البحرية الملكية تنقذ 140 مرشحا للهجرة السرية

هسبريس - و.م .ع

أفاد مصدر عسكري، اليوم الخميس، بأن البحرية الملكية أنقذت 140 مرشحا للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن وحدات تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في البحر الأبيض المتوسط قدمت المساعدة خلال ال24 ساعة الماضية إلى عدة قوارب واجهت صعوبات، وأنقذت خلال هذه العملية 140 شخصا غالبيتهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم ن قلوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة.