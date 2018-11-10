مواقع التواصل الاجتماعي تغرس "نبتة القراءة" لدى شباب مغاربة

هسبريس - عبد الواحد استيتو

على عكس الاتهامات التي لا يفتأ كثيرون يوجهونها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها قضت على آخر أمل في جيل مقبل يعشق القراءة، فإن الواقع الحالي يكشف أن هذه المواقع قد تكون هي نفسها الأمل الحقيقي في إفراز جيل قارئ بالمغرب.

ولعل من مظاهر ذلك بروز مجموعات فيسبوكية تختلف أنشطتها وتتنوع؛ لكن هدفها الرئيس يبقى هو الحض على قراءة الكتب، وخصوصا الروايات التي تحظى بنصيب الأسد في اختيارات هذه المجموعات والساهرين على إدارتها.

وفي مدينة طنجة، بدأت هذه الثقافة تشهد انتشارا كبيرا بين الشباب العاشق للقراءة عموما، وبين مجموعة من نشطاء المجتمع المدني خصوصا.

بخصوص هذا الموضوع، يقول حاتم حدوش، رئيس جمعية "أمل المستقبل"، في تصريح لهسبريس، "لقد خلصنا، بعد نقاش مستفيض وتفكير عميق في جمعيتنا، إلى أن تأطير الشباب وتكوينهم وإنشاء جيل من النخبة قادر على التفاعل مع محيطه وخدمته لن يتسنى سوى بتحبيبهم في الثقافة".

ويسترسل حاتم، في تصريح لهسبريس، قائلا إن "هذه الثقافة، التي ينبغي أن يمتلكها الشباب في عدة مجالات كالصحة والبيئة وغيرها، لن تتأتى طبعا إلا بالقراءة. ومن هنا، جاءت فكرتنا من أجل استثمار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تحبيب الشباب في الكتب ومحاربة العزوف المعهود عن القراءة".

ويوضح رئيس جمعية أمل المستقبل أن البداية كانت من خلال عرض كتاب في كل مرة، بحيث يقرأه أعضاء الجمعية وأعضاء الصفحة الموجودون على فيسبوك، على أساس أن يلتقوا فيما بعد لمناقشته وتقديم ملخصات لما قرأوه وفهموه.

البداية كانت مع الروايات، يقول حاتم؛ "لأنه من الصعب، في ظل العزوف المعروف أن تطرح على الشباب كتبا علمية أو فكرية عميقة، لأنها سترهقهم وقد تكون سببا في نفورهم بدل إقبالهم على الكتب، كما أننا نعرف ما تحمل الروايات في طياتها عموما من تشويق وإثارة تدفع قارئها وتحفزه على الاستمرار والمواصلة في القراءة، وبالتالي الارتباط بالكتاب كمرحلة أولى".

وبالنسبة إلى حاتم فإن الاستعانة بفيسبوك سمحت بجعل مسألة القراءة أكثر فاعلية، "لكي لا يكون التشجيع على القراءة عشوائيا، نختار كتابا كل شهر لقراءته ومناقشته في لقاءاتنا، بحيث يقدم كل عضو خلاصة ما استفاده من الكتاب وانتقاداته له أيضا، هكذا نضمن وتيرة قراءة واستفادة معقولة".

ويبدو أن المجموعات الفيسبوكية بطنجة تجاوزت طرح الكتب للقراءة فقط وبدأت تنظم مؤخرا لقاءات مع مجموعة من الكتاب لمناقشة ما ألفوه، وهي اللقاءات التي تعرف إقبالا ملحوظا وفق ما عاينته هسبريس.

على الصعيد الوطني، هناك أكثر من مجموعة للقراءة تبتدع كل واحدة منها وسائل مختلفة للتشجيع، كصفحة " الرواية المسافرة" - على سبيل المثال لا الحصر- والتي يتبادل أعضاؤها الروايات عن طريق إرسالها إلى بعضهم عن طريق البريد، في مزيج جميل بين ما هو رقمي وورقي، يؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون فعلا وسيلة حقيقية للعودة إلى القراءة.