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الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي يقود قضاة النيابة العامة إلى السودان

عبد النباوي يقود قضاة النيابة العامة إلى السودان

عبد النباوي يقود قضاة النيابة العامة إلى السودان
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:11

يقوم الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، رفقة وفد من قضاة النيابة العامة وأطر الرئاسة، بزيارة إلى جمهورية السودان، بدعوة من النائب العام السوداني عمر احمد محمد.

وتهدف الزيارة، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، إلى التعرف على النظام القضائي بالسودان، والاطلاع على تجربة النيابة العامة التي استقلت بدورها عن السلطة التنفيذية منذ حوالي سنتين، بالإضافة إلى بحث أساليب تطوير علاقات التعاون بين النيابة العامة في البلدين.

وأجرى رئيس النيابة العامة مباحثات مع نظيره السوداني، وقام بزيارة بعض النيابات العامة بالعاصمة الخرطوم للاطلاع على طريقة العمل وكيفية تنظيم الأشغال؛ كما أجرى مباحثات مع رئيس القضاء، مولانا حيدر أحمد دفع الله، ومع رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، ومع وزير العدل، محمد أحمد سالم، ونقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف.

من جهة أخرى استُقبِل الوكيل العام للملك من طرف نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كُبُر، وقام بزيارة معهد العلوم القانونية والقضائية، والإدارة العامة لقوات الشرطة السودانية؛ كما ألقى محاضرة حول النيابة العامة المغربية بكلية القانون بجامعة الخرطوم، واستقَبَل رئيسَ جمعية السودانيين خريجي الجامعات المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:28
الناس ينظرون الى التجارب الناجحة لشعوب راقية تمكنت من إرساء انظمة سياسية و قضائية و ٱجتماعية غاية في الروعة مكنتهم من التقدم و الرقي ليستفيدوا منها ، و المغرب يتجه الى السودان الذي رئيسها متابع من قبل الجنائية الدولية بجرائم حرب و جرائم إبادة و جرائم ضد الإنسانية ، وتعاني من مشاكل سياسية و إجتماعية و إقتصادية بالجملة . فالبلدان ينطبق عليهما المثل المغربي ( بعرة كتقلب على ختها)
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2 - هاي هاي هاي الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:41
سالينا ؤ بقات لينا ع السودان،و باااااااازززززز ، و ماذا عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي توعدت بإحالتها على القضاء في حوار مطول نشر على جريدة الأخبار أجراه معك الصحفي محمد اليوبي يوم الجمعة 3 نونبر 2017م،مرت السنة على هذا التاريخ و لا أنت وضحت لنا سبب تأخرك في الإحالة يا سعادة الرئيس (رئيس النيابة العامة و الوكيل العام لدى محكمة النقض) الذي كنت غائباً دون سبب في زيارة وفد قضائي من محكمة النقض الصينية إلى نظيرتها المغربية،جاوبنا و الله يسامح؟؟؟ احتراما للوطن و الشعب،و الله المستعان.
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3 - chams الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:48
القضاء مغيب في المغرب فالمرجو عدم إهدار المال العام في هذه السفريات الغير مجدية٠ فهل السودان ستعلمكم كيف ترجعون عليوة للسجن بعد دفن أمه أو الحكم عن صحفي لأنه لم يبلغ عن محاولة إدخال دبابة للمغرب٠ أحكام تثير الشفقة والقضاء يثير الحسرة٠
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