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الرئيسية | مجتمع | أسَر شهداء الصحراء تطلب الجبْر أسوة بضحايا "سنوات الرصاص"

أسَر شهداء الصحراء تطلب الجبْر أسوة بضحايا "سنوات الرصاص"

أسَر شهداء الصحراء تطلب الجبْر أسوة بضحايا "سنوات الرصاص"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:00

بعد خوضها لوقفة احتجاجية أمام مقر المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، نظمت الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية ندوة جددت فيها دعوتها إلى الدولة المغربية بالاستجابة إلى مطالبها، المتمثلة أساسا في جبر ضررها وتعويضها ماديا ومعنويا.

إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، قال في كلمة بالمناسبة: "نتمنى أن تكون هذه السنة سنة الحسم لمعالجة هذا الملف بشكل نهائي يضمن كرامة الأسر، كما عولجت ملفات شائكة غيرها، لأننا لن نقبل أن يظل هذا الملف، الذي يظل نقطة سوداء في تاريخنا المعاصر، مفتوحا إلى ما لا نهاية".

وتطالب أسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، المنتمية إلى مختلف مناطق المغرب، بجبر الضرر الذي لحقها جراء فقدان أبنائها من الجنود في حرب الصحراء، وتعويضها ماديا ومعنويا، عبر تمكينها من السكن والتشغيل، وتوفير التطبيب لأفرادها الذين يعانون من أمراض، وكذا إحداث مندوبية سامية تُعنى بهم، وإقرار يوم في السنة للاحتفاء بالشهداء والأسرى والمفقودين.

في هذا الإطار، قال إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، إن "هؤلاء الشهداء والمفقودين والأسرى هم الذين حرروا الأقاليم الجنوبية للمملكة، فمتى سيتم تكريمهم وإنصافهم عبر جبر ضرر أسَرهم، ومتى سيتم الاحتفاء بهم عبر تخصيص يوم في السنة لهم، يكون عطلة مؤدى عنها، بعد أن عمّر هذا الملف ثلاثا وأربعين سنة".

واعتبر الحجام أن الملف الحقوقي لأسر شهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية "لا يمكن فصله عن القضية الوطنية، ولا ننسى أنه يُستغل من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة"، مضيفا أن "فاتورة حرب الصحراء كانت باهظة من الناحية المادية والإنسانية، وهذه الفاتورة هي التي أوصلتنا إلى تحرير أقاليمنا الجنوبية، لكن المفارقة هي أن أهالي الأبطال الذين أنجزوا هذه المهمة تم نسيانهم".

وطالب إبراهيم الحجام الدولة المغربية بتحمّل مسؤوليتها في جبر ضرر أسر شهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية، قائلا: "المسؤولية تقع على عاتق الدولة، وعليها أن تبادر إلى حل هذا المشكل، على غرار ما فعلت دول أخرى التي سوّت ملفات شهدائها، مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

من جهته، قال محمد الزهاري، الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، إن قضية شهداء ومفقودي وأسرى حرب الصحراء المغربية "هي تركة جسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان، دامت طيلة خمس عشرة سنة استغرقتها الحرب وما بعدها".

الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقد المقاربة التي تعاطت بها الدولة المغربية مع ملف أسَر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، بقوله: "في الوقت الذي فتحت فيه الدولة المغربية ملف سنوات الرصاص، وعملت على جبر ضرر الضحايا وأهاليهم، كان عليها أن تفتح ملف شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء بمقاربة جبر الضرر الفردي والجماعي وتسوية وضعية أسَرهم".

وأضاف الزهاري: "بعد قرار تبادل الأسرى الذين جاؤوا مثخنين بالتعذيب النفسي والجسدي، لم يجد هؤلاء، كما هو الحال بالنسبة لأسَر الشهداء والمفقودين، الآذان الصاغية من المسؤولين المغاربة والاستماع إلى مطالبهم، لأن الدولة المغربية تعاملت مع هذه القضية بنوع من السرية تجاه الجزائر حتى لا يظهر حجم التكلفة البشرية والمالية التي تكبدها المغرب".

الزهاري قال إن حقيقة التكلفة البشرية والمالية التي كلفتها حرب الصحراء يجب أن يتم الإعلان عنها، وأن يتم التعامل مع ملف أسَر شهداء ومفقودي وأسرى حرب الصحراء المغربية "بمنتهى الحقيقة، خاصة وأننا نتعامل مع ضحايا معروفين، وليس كما جرى إبان جبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص، حيث كان هناك عدد من الضحايا الذين كانوا يشتغلون ضمن خلايا سرية".

وأشار الزهاري إلى أن عدد شهداء الجيش المغربي في حرب الصحراء بلغ ثلاثين ألف شهيد، علاوة على 2700 أسير، استنادا إلى المعطيات الرقمية التي وفرتها الجمعية الوطنية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية، كما أن الحرب كبّدت المغرب 120 مليار دولار، حسب ما سبق أن صرح به الخبير العسكري المغربي عبد الرحيم المكاوي.

الزهاري قال إن المطالب المادية لأسَر شهداء ومفقودي وأسْرى الصحراء المغربية "لا تمثل سوى رقم بسيط جدا من الكلفة المهولة التي كلفتها حزب الصحراء".

من جهة ثانية، حمّل الزهاري الجزائر مسؤولية تعذيب الأسرى المغاربة إبّان احتجازهم من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية، قائلا: "لا نتحدث عن كيان في نزاع مع الدولة المغربية، بل نتحدث عن الجزائر التي تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها الأسرى المغاربة، لأن هذه الانتهاكات جرَت على أراضيها".

واستعرض الزهاري عددا من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الأسرى المغاربة على التراب الجزائري كما ورد في تقارير منظمات دولية، من قبيل تجريدهم من ملابسهم، وإدخال رؤوسهم في صهاريج مملوءة بالمياه العادمة ومواد تشكل خطرا على أجسادهم، وإخضاعهم للأعمال الشاقة اليومية، ووضعهم في زنازين انفرادية، وعدم السماح لهم بممارسة الشعائر الدينية، ونزع أظافرهم بواسطة الكماشة.

وقال الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات إن المشرف على تدبير عمليات التعذيب التي تعرض لها الأسرى المغاربة هم ضباط من المخابرات الجزائرية؛ "ما يعني أن الجزائر هي التي كانت تعذبهم بوكالة من البوليساريو"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريفي الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:08
لي شاركو في الحرب ديال الصحراء ما رحمهومش المخزن وكلهم فقراء ومزلوطين ومهمشين ومفقرين ومقهورين ولا دار لا دوار وقليل قليل منهم لي خلاو ليه 800 درهم في الشهر .
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2 - السميدع من امبراطورية المغرب الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:27
الجيش في كل بلدان العالم ينخرط ابناؤه فيه للدفاع عن الوطن من اي دخيل و من يموت يعتبر شهيدا عن الله =باسم الله الرحمان الرحيم و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند الله يرزقون=المجاهد في سبيل الله و سبيل وطنه ضد اعداء الله و رسوله الذين يريدون بلقنة بلاده يدخلون الجيش عن طواعية مسترخصين ارواحهم و دماءهم في سبيل الله و اما ما نراه في هذه الصورة سوى ثقافة مستوردة من بلاد الشيوعية جارة السوء التي لا تومن بالله و لا بالجهاد لانها اديلوجيتها مادية محظة و ها نحن نرى في الجزائر كيف وزعت الثروات على ابناء المجاهدين و اغلبيتهم مزورين ياخذون رواتب بدون اي شقاء و لا عناء مع ان الدفاع عن حوزة الوطن فرض عين في الاسلام لكنها في الشيوعيةتشريف و ليس فرضا و ها نحن نرى كيف توزع اموال و رواتب مسترسلة على شيوخ بجارة السوء على انهم ابناء شهداء !! مع ان الشرائع السماوية و الوضعية تقول انه يجب التكفل فقط بالشهداء القاصرين و لا تورث للعائلة رواتب ابدية او اموال ضخمة لانه فرض و تكليف و ليس تشريفا .و الشهيد نفسه ياخذ جزاءه الجنة عند الله و لا يرضى ان يقبض اهله الماء لان مرضاة الله ليس لها ثمن
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3 - YAHYA ElMalik. OUJDA الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:33
السلام على من اتبع الهدى
في الحقيقة أنتم من يستحق السكن والعيش الكريم الدي يتمتع به مند زمن طويل خونة الصحراء المغربية ومرتزقها وإلى الآن .
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4 - محمد الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:47
اسالوا الجزائريين هل الصحراء الشرقية عاصمتها تندوف ارض جزائرية سيقولون لنا نحن ورثناها عن الاستعمار الفرنسي . وحين تسالهم لمادا المغرب لم يسترجعها ايام الاستعمار الفرنسي سيقوقون لنا الجزائريين ضحينا مليون شهيد لا يا الجزائريين محمد الخامس رحمه الله لم يريد ان يطعن الجزائريين من خلف كما تفعلون انتم اليوم استرجاع الصحراء الجنوبية انتم خائنين العهد لا ثقة لديكم انتم معرفون بالغدر والمكر . النخوة الخاوية زايد بلا قياس . مثل معروف ان جزائرييا كان يسير ليلا في احد شوارع فازعته قطة فلما رجع يوم تالي الى اصحابه في مقهى قال لهم بارحة صادفت اسدا فقتلته . كفى استحمارا الضخراء الشرقية ارض مغربية .يدخل من الجزائر القرقوبي الدي دمر شباب المغربي فتح الحدود مع من للاعداء الهجرة الى المغرب كفانا الافارقة . هل سمعنا في المغرب ان المغاربة هاجروا الى الجزائر نحن لم نعرف الجزائر سوى عبر خطاب الملك محمد السادس حفظه الله مازال يحترم جيرانه وصية من ابيه المرحوم الحسن الثاني وجده محمد الخامس اما نحن المغاربة ادا لم نسترجع الصحراء الشرقية لم يتم تقارب ابدا بيننا وبين الجزائر ستبقى مغلوقة الى الابد .
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5 - السميدع من امبراطورية المغرب الجمعة 09 نونبر 2018 - 10:51
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- يجب فقط التكفل بابناء الشهداء القاصرين و حين يصل سنهم 18 يجب وقف التكفل بهم لان ابا الشهيد لو كان طماعا في الدنيا و يريد ها لما انخرط اصلا فيا لجيش بل هدفه الدفاع على وطنه حتى الموت او الشهادة.
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