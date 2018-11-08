موازاة مع احتجاجات التلاميذ .. توقيت مدرسي جديد يلوح في الأفق

هسبريس - محمد الراجي

يبْدو أنَّ "اللخبطة" التي يشهدها التوقيت المدرسي في المغرب، بعد إقدام الحكومة على اتخاذ قرار الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي، ستعرف فصولا جديدة خلال الأيام المقبلة؛ فقد اقترحت فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ توقيتا جديدا للدراسة، غير الذي سبقَ أن اتفقت عليه مع وزارة التربية الوطنية منذ أسبوع.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس، فإنّ السلطات بمعيّة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفروع فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ تسابق الزمن لاحتواء الاحتجاجات العارمة التي انخرط فيها التلاميذ على نطاق واسع منذ يوم أمس الأربعاء، وتوسّعت رقعتها اليوم الخميس؛ ففي العاصمة الرباط، انعقد اجتماع عاجل جمع والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة مع كل من مدير أكاديمية الجهة ورئيس فرع جمعيات الآباء، اقتُرح فيه اعتماد توقيت دراسي جديد.

وأكد مصدر حضر الاجتماع، الذي انعقد بمقر ولاية الرباط ودام ساعتيْن، أنَّ التوقيت الجديد المُقترح والذي جرى الاتفاق عليه هُو أن تنطلق الدراسة على الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء في الفترة المسائية.

التوقيت الجديد، الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة ومدير أكاديمية التربية والتكوين بالجهة وممثلين عن فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ما زال اقتراحا فقط؛ لكنّ مصدرا حضر الاجتماع رجّحَ أنْ يصير هذا الاقتراح قراراً يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وهو التاريخ الذي كان مُزمعا أن يدخل فيه حيزَ التنفيذ التوقيت المدرسي الذي أقرّته وزارة التربية الوطنية وجُوبه برفض التلاميذ.

وحسب المصدر ذاته، فإنَّ فرع جهة فاس-مكناس لفيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ اقترح بدوره التوقيت نفسه، ويُرجَّح أن تسير باقي فروع الفيدرالية في الاتجاه نفسه، مضيفا: "هدفنا من اقتراح هذا التوقيت هو استفادة التلاميذ من ساعات الدراسة المقرّرة في استعمال الزمن كاملة، بعدما سادتْ مخاوفُ وسط التلاميذ وأوليائهم من أن يؤدّي التوقيت الذي كان مُرتقبا اعتماده إلى نقْص ساعة من الزمن المدرسي.

التوقيت المدرسي الجديد، الذي جرى الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد بولاية الرباط، سيطرح إشكالا جديدا، وهو أنّ التلاميذ سيدْرسون تحت "جُنح الظلام" خلال فترة مهمة من فصل الشتاء، حيث تغيب الشمس قبل الساعة السادسة بربع ساعة؛ ما يعني أنَّ استمرار الدراسة إلى غاية الساعة السادسة مساء ستجعل الدراسة تمتدّ إلى الليل.

المصدر، الذي تحدث لهسبريس، قال إنّ هذه النقطة نوقشت خلال الاجتماع مع والي الرباط، إذْ طلب منه ممثلو فرع فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن يوفّروا دوريات أمنية في محيط جميع المؤسسات التعليمية، مضيفا: "لا نعتقد أن هذه المسألة ستطرح إشكالا، لأن الفترة التي تغيب فيها الشمس قبل الساعة السادسة مساء قصيرة جدا".