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السفير الطنجي يحظى بوسام "الشمس المشرقة"

السفير الطنجي يحظى بوسام "الشمس المشرقة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 04:07

جرى بالقصر الإمبراطوري بطوكيو توشيح محمد الطنجي، مستشار لدى الأمين العام للحكومة المغربية سفير سابق باليابان، بوسام "الشمس المشرقة–النجمة الذهبية والفضية"، المنعم به من قبل إمبراطور اليابان بتوصية من الحكومة اليابانية، سلمه إياه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بحضور إمبراطور اليابان أكيهيتو.

وقد منح الوسام المذكور، الذي يعتبر من أهم وأرقى الأوسمة اليابانية التي تمنح لغير اليابانيين، تقديرا للمساهمات والمجهودات التي بذلها محمد الطنجي في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، والمجالات ذات الصلة، وتوطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية واليابان، سواء عندما كان مديرا مركزيا مكلفا بالعلاقات الدولية والتكوين والشؤون القانونية بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، أو عندما شغل منصب سفير في اليابان.

ويعتبر محمد الطنجي من النخب والشخصيات المغربية المرموقة، حيث شغل مناصب عليا خلال مشواره العلمي والعملي، وبدأ حياته المهنية بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون كإطار بمديرية البحار والمحيطات بالأمم المتحدة، وأستاذ جامعي بسويسرا، ومدير مركزي بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية بالمغرب، وبعدها كسفير باليابان، والفلبين، وكومنولث جزر البهاما، ثم سفيرا بكندا، والآن يشغل منصب مستشار لدى الأمين العام للحكومة، وهو حاصل على العديد من الجوائز والأوسمة الفخرية.

وقد سبق للوكالة اليابانية للتعاون الدولي أن قدمت، مطلع السنة الجارية، جائزة تقديرية لمحمد الطنجي، وأقامت من أجل ذلك تكريما شرفيا له، اعترافا منها ومكافأة لما قدمه من مساهمات فعلية في تصميم وتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي وتعزيز أنشطة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في كل من المملكة المغربية ودول أخرى.

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