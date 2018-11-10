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الرئيسية | مجتمع | شبيبة النهج تدعم الاحتجاجات ضد التوقيت المدرسي

شبيبة النهج تدعم الاحتجاجات ضد التوقيت المدرسي

شبيبة النهج تدعم الاحتجاجات ضد التوقيت المدرسي
هسبريس - وائل بورشاشن
السبت 10 نونبر 2018 - 10:17

قالت شبيبة النهج الديمقراطي إنها تدعم الاحتجاجات التلاميذية المشروعة ضد تغيير التوقيت المدرسي التي تندّد بالآثار السلبية لهذا القرار على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسهم التلاميذ والطلبة وعائلاتهم، وتستنكر الطريقة الفوقية والمفاجئة واللا ديمقراطية التي اتخذ بها.

وعبّرت شبيبة الحزب ذي التوجه الماركسي اللينيني المعارض، في بيان لها، عن اعتزازها بمختلف الاحتجاجات التي يقودها الشباب المغربي في مختلف الواجهات التي تعبر عن تنامي الوعي بضرورة الاحتجاج كوسيلة أساسية للدفاع عن مصالحهم، مندّدة بالقمع الذي تواجه به الدولة هذه النضالات المشروعة.

وتحدّث المكتب الوطني لشبيبة النهج عن متابعته بـ"اهتمام كبير" موجة الاحتجاجات التلاميذية التي تشهدها المؤسسات التعليمية منذ يوم الأربعاء 07 نونبر 2018، نتيجة للقرار الذي اتخذته "حكومة الواجهة المخزنية" بتغيير الساعة الرسمية للمغرب بشكل مفاجئ لاعتبارات من المحتمل أن يكون من بينها مصالح الرأسمال الأجنبي.

ودعت المنظّمة الشبابية الحركة الطلابية إلى الالتحام بالحركة التلاميذية في نضالها المشروع، داعية كافة النقابات والجمعيات والإطارات السياسية المناضلة إلى دعم هذه النضالات وجعلها مناسبة للدفاع عن التعليم العمومي "ضد كافة المخططات التخريبية التي تحاك ضده وآخرها مشروع القانون الإطار المعروض أمام البرلمان الذي سيجهز على مجانية التعليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - siml السبت 10 نونبر 2018 - 10:41
المشكل مع التلاميذ ثم تصفيته بالتحاور معهم والإستماع إليهم عبر مظاهراتهم العفوية وبدون شغب ولا داعي للركوب عليها. والمشكل يبقى الآن عند القطاعات الأخرى فهي التي يجب عليها أن تنتفض ضد قرارات الحكومة المرتجلة والنتسرعة واتركوا الأطفال فهم أصبحوا واعون بمشاكلهم على حد عقولهم.
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2 - Jamal suede السبت 10 نونبر 2018 - 10:53
مالا يعلمه الكثير من المغاربة ان الحكومة والتوقيت بعيدين عن بعضهما لا الوزير ولا أي مسؤول حكومي له قرار في زيادة أو نقص حتى دقيقة من التوقيت ، القرارات تؤخد من ما فوق الحكومة ، حكومتنا وبرلماننا كراكيز لا اقل ولا اكثر.
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2
3 - لا لساعة السبت 10 نونبر 2018 - 11:04
حتى تلاميذ لم يسلوا من قمع و ضرب تعسفي من للقوات مخزنية ما ذنب هؤلاء اذا طالبوا بحقهم تحينة نظالية حتى يتحقق مبتغى و الله يرحم شهداء ساعة.
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4 - مواطن غيور. الساعة لله السبت 10 نونبر 2018 - 11:15
السلام عليكم. باش تعرفو بأن موضوع الساعة أكبر من الحكومة شوفوا مزيان، حتى حزب في المغرب من اليمين إلى أقصى اليسار ماهضرش في هاد الموضوع، وحتى حزب ما خرجش ببلاغ كيستنكر هاد الزيادة.
فهمتيني و لا لا.
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5 - LA LEÇON السبت 10 نونبر 2018 - 11:23
QUELLE HONTE! HONTE A VOUS PARTIS POLITIQUES. HONTE À VOUS SYNDICATS ! HONTES À VOUS ASSOCIATIONS DE MERDE. LES ENFANTS VOYS ONT DONNÉ UNE LEÇON DE CIVISME. UNE LEÇON DE DÉMOCRATIE. POURQUOI LES PARTIS POLITIQUES SE RUENT VERS LES MAROCAINS LORS DES ELECTIONS ET MAINTENANT ILS S'ECLIPSENT . NE SONT ILS PAS LES 1ER CONCERNÉS POUR DÉFENDRE LE PEUPLE CONTRE LE DESPOTISME DE CE GOUVERNEMENT QUI N'A PLUS DE LÉGITIMITÉ AUX YEUX DU PEUPLE. DEVANT L'INERTIE DE LA CLASSE POLITIQUE TOUS LES MAROCAINS DOIVENT MANIFESTER JUSQU'À CE CE GOUVERNEMENT ENTENDE LEUR VOIX.
LE MAROCAIN N EST PAS CONTRE GMT+1 MAIS IL EST CONTRE LA DICTATURE OTHMANIENNE QUI SANS NOUS CONSULTER NOUS IMPOSE SES DÉCISIONS A LA CON. NOUS NE SOMMES PAS DES AGNEAUX. ( HESPRESS MERCI DE PUBLIER )
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6 - مراكشي السبت 10 نونبر 2018 - 11:24
بصراحة حزب اللاعدالة ولاتنمية يحفر قبره بنفسه وهو لا يدري...
ينفد قرارات الأقليات البورجوازية إنتقاما من المواطنين المقاطعين وينسى أن الشعب هو من نصبه في رئاسة المحكومة ...
هل تتمتع المحكومة بهذا الكم من الغباء و نحن لا ندري ؟!!!
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