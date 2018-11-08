مجلس النواب يوضّح إجراءات التوظيف في أسلاكه

هسبريس من الرباط

قالت رئاسة مجلس النواب: "على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من معلومات خاطئة حول التوظيفات بمجلس النواب، يؤكّد المجلس أن عملية التوظيف بأسلاك موظفيه تخضع لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، الذي ينص على ضرورة إجراء المباراة من أجل ولوج أسلاك موظفي المجلس".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2018 رصدت 20 منصبا ماليا من أجل تلبية الحاجيات الملحة من الموارد البشرية المؤهلة، وقرر مكتب مجلس النواب تنظيم مباراة من أجل شغل المناصب المتوفرة كلها دون استثناء، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وحدد المعايير والشروط التي يجب استيفاؤها في ملفات المترشحين، وقد تم الإعلان عن الخبر في حينه بعد اجتماع مكتب المجلس ببلاغ الاجتماع الأسبوعي".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم تفويض تدبير المباراة بصفة عامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال تنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية، مع تشكيل لجنة من أعضاء المكتب للإشراف وتتبع سير العملية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "جميع المناصب المالية التي رصدت في ميزانية مجلس النواب هي المناصب ذاتها التي يتم التباري بشأنها".

وللتذكير، يضيف البلاغ، "فإن آخر مباراة لولوج أسلاك موظفي مجلس النواب أجريت سنة 2006، كما أن هناك خصاصا كبيرا في الموارد البشرية بالمجلس، بالمقارنة مع العديد من البرلمانات"، داعيا في ختام البلاغ "المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار التي تهم المؤسسة التشريعية، مع التأكيد أن رئاسة المجلس والمصالح الإدارية المختصة مستعدة لتقديم التوضيحات والإجابة على تساؤلات نساء ورجال الإعلام".