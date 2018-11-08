24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:5013:1616:0718:3319:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)

  2. دراسة: الغالبية الساحقة من المغاربة تعارض "التوقيت الصيفي" (5.00)

  3. شبح "الساندريات" يحصد روح عامل عشريني في "عاصمة الفحم" (5.00)

  4. يوفنتوس وبرشلونة يحتفيان بذكرى المسيرة الخضراء (5.00)

  5. الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "قادمون وقادرون" تطالب بتحسين عيش المغاربة

"قادمون وقادرون" تطالب بتحسين عيش المغاربة

"قادمون وقادرون" تطالب بتحسين عيش المغاربة
هسبريس من الرباط
الخميس 08 نونبر 2018 - 02:12

انعقد الاجتماع الشهري للهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، بحضور عدد من عضوات وأعضاء الهيئة الاستشارية الوطنية والجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة والمنتدوبون الترابيون.

اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الحركة، "توج بإعطاء انطلاقة الموقع الإلكتروني الرسمي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، لما لهذه المحطات من معنى في قلب تحولات المجتمع والدولة، كما عرف تقديم عرض مفصل حول دينامية الحركة بكل جهات المملكة وآفاق عملها".

وأضاف البلاغ أن اللقاء توقف عند الإعداد المادي والأدبي والمالي لعقد دورة المجلس الوطني الثاني في منتصف الشهر المقبل بإفران، كما تم التذكير بالتحضير للندوة الوطنية الثانية حول التعليم، وبمجمل الأنشطة المقررة في مجموعة من الجهات.

وجددت الحركة في بلاغها تمسكها بكل المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، "وبتوسيع دائرة التعاون والتفاعل الايجابي مع الفاعلين المدنيين وغيرهم في مجالات عملهم، من خلال الحوار والشراكة، وتعزيز القدرات وتشجيع الديناميات، وترجمة كل المطالب وأجرأتها على أرض الواقع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.