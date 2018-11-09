24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزاد متعلقات "هوكينغ" يحصد 2 مليون يورو
- ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا
- بوتين يعيد الحياة إلى صناعة الدجاج في روسيا
- تلاميذ بالقصر الكبير يحتجون ضد التوقيت الصيفي
- فرقة أمنية بمراكش تحجز كمية من المخدرات
وزير موريتاني سابق ينصح الجزائر بالتفاعل مع دعوة ملك المغرب (5.00)
- بنكيران: "سيدْنا طالعْ لو الدّم" و"مساخيط" يخططون لتفكيك الدولة - (227)
- العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة - (171)
- بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟ - (159)
- موازاة مع احتجاجات التلاميذ .. توقيت مدرسي جديد يلوح في الأفق - (104)
- هذه قصة مغربي مدان بـ12 سنة سجنا في الجزائر بتهمة التجسس - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملف نشطاء "حراك الريف" يدخل مرحلة الاستئناف
بعد خمسة أشهر على صدور أحكام بالسجن في حق ناصر الزفزافي وعدد من رفاقه، حُدّد يوم الأربعاء المقبل موعدا لبدء محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ فيما ستبدأ محاكمة الصحافي حميد المهداوي يوم الاثنين المقبل بالمحكمة ذاتها، بعدما صدر بحقه حكم بالحبس ثلاث سنوات نافذة.
وتجدر الإشارة إلى أن 52 من قادة الحراك يقضون أحكاما بالسجن حتى 20 عاما، أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهر يونيو الماضي، فيما صدر في حق الزفزافي وثلاثة من رفاقه عقوبة السجن 20 عاما نافذا، بتهمة التآمر للمساس بأمن الدولة.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر، بمناسبة عيد الأضحى الماضي، عفوا عن 188 شخصا متابعا على خلفية ارتباطه بحراك الريف.