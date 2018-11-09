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جمعيات تربوية تساند "انتفاضة" التلاميذ ضد تغيير التوقيت المدرسي

جمعيات تربوية تساند "انتفاضة" التلاميذ ضد تغيير التوقيت المدرسي
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:00

ساندت أغلب الجمعيات الناشطة في المجال التربوي ومختلف التنسيقيات التعليمية انتفاضة التلاميذ في مختلف مدن المملكة بسبب إبقاء الحكومة على التوقيت الصيفي، الأمر الذي أثار استياء آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين عبروا عن رفضهم التام لهذه الخطوة "غير محسوبة العواقب"، التي لم تراع واقع التلاميذ في المؤسسات التعليمية الواقعة في العالم القروي.

وقالت جمعيات المجتمع المدني والحقوقي بإقليم صفرو، في بلاغ مشترك توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إن "قرار رئيس الحكومة لا يخدم التلميذ في أي شيء، بل سيسهم لا محالة في المزيد من الهدر المدرسي وعدم الانضباط ومتابعة الدروس".

وعبرت الجمعيات الحقوقية عن استغرابها الشديد لهذا القرار وتبريراته "الواهية"، معتبرة إياه شكلا من أشكال تأزيم الوضع المدرسي للتلاميذ والتلميذات وعمل الآباء والأمهات، معلنة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء "أحادي الجانب وغير محسوب العواقب"، مبرزة أنه لم يحترم الفصل 27 من الدستور وقانون الحصول على المعلومة.

من جهة أخرى، ندد أساتذة ثانوية "أحمد الصومعي الإعدادية" بمدينة بني ملال باقتحام السلطات الأمنية لحرمة المؤسسة، مبرزين أنها "حاولت منع التلاميذ من الخروج إلى الشارع، بحيث اقتحمت وحدات من رجال الشرطة بالزي الرسمي حرمة المؤسسة، وقامت بمطاردة التلاميذ داخلها، ما تسبب في فوضى عارمة".

وأوضح أساتذة الإعدادية المذكورة، في بيان تصعيدي، أن "السلطات الأمنية أبت إلا أن يدخل التلاميذ بالقوة إلى الأقسام، بل ووصلت رعونته إلى إعطاء الأوامر بطريقة مهينة للأساتذة بالدخول إلى القاعات، في خرق سافر وغير معقول لكل الأعراف والقوانين".

بدوره، قاطع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بفاس مكناس، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الاجتماع الذي دعت إليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس الماضي، بخصوص تنزيل التوقيت المدرسي الجديد، وزادت: "هذه المستجدات الخطيرة تكشف عن نوايا الأكاديمية في تهميش النقابات التعليمية وتقزيم دورها في تمثيل نساء ورجال التعليم والدفاع عن مصالحهم".

وقالت النقابة التعليمية إنها "ترفض التوقيت المدرسي الجديد بسبب منهجية وظروف تنزيله، لأنها تكرس السياسات البيروقراطية العمودية السائدة بقطاع التعليم، التي تستهين بنساء ورجال التعليم الفاعلين الأساسيين في المنظومة التربوية وتهمش ممثليهم".

وحمّل منتدى شباب 11 يناير للدراسات والأبحاث "الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة فيما قد ينجم عن هذه الاحتجاجات من أحداث مأساوية تذكرنا بانتفاضة 23 مارس 1965"، متسائلا عن دور مؤسسات الوساطة الاجتماعية من أحزاب ونقابات في تأطير هذه المسيرات السلمية، داعيا إلى ضرورة التراجع عن هذا "القرار الذي لا يخدم المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - hassan الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:12
قرار الحكومة يخدم مصالحهم فلاتبالي بهموم الشعب
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2 - H MEN الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:13
اتمنى ان تساند هاته الجمعيات والتنسيقيات التلاميذ لرفع مستواهم التعليمي فاغلبهم لا يحصل على الباك
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3 - البوهالي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:13
Autant qu’un père de famille je présente mon soutien absolu aux élèves et étudiants de tous les cycles ...
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4 - مراكشي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:13
ومزال رئيس الحكومة متشبت بقوله "هذه الاحتجاجات ليست سوى حالات معزولة"!!!
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5 - hilal الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:16
حكومة فاشلة و كل وزرائها فاشلين .الدليل أن الوزير المسمى امزازي أصدر اليوم مذكرة يخول الأكاديميات الجهوية صلاحية اختيار و وضع التوقيت المناسب . وهذا يدل على أن الوزارة فشلت في إيجاد تصور ملائم لذلك تخلصت من المسؤولية من خلال القاءها على عاتق الأكاديميات الجهوية...و الحال انه كان على الوزارة أن تضع تصورا معينا ثم تمنح الأكاديميات إمكانية مخالفة ذلك التصور حسب خصوصيات كل منطقة ..لكن الوزارة لم تستطع ذلك خاصة مع الانتقادات الموجهة سابقا إلى التوقيت المقترح بعد أن اتضح أنهم تركوا ساعة فقط بين وقت مغادرة قاعة الدراسة و توقيت الرجوع اليها...لماذا لا يتم تقليد أوروبا في توقيت الدراسة حيث في بعض البلدان يدرس التلميذ من التاسعة صباحا الى الثانية بعد الزوال مع تضمن تلك الفترة لاستراحة وبذلك تتحقق العديد من المزايا أهمها التخفيف من الحيز الزمني الذي هو مرهق أكثر مما هو مفيد.أم أن تلك الدول الأوربية لا تعرف مصلحة تلاميذها
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6 - rachid الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:18
أنا لم أفهم لماذا العثماني فقط في هذه السنة أراد ترشيد إستعمال الطاقة بعد أن اكتشف المغرب الغاز وهبط صاروخيا في الأسواق العالمية٠ أين كنت قبل سنين أو فقط ضدا في المغاربة٠ كن صريحا وقل من هذا اللوبي الفرنكوفوني الذي يريد مصلحته فوق معاناة الشعب بدون لف ودوران العثماني٠
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7 - باحث في طور البطالة الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:19
العثماني سير فحالك الحكومة ماشي ديالك، العجيب في الأمر أن الداخلية تدخلت على الخط بمقاربتها الامنية ولعل ما حدث ببني ملال يعتبر خرقا سافرا لحرمة المدرسة، لكن ما يحز في قلبي من المطالبة بالإصلاح الى المطالبة بعودة الساعة القانونية المخزن له اساليبه في تمويه المغاربة ولعل التعديل الدستوري 2011 واقبار حركة 20 فبراير وانسحاب حزب تجار الدين من المعركة النضالية يوضح بالملموس بأن علاقة الحكام بالمحكومين لن تتغير
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8 - جام مغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:23
راه حتى واحد ما بغي هاد الساعة.
إذا هدأت احتجاجات التلاميذ ستبدأ احتجاجات الموضفين و حين انتهاء الموضفين سيبدأ الخواص
و بعد الخواص الشعب بكامله.

لازم العثماني يطلع على الخريطة الجغرافية للتوقيت.
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