سلطات البرنوصي ترحل سكان "كاريان سوبيرة"

هسبريس من الدار البيضاء

أقدمت السلطات المحلية بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، خلال اليومين الماضيين، في إطار محاربتها لدور الصفيح، على هدم "البراريك" الموجودة بـ"دوار سوبيرة" بالمنطقة الصناعية.

وعملت السلطات المحلية على هدم ما يقارب 500 "براكة" كانت تؤوي ما يزيد عن 600 أسرة، تم ترحيلها إلى نواحي مدينة مديونة.

وعكس عمليات هدم "كاريانات" سابقة بالدار البيضاء، فقد تم هدم "الكاريان" المذكور دون الدخول في مواجهة مع الساكنة تفاديا لتأزيم الوضع.

وحسب مصدر محلي، فإن عملية الهدم، التي قامت بها السلطات المختصة، والتي جنبت حدوث مناوشات ومواجهات، سبقتها حملات تحسيسية، عبر تأطير المواطنين ودعوتهم إلى الانخراط في العملية من أجل تغيير سكناهم. كما تم طوال الأربعة أشهر الماضية العمل على مساعدتهم، وتسهيل عملية مغادرتهم "الكاريان" قبل هدمه.

وأكد مصدر من السلطات المحلية أن عملية الهدم عرفت انخراطا للسكان الراغبين في تحسين ظروف عيشهم، إذ تم العمل على مساعدتهم وحل مشاكلهم، لا سيما ما يتعلق بانتقال التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية القريبة من سكنهم الجديد.

وتواصل سلطات عمالة البرنوصي عمليات هدم "البراريك" وإزالة "الكاريانات" قصد ترحيل قاطنيها، حيث عملت، مؤخرا، وسط استنفار أمني كبير، على هدم ما يزيد عن 380 "براكة" بـ"كاريان دوار الغالية" الموجود بالقرب من الطريق السيار بسيدي مومن.

وشهدت عملية الهدم استنفارا أمنيا كبيرا، تحسبا لوقوع أي مشادات بين السلطة المحلية وبعض قاطني دور الصفيح الذين قد يرفضون هذه العملية.