القضاء يلغي قرارا بتعيين شباعتو مندوبة بميدلت

ياسين أوشن

بعدما رفع دعوى قضائية ضده منذ أبريل الماضي، قضت المحكمة الإدارية بمكناس، الثلاثاء 25 أكتوبر الماضي، بإلغاء قرار لوزير الصحة أنس الدكالي، بتعيين فاطمة شباعتو مديرة بالنيابة للمستشفى الإقليمي بميدلت.

وحسب نسخة من الحكم، فإن عبد القادر السهلي، الذي شغل منصب المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بميدلت قبل شباعتو لمدة 7 أشهر، لجأ إلى القضاء لإلغاء هذا التعيين بتاريخ 03-04-2018.

ويضيف الحكم ذاته الحامل لرقم 65/7110/2018، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه بعد 15 إجراءً، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك في حكم قطعي رقم 770.

وتجدر الإشارة إلى أن أنس الدكالي، سبق له في الثاني فبراير من السنة الجارية، أن وجه للمدعي السهلي، رسالة شكر وتقدير على المجهودات التي يبذلها للرقي بمنظومة الصحة بالإقليم.

وأردفت الرسالة ذاتها التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن السهلي "قام، بنجاح، على رأس فريق صحي إقليمي بميدلت، بتنسيق عملية إنقاذ امرأة حامل تقطن بدوار إمتشيمن بجماعة تونفيت الواقعة على بعد أكثر من 90 كيلومترا عن المستشفى الإقليمي لميدلت".

وأضافت الرسالة عينها، وهي تثني على عمل الدكتور السهلي، أنه "تمت عملية إنقاذ هذه السيدة وولادتها في ظروف طبيعية، أسفرت عن ولادة طفلة في ظروف صحية جيدة هي والأم بفضل التدخل الناجح للفريق الطبي والتمريضي".

وختم وزير الصحة رسالته بعبارات "التنويه بالكفاءة العالية لكل المتدخلين وتضحياتهم وجهودهم الحثيثة، التي أبانوا عنها كفريق متكامل وتفانيهم في القيام بالواجب المهني بوجه مشرف".