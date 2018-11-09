شبيبة مدرسية ترفض اعتقال تلاميذ بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تفاعلا مع تدخلات أجرتها القوات الأمنية بمدينة خريبكة من أجل منع مسيرات نظمها تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية بهدف المطالبة بإلغاء التعديلات الأخيرة المرتبطة بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للبلاد، أصدرت الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال، عبر فرعها بخريبكة، بيانا في الموضوع.

وأشار المكتب المحلي للشبيبة المدرسية، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أنه "تابع باهتمام كبير ما شهدته الساحة التعليمية بالمدينة، بعدما قاطع تلميذات وتلاميذ جل المؤسسات التعليمية الدراسة احتجاجا على الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي دون مراعاة مصلحتهم، ما سيؤثر سلبا على مسارهم الدراسي".

وأضاف البيان أنه "رغم السلوك الحضاري الذي أبان عنه تلاميذ عاصمة الفوسفاط في إبلاغ احتجاجهم ورفضهم هذا القرار المرتجل، من خلال تنظيم مسيرات سلمية، إلا أن السلطات الأمنية أبت إلا أن تعود إلى سابق عهدها، من خلال إنزالها الأمني المكثف أمام المؤسسات التعليمية، بل تجاوزته إلى اعتداء أحد المسؤولين الأمنيين على تلميذ باللكم على وجهه، وتوجته باعتقالات طالت عددا من التلاميذ، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد حضور أولياء أمورهم، من أجل ترهيبهم وثنيهم عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية".

وأكّدت الشبيبة ذاتها أنها "ترفض هذا السلوك الذي لن يزيد المشكل إلا تعقيدا، وتتشبث بمبادئ الحوار والديمقراطية في تعاطيها لحل مشاكل الفئة التلاميذية، وتدعو السلطات الأمنية بالمدينة إلى نهج مقاربة أمنية حضارية وغير استفزازية لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع".

وجاء في نهاية البيان أن "الشبيبة المدرسية على أتم الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل ضمان سلامة وحقوق التلميذات والتلاميذ بهذه المدينة، وتوجه النداء لكل الغيورين على مصلحة المدرسة العمومية بشكل عام، والتلميذات والتلاميذ بشكل خاص، من أجل التضامن مع هذه الفئة التي أصبحت ضحية قرارات جائرة وارتجالية تقوم بها الحكومة المغربية في حق جميع المواطنين بدون استثناء".