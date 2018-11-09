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كُتّاب وآراء
عبد النباوي يقود قضاة النيابة العامة إلى السودان
يقوم الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، رفقة وفد من قضاة النيابة العامة وأطر الرئاسة، بزيارة إلى جمهورية السودان، بدعوة من النائب العام السوداني عمر احمد محمد.
وتهدف الزيارة، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، إلى التعرف على النظام القضائي بالسودان، والاطلاع على تجربة النيابة العامة التي استقلت بدورها عن السلطة التنفيذية منذ حوالي سنتين، بالإضافة إلى بحث أساليب تطوير علاقات التعاون بين النيابة العامة في البلدين.
وأجرى رئيس النيابة العامة مباحثات مع نظيره السوداني، وقام بزيارة بعض النيابات العامة بالعاصمة الخرطوم للاطلاع على طريقة العمل وكيفية تنظيم الأشغال؛ كما أجرى مباحثات مع رئيس القضاء، مولانا حيدر أحمد دفع الله، ومع رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، ومع وزير العدل، محمد أحمد سالم، ونقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف.
من جهة أخرى استُقبِل الوكيل العام للملك من طرف نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كُبُر، وقام بزيارة معهد العلوم القانونية والقضائية، والإدارة العامة لقوات الشرطة السودانية؛ كما ألقى محاضرة حول النيابة العامة المغربية بكلية القانون بجامعة الخرطوم، واستقَبَل رئيسَ جمعية السودانيين خريجي الجامعات المغربية.