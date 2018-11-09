24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا (5.00)

  2. منبت الأحرار .. منير باهي (5.00)

  3. شبهات طائفية (5.00)

  4. الفردانية..عائق أم رافعة للإبداع المجتمعي؟ (5.00)

  5. وزير موريتاني سابق ينصح الجزائر بالتفاعل مع دعوة ملك المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً"

إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً"

إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:31

كفاءة المغاربة في لغة شكسبير متدنية جداً وفقا لمؤشر إتقان اللغة الإنجليزية لسنة 2018 الصادر حديثاً عن "إي إف لكفاءة اللغة الإنجليزية للمدارس"، وهو التقرير الذي يعتمد على أكبر دراسة عالمية حول المهارات في الإنجليزية.

وحل المغرب، من ضمن 88 دولة شملها التصنيف، في المرتبة الـ67 عالمياً بمستوى "متدن جداً" من حيث الكفاءة، حيث حصل على مجموع نقاط بلغ 48.10، وهو المعطى الذي وضع المملكة في المرتبة السادسة إفريقيا من أصل تسعة بلدان إفريقية.

ومقارنة مع المؤشر نفسه للسنة الماضية، يظهر تراجع المغرب بسبع مراتب بعدما حل في 2017 بالمركز الستين من أصل 80 دولة شملها التصنيف؛ أي أنه في المؤشر الحالي تمت إضافة ثمان دول إلى اختبار المهارات.

وبخصوص مستوى كفاءة اللغة الإنجليزية حسب الجنس، كشفت الدراسة أن الإناث في المغرب يتقن الإنجليزية أفضل من الذكور بعد حصولهن على 50.50 نقطة من أصل مائة، مقابل 46.44 نقطة للذكور.

وأشارت الدراسة إلى أنه "منذ العام الدراسي 2015 - 2014، كانت هناك ثلاث مدارس ثانوية عامة في المغرب لديها أقسام دولية. ويتبع الطلاب في هذه الأقسام الدولية نفس المنهج الدراسي لغيرهم من الطلاب، والذي يُدَرّس باللغة الفرنسية، ولكنهم يتلقون أيضًا تعليمًا إضافيًا باللغة الإنجليزية أو الإسبانية، وتكون اللغة الثانية أيضًا وسيلة تدريس لبعض الدورات الدراسية الأخرى".

على المستوى الدولي، حلت السويد في المرتبة الأولى من حيث إتقان الإنجليزية بحصولها على تنقيط وصل إلى 70.72 من أصل مائة نقطة؛ بينما جاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة وهي 88 عالمياً بتنقيط بلغ 39.64.

إفريقياً، خلص التقرير إلى أن اللغة الإنجليزية تحسنت في جنوب إفريقيا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما شهدت الجزائر ومصر ونيجيريا مكاسب كبيرة، في وقت لم يشر فيه التقرير إلى أي تحسن يذكر في المغرب.

وتوصلت جمعية "اي أف ايدوكايشن فرست" إلى هذه النتائج بعد دراسة أجرت من خلالها اختبارا شمل مليون شخص تفوق أعمارهم 18 سنة ويمثلون 88 بلدا. وتضمن الاختبار الفهم الشفاهي والمطالعة والنحو.

وجاء في المؤشر أنه "على الرغم من أن معظم النظم المدرسية في العالم تعلم اللغة الإنجليزية، فإن أدوات التقييم تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر. ونتيجة لذلك، لا توجد طريقة موحدة لمقارنة اكتساب المهارات الإنجليزية في المستويات الثانوية وما بعد الثانوية".

وفي المغرب عموماً، لا تزال اللغة الفرنسية الأكثر تداولاً من بين اللغات الأجنبية بحكم الاستعمار الفرنسي، على الرغم من تراجع هذه اللغة في أكثر من بلد بسبب هيمنة اللغة الإنجليزية على المنظومة العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - غيورة على الوطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:41
أشنو متوقعين تكون الرتبة فاش يكون مستوى التعليم شبه منعدم. الله ياخد الحق في المسؤولين للي ضيعو الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - غوبر. فريد الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:42
إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً"
لان اللوبي المفرنس المسيطر على جميع قطاعات البلد يقبض بيد من حديد على استعمال اللغة الفرنسية نظرا لخضوعة لفرنسا لغويا واقتصاديا وثقافيا وخصوصا الحفاظ على المصالح في فرنسا ومن جهتها فرنسا تعمل كل الوساءل لابقاء سيطرتها الكاملة على البلد بما فيها استعمال اللغة والنموذج الفرنسي الذي تجاوزهما الزمن . لكن ما العمل عندما يكون من يقررون في مصير البلد يعيشون روحا وعقلا في فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - عبد الرحيم اسفار الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:43
الانجليزية هي مِنَ اللّغات الدوليّة التي تنتشرُ في كافّة دول العالم تقريباً؛ بسبب استخدامها في الأعمال والدّراسة، وهي واحدةً من وسائل التّواصل العالميّ والدبلوماسيّ بين الشّعوب في العالم لكن في المغرب فقط يتم اعطاء الفرنسية اهمية كبيرة
وهي لن تنفعك ابدا على الصعيد الدولي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - مغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:45
شيء طبيعي مع حكومة كلخات التعليم و كلخات أجيال مني توصل لسن لي تعول عليها البلاد ما نلقاو غير الريح.
اصلا الفرنسية في تقهقر و مع ذلك احتفظ بها من اجل عيون ماما فرنسا بينما العالم بأسره يتحدث الانجليزية و حتى الصينية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - شيكسبير شيخ الكومير الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:45
إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً"

وا راه الزيرو في لغة الشيخ زوبير كما سماه المقبور القردافي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - موسى الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:47
أنا من المهاجرين المقيمين بألمانيا الذين لقوا صعوبات في ولوج سوق الشغل من بابه الواسع والسبب عدم تعلم اللغة الإنجليزية أثناء التعليم الأساسي بالمغرب... لغة المستعمر الفرنسي لا تنفع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - abybakk الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:47
Normal tant que les francophones marocains nous gouvernent y compris le roi
tant que le Maroc reste dans la sphère de la France, l'anglais ne se développera pas aux écoles car l'anglais devrait être la première langue étrangère dans nos écoles
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.