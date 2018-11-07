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حسابات فلكية: ذكرى المولد النبوي يوم 20 نونبر

حسابات فلكية: ذكرى المولد النبوي يوم 20 نونبر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:06

أفاد الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط‬، بأن "يوم الثلاثاء 20 نونبر الجاري هو ذكرى المولد النبوي الشريف، وهذا ما ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مغرب يوم غد الخميس 29 صفر الخير الموافق لـ 8 نونبر".

وأضاف العيساوي أن "رؤية هلال شهر ربيع الأول ستكون واضحة، حيث تولد الهلال، أو ما اصطلح عليه بالاقتران أو الاستهلال، اليوم الأربعاء على الساعة 16:02 بالتوقيت العالمي، ومعها يكون عمر الهلال وقت التحري غدا الخميس 25 ساعة و28 دقيقة تقريبا".

وبناء على ما ذُكر، يضيف العيساوي، "يكون فاتح ربيع الأول 1440 هو يوم الجمعة 9 نونبر، والثلاثاء والأربعاء 12 و13 ربيع الأول الموافق لـ 20 و21 نونبر، عطلة رسمية يعطل فيهما العمل في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية إن شاء الله".

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