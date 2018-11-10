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كُتّاب وآراء
شبيبة النهج تدعم الاحتجاجات ضد التوقيت المدرسي
قالت شبيبة النهج الديمقراطي إنها تدعم الاحتجاجات التلاميذية المشروعة ضد تغيير التوقيت المدرسي التي تندّد بالآثار السلبية لهذا القرار على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسهم التلاميذ والطلبة وعائلاتهم، وتستنكر الطريقة الفوقية والمفاجئة واللا ديمقراطية التي اتخذ بها.
وعبّرت شبيبة الحزب ذي التوجه الماركسي اللينيني المعارض، في بيان لها، عن اعتزازها بمختلف الاحتجاجات التي يقودها الشباب المغربي في مختلف الواجهات التي تعبر عن تنامي الوعي بضرورة الاحتجاج كوسيلة أساسية للدفاع عن مصالحهم، مندّدة بالقمع الذي تواجه به الدولة هذه النضالات المشروعة.
وتحدّث المكتب الوطني لشبيبة النهج عن متابعته بـ"اهتمام كبير" موجة الاحتجاجات التلاميذية التي تشهدها المؤسسات التعليمية منذ يوم الأربعاء 07 نونبر 2018، نتيجة للقرار الذي اتخذته "حكومة الواجهة المخزنية" بتغيير الساعة الرسمية للمغرب بشكل مفاجئ لاعتبارات من المحتمل أن يكون من بينها مصالح الرأسمال الأجنبي.
ودعت المنظّمة الشبابية الحركة الطلابية إلى الالتحام بالحركة التلاميذية في نضالها المشروع، داعية كافة النقابات والجمعيات والإطارات السياسية المناضلة إلى دعم هذه النضالات وجعلها مناسبة للدفاع عن التعليم العمومي "ضد كافة المخططات التخريبية التي تحاك ضده وآخرها مشروع القانون الإطار المعروض أمام البرلمان الذي سيجهز على مجانية التعليم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
فهمتيني و لا لا.
LE MAROCAIN N EST PAS CONTRE GMT+1 MAIS IL EST CONTRE LA DICTATURE OTHMANIENNE QUI SANS NOUS CONSULTER NOUS IMPOSE SES DÉCISIONS A LA CON. NOUS NE SOMMES PAS DES AGNEAUX. ( HESPRESS MERCI DE PUBLIER )
ينفد قرارات الأقليات البورجوازية إنتقاما من المواطنين المقاطعين وينسى أن الشعب هو من نصبه في رئاسة المحكومة ...
هل تتمتع المحكومة بهذا الكم من الغباء و نحن لا ندري ؟!!!