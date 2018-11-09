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الرئيسية | مجتمع | ملف نشطاء "حراك الريف" يدخل مرحلة الاستئناف

ملف نشطاء "حراك الريف" يدخل مرحلة الاستئناف

ملف نشطاء "حراك الريف" يدخل مرحلة الاستئناف
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:20

بعد خمسة أشهر على صدور أحكام بالسجن في حق ناصر الزفزافي وعدد من رفاقه، حُدّد يوم الأربعاء المقبل موعدا لبدء محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ فيما ستبدأ محاكمة الصحافي حميد المهداوي يوم الاثنين المقبل بالمحكمة ذاتها، بعدما صدر بحقه حكم بالحبس ثلاث سنوات نافذة.

وتجدر الإشارة إلى أن 52 من قادة الحراك يقضون أحكاما بالسجن حتى 20 عاما، أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهر يونيو الماضي، فيما صدر في حق الزفزافي وثلاثة من رفاقه عقوبة السجن 20 عاما نافذا، بتهمة التآمر للمساس بأمن الدولة.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر، بمناسبة عيد الأضحى الماضي، عفوا عن 188 شخصا متابعا على خلفية ارتباطه بحراك الريف.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - h.m الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:35
هذا جزاء الخونة و الذين يريدن زحزحة استقرار البلاد نحو الافضل
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