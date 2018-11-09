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كُتّاب وآراء
هيئة تطالب بسراح إسبانيات محتجزات بتندوف
نضم التحالف الدولي "بلا حدود" للحقوق والحريات حفلا بمناسبة تخليد الذكرى الـ 43 للمسيرة الخضراء، ببلدة بينيدا القريبة من مدينة تاراغونا الإسبانية.
ونددت عائشة الكرجي، رئيسة التحالف الدولي للحقوق والحريات، بالانتهاكات الحقوقية لجبهة البوليساريو، خصوصا أن عدد المحتجزات الإسبانيات بالمخيمات يقدر بالمئات.
وطالبت الكرجي بضرورة تحمل الحكومة الإسبانية مسؤولياتها في إجبار البوليساريو، التي تحظى بدعم الجزائر، على احترام حقوق الإسبانيات المحتجزات بمخيمات العار، وإرجاعهن إلى عائلاتهن بإسبانيا.
واستغربت رئيسة التحالف الدولي عدم تفاعل الحكومة الإسبانية مع معاناة عائلات المحتجزات، وطالبت بضرورة تدخل هذه الأخيرة لوضع حد للانتهاكات الحقوقية لجبهة البوليساريو، التي تستفيد من مساعدات دافعي الضرائب بشبه الجزيرة الإيبيرية.
وأكدت الفاعلة الحقوقية عائشة الكرجي أن التحالف لن يفوت الفرصة دون فضح كل الانتهاكات التي تقوم بها جبهة البوليساريو داخل التراب الجزائري وخارجه، وطالبت "كل الهيئات المدنية والسياسية الإسبانية بتحمل مسؤولياتها، خصوصا بعد التأكد من وجود روابط متينة بين الجبهة وهيئات ترعى الإرهاب، مثل حزب الله وإيران"، وفق تعبيرها.