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كُتّاب وآراء
حسابات فلكية: ذكرى المولد النبوي يوم 20 نونبر
أفاد الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، بأن "يوم الثلاثاء 20 نونبر الجاري هو ذكرى المولد النبوي الشريف، وهذا ما ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مغرب يوم غد الخميس 29 صفر الخير الموافق لـ 8 نونبر".
وأضاف العيساوي أن "رؤية هلال شهر ربيع الأول ستكون واضحة، حيث تولد الهلال، أو ما اصطلح عليه بالاقتران أو الاستهلال، اليوم الأربعاء على الساعة 16:02 بالتوقيت العالمي، ومعها يكون عمر الهلال وقت التحري غدا الخميس 25 ساعة و28 دقيقة تقريبا".
وبناء على ما ذُكر، يضيف العيساوي، "يكون فاتح ربيع الأول 1440 هو يوم الجمعة 9 نونبر، والثلاثاء والأربعاء 12 و13 ربيع الأول الموافق لـ 20 و21 نونبر، عطلة رسمية يعطل فيهما العمل في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية إن شاء الله".