"قادمون وقادرون" تطالب بتحسين عيش المغاربة

هسبريس من الرباط

انعقد الاجتماع الشهري للهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، بحضور عدد من عضوات وأعضاء الهيئة الاستشارية الوطنية والجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة والمنتدوبون الترابيون.

اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الحركة، "توج بإعطاء انطلاقة الموقع الإلكتروني الرسمي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، لما لهذه المحطات من معنى في قلب تحولات المجتمع والدولة، كما عرف تقديم عرض مفصل حول دينامية الحركة بكل جهات المملكة وآفاق عملها".

وأضاف البلاغ أن اللقاء توقف عند الإعداد المادي والأدبي والمالي لعقد دورة المجلس الوطني الثاني في منتصف الشهر المقبل بإفران، كما تم التذكير بالتحضير للندوة الوطنية الثانية حول التعليم، وبمجمل الأنشطة المقررة في مجموعة من الجهات.

وجددت الحركة في بلاغها تمسكها بكل المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، "وبتوسيع دائرة التعاون والتفاعل الايجابي مع الفاعلين المدنيين وغيرهم في مجالات عملهم، من خلال الحوار والشراكة، وتعزيز القدرات وتشجيع الديناميات، وترجمة كل المطالب وأجرأتها على أرض الواقع".