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كُتّاب وآراء
طلبة معهد الإحصاء بالرباط يضربون عن الدراسة
يعيش المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي على وقع أجواء مشحونة بين الطلبة والإدارة ساهمت في انسداد أفق الحوار بين الطرفين، وهو ما دفع الطلاب إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة، على ضوء مطالب عدة يتقدمها غياب خدمات المطعم، وغياب المقصف، وعدم تنفيذ وعود بإصلاحات في داخلية المعهد، وعدم استفادة الطلبة القاطنين بمحور الرباط سلا تمارة من الداخلية.
بيان لطلبة المعهد، التابع إداريا للمندوبية السامية للتخطيط، قال: "رغم تحقيق العديد من المطالب، بداية بتمكن الطلبة القاطنين بمحور الرباط سلا تمارة من الاستفادة من الداخلية وفتح المقصف والاتفاق على صيغة مؤقتة لتقديم خدمات المطعم، إلا أنه تقرر خوض إضراب مفتوح ابتداء من 19 أكتوبر 2018، كخطوة تصعيدية نظرا لتفاقم مشاكل المعهد واستهتار الإدارة بها وعدم التفكير في حلول جدية لها".