من الغلاء والكراء وووو.... وتحسين الاجور ضرورة ملحة.
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-2
4 - مبارك الخميس 08 نونبر 2018 - 00:13
جهود يشكر عليها السيد الوزير و اجهزة الساهرة على الوضع المغرب في موقع استراتيجي يحسد عليه لدا وجب ضبطه من الناحية الامنية المرجو من السيد الوزير ان تشمل خطط الامنية كل المدن التي تعرف جرائم في بعض النقط . و كدالك. ان يعطي اهمية للشكايات المواطنين والضغط لتفعيل التوصيات التي صدرت عن مؤسسة وسيط المملكة في حق الجماعات الترابية و الادارات التابعة لداخلية لان رد الحقوق لاصحابها هو امن بحد داته . وشكرا سيد وزير .
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5 - تقدمنا بكري الخميس 08 نونبر 2018 - 00:14
هاد الوزراء مخير منهم مكيعرف يدير حتى جملة مفيدة يعني مستواهم ظعيف جدا
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