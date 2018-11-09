انتخاب بنعبد القادر رئيسا مساعدا للجمعية الإفريقية

هسبريس من الرباط

انتخب المغرب بالإجماع، في شخص محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رئيسا مساعدا للجمعية الإفريقية للإدارة العمومية.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "أطوار هذا الانتخاب جرت خلال المناظرة الـ39 للجمعية في الفترة الممتدة من 05 إلى 09 نونبر الجاري، حيث ترأس وفد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عزيز خلادي، مدير الموارد البشرية والمالية".

وفي السياق نفسه، "تشكل مكتب الجمعية الجديد من زامبيا في الرئاسة، والمغرب رئيسا مساعدا، ومصرا نائبا للرئيس عن شمال إفريقيا، وبوتسوانا نائبا للرئيس عن إفريقيا الاستوائية، والكامرون نائبا للرئيس عن وسط إفريقيا، وأوغندا عن شرق إفريقيا"، حسب البلاغ ذاته.

وخلال أطوار هذه المناظرة، يضيف البلاغ، "تم تسليم الميدالية الذهبية للجمعية إلى نجاة زروق، مديرة الأكاديمية الإفريقية للحكامة والتي مقرها الرباط، اعترافا بمجهوداتها في ميدان الحكامة والإدارة العمومية بإفريقيا".

وجاء في البلاغ أن الدورة الـ39 للمناظرة انعقدت تحت عنوان "الابتكار، الاندماجية، الشمولية.. أسس التحول في الحكامة والإدارة العمومية في إفريقيا لتحقيق أجندة 2063 الإفريقية، وأهداف التنمية المستدامة".

وخلال هذه المناسبة، تمت مناقشة سبل تقوية مبادرات البحث العلمي والتنمية، وتطوير الشراكة بين الجمعية الإفريقية للإدارة العمومية والحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية.

وقد شكلت هذه المناظرة كذلك، وفق البلاغ، "فرصة لتلاقح الأفكار ومناقشة وسائل تغيير الحكامة العمومية في إفريقيا، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مناسبة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين ممثلي الدول المشاركة".