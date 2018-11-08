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الرئيسية | مجتمع | النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة"

النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة"

النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة"
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 08 نونبر 2018 - 17:20

يبدو أن مستقبل حكومة سعد الدين العثماني ما يزال ينذر بمطبات كثيرة تعيق إرساء علاقة جيدة مع مختلف الفرقاء، تتقدمهم النقابات التي أشهرت سلاح "المقاطعة" وأعلنت رفضها القاطع الجلوس مع الحكومة قبل تبيان نوايا العثماني، وتقديمه لعرض جديد يستجيب لشروط تراها معقولة وتعتبرها حدا أدنى من أجل بناء الثقة.

الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "النقابات لها شروط للجلوس مع الحكومة؛ أولها تقديم عرض جديد يستجيب لمطالب الأجراء والطبقة العاملة المغربية"، مضيفا أن "الاتحاد المغربي للشغل متشبث بالحوار الاجتماعي وبفضائله، لكن السؤال الذي يستوجب الطرح هو: أي حوار اجتماعي؟".

وأبرز مخارق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا حوار في الوقت الراهن دون زيادة في الأجور كنقطة أساسية، ودون ضمان للحريات النقابية، ومراجعة النصوص التشريعية التي يذهب العمال ضحيتها"، مشددا على أن "عرض الحكومة لا يمكن أن يُقبل بأي شكل من الأشكال لأنه يستثني شغيلة القطاع الخاص، حيث لا زيادة في الحد الأدنى للأجور". وزاد: "ما ذكره العثماني يخص الموظفين فقط، وقيمة الزيادة هي 3.33 درهما في اليوم، حشومة".

وفي السياق ذاته، قال عبد القادر الزاير، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الشغيلة المغربية كانت تنتظر من سعد الدين العثماني التخلي عما كان يقوم به بنكيران من أمور، فإذا به يسلك المنهج نفسه بفرض معطيات غير مقبولة دفعتنا إلى الانسحاب".

وأضاف الزاير، في تصريح لهسبريس، أن "العثماني يمارس السياسة من خلال الحوار الاجتماعي، وبالتالي فنحن أيضا سنواجهه بالسلاح ذاته"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة له أجندات انتخابية، فهو يطرح أمورا لم نطرحها ولم نسمع بها في أي حوار اجتماعي سابق مع أي فاعل حكومي".

وكشف الفاعل النقابي أنه طلب من العثماني الاتصال "فقط إذا كان هناك عرض جديد، لأنه يكتفي بتكرار ما قاله في جلسات سابقة، وذلك للمرة الثالثة تواليا"، وزاد: "إلى حدود اللحظة، لم نتوصل بأي عرض آخر".

وترفض النقابات العرض الحكومي السابق المتمثل في الزيادة في أجور فئة من الموظفين العموميين بـ400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، في مقابل مطالبتها بزيادة 600 درهم معممة على جميع السلالم في الوظيفة العمومية، والزيادة في أجور القطاع الخاص ومراجعة الحد الأدنى للأجور، والتخفيض الضريبي عنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - hicham الخميس 08 نونبر 2018 - 17:25
و هل لهذه المحكومة وجها لتحشم عليه؟؟
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70
2 - حسان الخميس 08 نونبر 2018 - 17:27
يبدو أن المسرحية طويلة جدا
3،33درهم حشومة صحيح ولكن لي حشومة أكثر هي المسرحية .
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47
3 - حسن الخميس 08 نونبر 2018 - 17:27
تفاعل جميل من النقابات ولكن يجب ان تتموه باعلان عن اضراب انذاري من 3ايام ثم اسبوع ثم لا محدود لا نرير سماع السلم الإجتماعي
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42
4 - عبدالحق الخميس 08 نونبر 2018 - 17:30
لا يعقل بأن تبقى تلك الوجه الشاحبة ثمتل الطبقة العاملة
اصغرهم أكثر من 60 سنة
ألا يوجد شباب
كفاكم مسرحيات لقد هرمنا حتى اصبحتم أضحوكة مثل الكراكيز
أين كنتم عندما كانوا العمال يطردون من مناصبهم
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37
5 - ام ندى والبنون الخميس 08 نونبر 2018 - 17:30
افينكوم الاخوة المناضلين ؟ شفتكم سكتو على الساعة والتوقيت الصيفي ؟ المغرب مقلوب باحتجاجات التلاميذ مساكن لي غياكلو الدق وهدي وقت الفروض والامتحانات ؟ واش انتوما معنا فهاد البلاد نيت ولا غي مبعوثين تتبانو بالمناسبات ؟؟؟
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33
6 - أحمد الخميس 08 نونبر 2018 - 17:31
فين قاعدين حنا ؟؟؟؟في مجاعة الصومال؟؟؟؟؟؟
آلله يستر وصافي. حسبنا الله ونعم الوكيل
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22
7 - مسرحيتكم قديمة الخميس 08 نونبر 2018 - 17:31
ألستم أنتم من تواطؤتم مع بنكيران ومررتم قانون التقاعد المشؤوم وهلكتم الموظف. إن من هلك البلاد والعباد هم النقابات والأحزاب لأنهم يمتلون دور المدافعين وهم العكس.الله يأخد فيكم الحق.
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30
8 - متتبع 01 الخميس 08 نونبر 2018 - 17:31
لا فرق بين خطاب الحكومة و خطاب النقابات. الكل في صف واحد ضد الزيادة في الأجور!!! كيف يمكن أن تحسن الحكومة من عرضها و النقاباتصافي مقاطعة للحوار؟ و كيف ستعلم بذلك؟
قال فولتير:
إذا قال الديبلوماسي نعم، فهو يقصد ربما
واذا قال ربما، فهو يقصد لا، و إذا قال لا فليس بديبلوماسي.
واذا قالت ؛السيدة" لا، فهي تقصد ربما، واذا قالت ربما فهي تقصد نعم، و إذا قالت نعم، فهي ليست "بسيدة".
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8
9 - Brazago الخميس 08 نونبر 2018 - 17:32
حكومة الزيادة في كل شىء الا الاجور
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10
10 - عبدالحق الخميس 08 نونبر 2018 - 17:34
نقابات اصبحت مثل تلك الدكاكين التي فرت منها زبناءها اما انها لم تختار الموقع جيدا اوبسبب ضعفها وفشلها فبدات تساوم الحكومة من اجل ضخ بعض الملايين في جيبها حتى تسكت وتعوض في نفس الوقت صنبور المنخريطين الذي اصبح ينقص يوما بعد يوم.
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4
11 - ياسين الخميس 08 نونبر 2018 - 17:35
هاد السي العثماني كيبالي ماشي نورمال .......
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6
12 - فرق تسود الخميس 08 نونبر 2018 - 17:36
الحكومة تلجأ الى اسلوب فرق تسود لكن جميع الموظفين على علم بهذا الاسلوب و على النقابات ان تتحد فيما بينها وتسطر برنامجا نضاليا قويا للاحتجاج والرد عليها
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1
13 - سمسم الخميس 08 نونبر 2018 - 17:36
الخطاب الملكي حت الحكومة في شخص سعد الدين العتماني على الجلوس مع النقابات لتقليص الفوارق الاجتماعية ولو لم تسفر هاته الجلسات على توافق بين الحكومة والنقابات .. وهدا ما يقوم به سعد الدين العتماني الآن والموظفون الصغار يتحكوا حتى تطرطق ليهم المرارة
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3
14 - idane الخميس 08 نونبر 2018 - 17:40
le publique 600dh le prive une augmentation non mentionnee, est ce qu il y a une difference entre les deux marocains?
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-1
15 - التومي الخميس 08 نونبر 2018 - 17:42
نطالب الحكومة بتنزيل توصيات "Les Assises Fiscales » المنعقدة في 2013 المتعلقة بالتخفيض من الضريبة على الدخل عن طريق مراجعة الأشطر و رفع المبلغ المعفى من الضريبة من 30.000 درهما الى 36.000 درهما( النقابات لها نفس المطلب).
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2
16 - hamid الخميس 08 نونبر 2018 - 17:46
بن كيران خرج من الحكومة لكنه لازال يحكم فسي العثماني محكوم من بن كيران فلا يستطيع ان يخرج قرارا قبل ان يستاشر بن كيران ادن لا وجود للعثماني لازال بن كيران هو رءيس الحكومة هل غير العثماني شيءا لا لالازال يسير بنفس خطة بن كيران ام انهم يقدمون لنا مسرحياتهم
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17 - hammou الخميس 08 نونبر 2018 - 17:50
اما عن السيد العثماني فهو غير قادر على أخذ أي قرارات جريئة في صالح الطبقة الشغيلة رغم أن وزيره في التشغيل مناضل نقابي (هذا الأخير كان العموم مخدوعا فيه). و اما النقابات فلا تفعل شيئا سوى التنديد منذ سنوات و ترفض الجلوس للحوار.
هذا وإن دل على شيء فهو يدل على تخاذل و تواطؤ الحكومة و النقابات ضد الطبقة العاملة.
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18 - موا الخميس 08 نونبر 2018 - 17:50
أغلبيتهم أو كلهم مرتبون في السلم 11فما فوق.فكيف تريد منهم أن يقبلو مقترحات الحكومة ؟
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19 - الوطنية الخميس 08 نونبر 2018 - 17:51
وا فرعتوا لينا الرأس الموظف راه عايش بديك المينضة وما الفقير ليه الله. خليهم ياكلوا غير هما . هذا التعنث ديال عثمين ما غاديش للخير
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20 - مواطن الخميس 08 نونبر 2018 - 17:52
في نظري هذه الزيادة في الاجور يجب منحها للعاطلين عن العمل وللأسر المعوزة
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21 - حارس اللعبة السياسية الخميس 08 نونبر 2018 - 17:53
وأضاف الزاير، في تصريح لهسبريس، أن "العثماني يمارس السياسة من خلال الحوار الاجتماعي، وبالتالي فنحن أيضا سنواجهه بالسلاح ذاته"،

نفس اللعبة على التقاعد بين النقابات والحكومة، ولايزال المتفرجون ينتظرون تسجيل الأهداف في الوقت الدي يبحث الفريقان باتفاق على ضياع الوقت في انتظار فرص الانتهابات أو الانتخابات.
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22 - العثماني والو الخميس 08 نونبر 2018 - 17:54
ورد في نقالكم *وفي السياق ذاته، قال عبد القادر الزاير، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الشغيلة المغربية كانت تنتظر من سعد الدين العثماني التخلي عما كان يقوم به بنكيران من أمور، فإذا به يسلك المنهج نفسه بفرض معطيات غير مقبولة دفعتنا إلى الانسحاب".*
هذا اولا لأن العثماني أضعف وزير اول يعرفه المغرب وثانيا لأن الذي يمسك بالملف الاجتماعي هو نفسه الذي كان يمسك به ايام بنكيران الغير مؤسوف عليه. هذا الرجل هو مستشار الوزير للشؤون الاجتماعية وهو بالعربي وطالما هذا الرجل موجود فلن تطبق الحكومة الا تزيار الصمطة.
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23 - أكبر مشكل الخميس 08 نونبر 2018 - 17:54
أكبر مشكل أصبح يواجه الطبقة العاملة هي هذه النقابات التي حرقت جميع أوراقها وأصبحت مكشوفة أمام العمال. نقابات بدون قواعد حيث لا تمثل نسبة الانخراط النقابي سوى أقل من %8 بالأظافة إلى أن هذه الزعامات النقابية خلدت في مكانها حتى أصبحت المركزيات النقابية تعرف بزعمائها أكثر مما تعرف بخطها النضالي .
المغاربة عاشوا أياما مماثلة : عام البون -عام الطاعون - .... لكن اكفس الأيام التي مرت في تاريخ المغرب هي سنوات حكم العدالة والتنمية لانها فاقت بكثير معاناة سنوات الجمر وسنوات الرصاص وووو. ... لأنها السنوات العجاف والعياذ بالله.
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24 - عبدو الخميس 08 نونبر 2018 - 17:56
على الحكومة المضي في سعيها الى اسعاد هذه الفيءة من المستحقين من الموضفين الصابرين والقانعين ؛ وهم الغالبية. لانها زيادة للقانعين المقنعين ...اما من يتداعى الحوار لاجل الابتزاز . ويعرف جيدا الوضع العام فلا عهدة له ، وقد نسي زمن الزيادات بال20 درهما .اما مقاطعة الحوار من اجل بند واحد ...وترك زيادة مهمة لصغار المنتفعين ؟؟
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25 - متأفف من الساسة الخميس 08 نونبر 2018 - 17:57
الزيادة المطالب بها أصبحت متجاوزة بفعل تدهور القوة الشرائية وارتفاع الاسعار، إما أن تكون مطالبكم معشر النقابات منطقية ومناسبة لعيش الموظف بكرامة وإنسانية ،أو فاذهبوا الى الجحيم لأنكم في هذه الحالة تكونون متواطئون مع المحكومة، لا حاجة لنا بزياداتكم المقترحة.
والمطالب الحقيقية تتمثل في ما يلي:
- توحيد الأنظمة في الوظيفة العمومية..
- إلغاء الفوراق الشاسعة في منظومة الاجور وتوحيدها بدرجات معقولة.
-توحيد درجات الترقي في السلالم والرتب.
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