24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:5013:1616:0718:3319:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. يوفنتوس وبرشلونة يحتفيان بذكرى المسيرة الخضراء (5.00)

  2. الأمن يوقف مغامرة تاجر مخدرات وسط شيشاوة (5.00)

  3. الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)

  4. الريسوني رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (5.00)

  5. تلاميذ يحتجون في فاس للمطالبة بعودة المغرب إلى "توقيت غرينتش" (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العثماني يتمسّك بالتوقيت الصيفي ويتفاءل بنجاح الساعة الإضافية

العثماني يتمسّك بالتوقيت الصيفي ويتفاءل بنجاح الساعة الإضافية

العثماني يتمسّك بالتوقيت الصيفي ويتفاءل بنجاح الساعة الإضافية
هسبريس من الرباط
الخميس 08 نونبر 2018 - 14:40

أبدى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تمسكا بإنجاح عملية استمرار المغرب في اعتماد الساعة الإضافية، والتي مازالت تثير ردود فعل رافضة لها، خصوصا في صفوف التلاميذ وأوليائهم.

العثماني، الذي كان يتحدث خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، قال: "إن هذه المرحلة التي تلت اعتماد الساعة الإضافية ستكون للتقييم، ولدينا تفاؤل بأن الأمور ستنجح"، مؤكدا أن الحوار مستمر مع مختلف الشركاء من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المرتبطة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر.

وأضاف رئيس الحكومة: "إلى جانب الحوار الذي فتحه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومع قطاع التعليم الخصوصي، سنفتح بدورنا باب الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وسنستمر فيه لاتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب".

وأعلن العثماني تتبع الموضوع من خلال "آلية التقييم والتتبع" التي تضم عددا من الوزارات المعنية، معتبرا إياها "الآلية التي ستصبح مؤسساتية وثابتة"، وزاد موضحا: "لأننا نريد الاستمرار في التقييم والتتبع واتخاذ الإجراءات المواكبة عن طريق الاستماع إلى المواطنين وإلى المقاولات".

وأكد رئيس الحكومة أن تعديل التوقيت المدرسي بتأخير الدخول من الثامنة إلى التاسعة صباحا سيتم الشروع فيه ابتداء من الإثنين المقبل، كما جاء في بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب المرونة في الالتحاق بالإدارات بالنسبة للموظفين، موضحا أنه سيصدر يوم غد الجمعة مرسوما في الجريدة الرسمية سيعدل المرسوم الخاص بمواقيت عمل الإدارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - Ahmed الخميس 08 نونبر 2018 - 14:47
العثماني يتمسّك بالتوقيت الصيفي إنتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-73
2 - roo الخميس 08 نونبر 2018 - 14:49
أقسم بالله العظيم أن الحكومة تدافع عن جهات لا نعلمها لا يمكن أن يكون كل هذا الإصرار من أجل لا شيء !!! حذاري من استغباء المغربة فنحن لسنا مداويخ كما تصفوننا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
107
3 - أبو سهيل الخميس 08 نونبر 2018 - 14:49
شوف زيد 24 ساعة ولا زيد 100 عام لأننا تقدمنا ب 100 سنة ضوئية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - علي امرابط الخميس 08 نونبر 2018 - 14:50
حصلتي احمادي هذ هي التالية ديالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
5 - عبد الحفيظ الخميس 08 نونبر 2018 - 14:50
الحوار مع الشركاء يكون قبل التطبيق و ليس بعد
ااك غادي فالخسران العثماني
عليك الرحيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
6 - أحمد الخميس 08 نونبر 2018 - 14:53
العثماني يحلم ويفسر حلمه على طريقته الخاصة فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
7 - mariam الخميس 08 نونبر 2018 - 14:54
الله يخود فيك الحاق شمن النحاح لي كتهدار عليه سراحة تينا مبقتشي صلاح نشعب وخا معمرك كنتي صلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
8 - salah kamal الخميس 08 نونبر 2018 - 14:55
عن أي مرونة يتحدث هذا " الكاتب العام "" أما رئيس حكومة كبيرة و ابعيدة اعليه.
الحقيقة المشكل ماشي فيه صراحة...المشكل في هدوك النيام اديال البرلمان. غير سير عله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - حكومة"إن عاكسنا"اللاشعبية الخميس 08 نونبر 2018 - 14:56
يبدو أن حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و رئيسها و تحالفها دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة مصرة على معاكسة المطالب الشعبية الإجتماعية و الإقتصادية العادلة و المشروعة لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية ومنهم التلاميذ و حركتهم التلاميذية التي تخوض هاته الأيام احتجاجات بطولية مستمية و التي ستتوسع وتتمدد بعد تصريحات العثماني وحكومته المتشبتة بقرارها القسري اللاشعبي الإجباري بفرض هذا التوقيت قسرا و قهرا وضدا على إرادة أبناء الشعب الكادح و المقهور..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - سعيد الخميس 08 نونبر 2018 - 14:57
ارى أن سي العتماني لا يريد ان يفهم ان. الشعب لا يريد هده الساعة .ارى انه لا يعيرنا اهتمام . والله مافهمت والو .يقولون ان إضافة الساعة وفرت لهم 250 مليون درهم اين دهبت هده الاموال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - rabii الخميس 08 نونبر 2018 - 14:57
j ai jamais vu comme ce desordre dans les decisions. c vrais il y a un gain economique a court terme mais il y a une grande perte du patrimoine humain a long terme surtout en matiere du desordre des reflexe. le probleme c pas ajouter ou enlever une heure mais le plus grave c est que il y aura une baisse de performance srtt pour les employés publiques. en allemagne ils combattent a rendre l entree au travail à 6 h du matin et nous on cherche a soulager la fonction publique. bref c ça la strategie du gouvernement. bravo Mr othmani vous etes toujours en declin.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - واش اتحلم الخميس 08 نونبر 2018 - 14:57
الموظفين هناك مساعدة يعني غادر العمل من اجل احضار ابناءه من المدرسة الي المنزل وكيف سيغادر الشخص الدي يشتغل في القطاع الخاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - rachid الخميس 08 نونبر 2018 - 14:57
 كما جاء في بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب المرونة في الالتحاق بالإدارات بالنسبة للموظفين، موضحا أنه سيصدر يوم غد الجمعة مرسوما في الجريدة الرسمية سيعدل المرسوم الخاص بمواقيت عمل الإدارة. صافي الادارة مشاة غانزيدو مرونة على مرونة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - rachida الخميس 08 نونبر 2018 - 14:58
نحن الشعب نريد ان نعرف لماذا هذا التمسك باستمرار التوقيت الصيفي خصوصا وانكم تريدون التساهل مع الموظفين هذا يعني ان الموظف يستطيع ان يتاخر عن العمل وبهذا المتضرر هو المواطن الذي يكون في حاجة ماسة لكسب الوقت .كان يوم اسود عندما وثقنا في المصباح المظلم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - زكرياء الخميس 08 نونبر 2018 - 14:58
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... ان لم تستحي فاصنع ما شئت !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - ماروكي الخميس 08 نونبر 2018 - 15:00
الله ياخد فيك الحق وكل من كان سببا في اضافة هذه الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - ولاد اوشاح الخميس 08 نونبر 2018 - 15:00
سخسختنا بهد ساعة الله سخسخك في الاخرة هدا منقدر نقولو ليك عيب وعار دير فهد شعب مغلوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - BATLIMOUSS الخميس 08 نونبر 2018 - 15:00
سي العثماني طبيب نفسي يتلدد بإذخال المغاربة في كل الأمراض النفسية من إكتئاب و هلوسة و أرق و إنفصام الشخصية و قد يأدي بهم للزهايمر أو إنتحار جماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - إبراهيم الجديدة الخميس 08 نونبر 2018 - 15:00
شتتونا مع وليدتنا الله ياخد فيكم حتى الانتخابات السي الفقيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
20 - ادريس٥ الخميس 08 نونبر 2018 - 15:02
أيها الوزير الشعب المغربي واعي لمخطط الفاسدين مثلكم حكومتكم فاشلة لأنكم لم تحترمو مشاعره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
21 - عبدالحق الخميس 08 نونبر 2018 - 15:02
الحمد لله. حكومة لا تراعي مشاعر المغاربة. لدي وصفة فعالة ضدها أي في جميع الانتخابات القادمة لا تصوتو على هذه الحكومة أي الأحزاب المشكلة لها والسلام إلى مزبلة التاريخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - تازاوي الخميس 08 نونبر 2018 - 15:03
إوا على هاد الحساب ..حنا التلاميذ .. غانبقاو متمسكين باﻹحتجاج ديالنا في ربوع المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - حسن الخميس 08 نونبر 2018 - 15:03
راه كنقول ليكم ياخوتي راسو قاسح اش من فايدة غنربحو من ساعتك الزايدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - wood الخميس 08 نونبر 2018 - 15:03
نفس السياسات المتبعة ، يصرخ المغاربة و يحتجون و في الأخير يحنون رؤسهم و يقبلون بالأمر الواقع . فتغيير التوقيت ليس لأول مرة يحدث في المغرب ،و كذلك غيرها الكثير من القوانين و الإجراءات المجحفة التي استنكرها المغاربة و أحتجوا أو تظاهروا ضدها و في النهاية أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم. و من جهة أخرى قد تكون هذه الإجراءات لبس وراءها لا طاقة و لا أوروبا بل فقط هدفها قياس مدى قدرة الشعب على التكثل أم أنه ما زال شعب غنوع !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - منير التولالي الخميس 08 نونبر 2018 - 15:04
ما يقوم به العثماني و حكومته هو تدويخ المغاربة بخزعبلات تافهة كمشكلة الساعة للتغطية على أزمة تهدد الإقتصاد المغربي بسبب ارتفاع المديونية و نسبة التضخم و البطالة و انخفاض معدل الإدخار ...الناتجة عن الفساد و سرقة خزينة الدولة و السياسات الهوجاء لحكومته و الحكومات السابقة .
زاد في كلشي و مازال الأزمة ....أتمنى فقط ألا يزيد في أيام الأسبوع بدعوى المنفعة الإقتصادية ...
خاصك تبدل النظارات ...راه المشكلة في الفساد و التحكم و زواج السلطة بالمال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - RADO الخميس 08 نونبر 2018 - 15:04
مزال ما بغا يحشم احيد هاد ساعة المشؤومة مع علمه برفضها من جميع المغاربة. علاش شاد معنا الضد ما فهمتش. واش باش يخبي بها امور ميزانية 2019 و ميزانية القصر و ارتفاع سعر الغازوال و حادثة بوقنادل و زيد و زيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - حسبن عمري الخميس 08 نونبر 2018 - 15:04
سبق لمسؤول حكومي ان صرج ان التوقيت الجديد.امر سيادي. اذن لا يد ولارأي لحكوكة تصريف الاعمال. فلماذا يروم العثماني تبيضةمواقف القص. لماذا ينحاز الى قرار مرفوض شعبيا..لماذا يدافع عن خيار يضر بالشعب وبفئة واسعة المتمدرسون..اضعف حكومة واضعف رئيس وزراء سينهي مشوره السياسي مركونا على جنب ويفقد مصداقيه بطريقة مخزية..لاتليق بمثله..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - سفيان الخميس 08 نونبر 2018 - 15:05
العثماني سيكون السبب في انتشار الفوضى بشثى ارجاء المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - ميمون الخميس 08 نونبر 2018 - 15:05
ندعو النقابات الى تحمل مسؤولياتها...
لابد من الدعوة الى اضرابات عامة مفتوحة...
الوضعية وصلت الى ما لا يحمد عقباه...
الشعب يإن والحكومة لازالت تغالط الرأي العام...
الوطنية في الحضيض...
الشعب يرى الدولة تتفنن في تعذيبه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - ameur الخميس 08 نونبر 2018 - 15:05
العثماني لا يملك القدرة و السلطة في هذا الامر هو يطبق أوبس من يأمر العالم هو الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - الزاهي الخميس 08 نونبر 2018 - 15:05
هو يتمسك بالساعة ونحن بدورنا نتمسك بالاحتجاج والرفض. والله ينصرك الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - مغربية الخميس 08 نونبر 2018 - 15:05
العثماني راك تتفيق حتى 11 و تيديك الشيفور حتى المكتب ديالك رى الشعب تيفيق مع 5 باش يقدر يوصل في الوقت هادي هي الحاجة الي ما بغيتيش تفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - محمود الخميس 08 نونبر 2018 - 15:06
خرمزتيها او رونتيها احمادي راه حتى واحد مابغي هاذ الساعة المشؤمة احمادي راجع ورقيك احمادي الله الوطن الملك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
34 - mido الخميس 08 نونبر 2018 - 15:07
هادي هي التالية ذلك وتجمع قلوعك أبا عثمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - طيب سيدي العثماني الخميس 08 نونبر 2018 - 15:07
و أتحداك يا رئيس الحكومة أن تعقد مجلساً إستثنائيا لمناقشة قانون تجريم الإثراء الغير مشروع المتعثر منذ سنوات،و عرضه على البرلمان للمصادقة عليه و تنزيله للتطبيق على أرض الواقع،و إن لم تستطع استعمال ثاني منصب بعد الملك،فعليك الانسحاب و الاستقالة حفاظاً على ماء وجهك و معه الحزب الحاكم،و أنتم تتبجحون و تتشدقون بمحاربة الفساد بالشفوي دون تفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و التأسيس لشعار " لا أحد فوق القانون " بقوة الدستور و القانون و المؤسسات و تطبيق القانون،و لا تخافوا في الله لومة لائم و ذلك شرف لكم و للشعب الذي صوت عليكم و ينتظر تحقيق وعودكم انتصاراً لإرادة الشعب في تطبيق القانون فقط.و الله المستعان و السلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - مول المليح باع و راح الخميس 08 نونبر 2018 - 15:07
نسأل الله سبحانه و تعالى أن ينتقم ممن يسعى لنا في العذاب
اللهم عليك بالظالمين
ما هو ذنب أطفال الثلاث و الاربع سنوات
ابني لا يستطيع القيام من سريره
التوقيت اللي ما عندو معنى هو ذاك الجدول الزمني ديال الطنز الفوج الاول قاعة لكل استاذ...، و اللي عندو جوج ولاد واحد فالصيغة الاولى و واحد فالصيغة الثانية واش كتضحكو على الناس الله يعطيكم فاش تلاهاو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - عبدالحق الخميس 08 نونبر 2018 - 15:07
طبقت في ضرف وجيز
لم يحاور مع الشعب
لأن الشعب هم من اوصول حتى أصبح في دالك المناصب
بعد ما كان يدافع عن حقوق الشعب قبل الانتخابات
بعد الانتخابات خان الشعب
ومن هدا المنبر اقول له
سيحكم بيننا في محكمة إلهية قاضيها أحكم الحاكمين وشهودها الملائكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - عايدة الخميس 08 نونبر 2018 - 15:08
العثماني متمسك بقراره يعني أن الشعب مبقات عندو كلمة ولينا غير زايدين فهاذ لبلاد . حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Hachimi الخميس 08 نونبر 2018 - 15:09
دابة نقصان الساعة غادة تولي فالبرامج الإنتخابية ديال الأحزاب،المهم الانتخابات الجاية سيروا صوتوا عليهم باش يزيدونا ساعة أخرى وغير لمبغاش يعيق راه الشعب لي كيحكم ماشي الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - najm الخميس 08 نونبر 2018 - 15:09
فعلا اغبياء .الدليل انهم هذه السنة لن يغيروا الساعة خلال شهر رمضان بل سيكتفون بتغيير وقت الالتحاق بالعمل أو المدارس و هذا ما كان يتوجب عمله حتى في السابق ....بالنسبة للمدارس لماذا لا يتم اعتماد نفس التوقيت المعتمد في اسبانيا أي من التاسعة إلى الثانية بعد الزوال مباشرة اما انهاك التلميذ بالذهاب صباح مساء إلى المدرسة فلا فائدة منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - متفائل الخميس 08 نونبر 2018 - 15:09
التمسك بالتوقيت مع تفعيل الإجراءات اعتماد المرونة في التقييم وما قد يفرزه من نتائج في صالح المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - مواطن2 الخميس 08 نونبر 2018 - 15:09
...."..الى جانب المرونة في الالتحاق بالادارات بالنسبة للموظفين...."كيف سيتم تاويل هذا القول الذي صدر من سلطة رسمية في البلاد من طرف الموظفين....وكيف ستتعامل الدولة مع هذا الامر....شيء غير مفهوم تماما.في اعتقادي ان توقيت الموظفين يجب ان يكون موحدا ...على الاقل على مستوى الاقليم...المهم الحكومة لها مبرراتها ...فقط نرجو ان تكون مبررات في مصلحة الجميع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - Amine الخميس 08 نونبر 2018 - 15:10
نطلب من الحكومة ان تكون لها الشجاعة بالقول ان فرنسا هي من فرضت هده الساعة وينتهي الجدال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - LAKHLIL الخميس 08 نونبر 2018 - 15:10
ا لشعب عاق و فاق و عطيو الشعب التعليم و الصحة والاكل والاكل والاكل والاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - مافهم وااالوا الخميس 08 نونبر 2018 - 15:11
اوا راكم عارفين عثماني طبيب نفساني يعني هو بنفسو كيعيش ازذواجيۃ في شخصيۃ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - mowatin الخميس 08 نونبر 2018 - 15:11
je remercie les eleves marocains qui se tenait face à cette farce
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - خير الوطن الخميس 08 نونبر 2018 - 15:11
التسريع في اعتماد اعتماد التوقيت المدرسي وأيضا بخصوص المرسوم المتعلق بالتوقيت الإداري مع سلوك نفس التوجه بالنسبة للقطاع الخاص مسألة تجعل اعتماد التوقيت القانوني مسألة مرحب بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.