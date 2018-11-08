وزارة التربية تفتح باب توظيف أطر الأكاديميات

ياسين أوشن

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي (قطاع التربية الوطنية)، عن تحضير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتنظيم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات.

وحسب بلاغ للوزارة، فإنها "تخبر كافة الراغبين في المشاركة في هذه المباريات، بضرورة القيام بالتسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشح، والذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة توظيف الأساتذة".

وأضاف البلاغ ذاته الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنه "سيتم التسجيل القبلي ابتداء من يوم الخميس 8 نونبر 2018".

ويردف البلاغ ذاته، أن المباراة تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها والمتوفرين على المؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية، علاوة على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية "تخصص مهن التدريس" المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي في مهن التدريس، فضلا عن شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

وخصصت الوزارة هذه السنة 15 ألف منصب شغل سيتم توزيعها على الأكاديميات الجهوية حسب الخصاص في المدرسين الذي تعاني منه.